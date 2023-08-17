من المرجح أن يكون السباق نحو الابتكار قد أدى إلى ارتفاع فواتير الخدمات السحابية لديك على نحو غير متوقع و/أو إلى عدم الاستفادة الكاملة من الموارد، كما حدث لدى كثيرين غيرك. ووفقًا لتقرير Flexera عن حالة السحابة لعام 2023، تفوق تحدي "إدارة الإنفاق على الخدمات السحابية" (82%) على تحدي "الأمن" (79%) للمرة الأولى منذ عقد، ليصبح التحدي الأول الذي تواجهه المؤسسات على اختلافها.

ندرك ذلك. يُعد الإفراط في توفير الموارد الاستراتيجية المعتادة لتجنب مخاطر الأداء.

لكن تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة ليس بالأمر السهل على الإطلاق. وبالطبع، تتوفر أدوات لا حصر لها لمراقبة تكاليف Kubernetes، وتتيح لك متابعة جوانب متعددة من استخدام موارد المجموعة، مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة. ويمكن أن تساعد متابعة هذه المقاييس على تحديد أحمال التشغيل كثيفة الاستهلاك للموارد، أو أوجه القصور في تخصيص الموارد، أو استهلاك الموارد غير الضروري الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وبعد استهلاك وقت طويل في أعمال المراقبة هذه، تأتي مهمة تحديد الأحجام المناسبة للحاويات ووضع سياسات وحدود التوسع التلقائي، وهي مهمة تتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا.