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من المرجح أن يكون السباق نحو الابتكار قد أدى إلى ارتفاع فواتير الخدمات السحابية لديك على نحو غير متوقع و/أو إلى عدم الاستفادة الكاملة من الموارد، كما حدث لدى كثيرين غيرك. ووفقًا لتقرير Flexera عن حالة السحابة لعام 2023، تفوق تحدي "إدارة الإنفاق على الخدمات السحابية" (82%) على تحدي "الأمن" (79%) للمرة الأولى منذ عقد، ليصبح التحدي الأول الذي تواجهه المؤسسات على اختلافها.
ندرك ذلك. يُعد الإفراط في توفير الموارد الاستراتيجية المعتادة لتجنب مخاطر الأداء.
لكن تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة ليس بالأمر السهل على الإطلاق. وبالطبع، تتوفر أدوات لا حصر لها لمراقبة تكاليف Kubernetes، وتتيح لك متابعة جوانب متعددة من استخدام موارد المجموعة، مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة. ويمكن أن تساعد متابعة هذه المقاييس على تحديد أحمال التشغيل كثيفة الاستهلاك للموارد، أو أوجه القصور في تخصيص الموارد، أو استهلاك الموارد غير الضروري الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وبعد استهلاك وقت طويل في أعمال المراقبة هذه، تأتي مهمة تحديد الأحجام المناسبة للحاويات ووضع سياسات وحدود التوسع التلقائي، وهي مهمة تتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا.
يعمل IBM Turbonomic على تحسين بيئة Kubernetes لديك من خلال ضبط أحجام الحاويات بما يلائم احتياجاتها، وتعليق وحدات pod وتوفيرها ونقلها، إلى جانب تنفيذ إجراءات توسيع نطاق المجموعات. يحلل كل طبقة من مجموعة التقنيات ويخصص لها الموارد وفقًا للطلب في الوقت الفعلي، بدءًا من وحدات pod والخدمات والحاويات والعُقد، وصولًا إلى البنية التحتية السحابية الأساسية. وقد صُمم خصيصًا لمساعدة فِرقك على أتمتة هذه العمليات وتحقيق نتائج كبيرة ومتواصلة بسرعة.
يدعم Turbonomic جميع الإصدارات والتوزيعات المعتمدة على Kubernetes، ومنها Red Hat OpenShift وEKS وAKS وGKE وغيرها، عبر أي سحابة أو مركز بيانات، ومع أي مزيج من البيئات الهجينة أو متعددة السحابات. ويفهم احتياجات تطبيقاتك من الموارد، ويحدد باستمرار الإجراءات اللازمة لضمان حصولها على ما تحتاج إليه بالضبط لتحقيق الأداء المطلوب.
لنبدأ بإلقاء نظرة على مجموعات الحاويات لديك.
ترى هنا أبرز المجموعات مرتبةً حسب حالتها التشغيلية، تليها أبرز مجموعات العُقد مرتبةً حسب الوفورات المحتملة. توفر لوحة المعلومات هذه نظرة عامة ممتازة على الجوانب التي ينبغي متابعتها، لكن دعونا ننتقل إلى ما يهم فعلًا، وهو الإجراءات.
في هذا المثال، نرى إجراءً لضبط حجم وحدة تحكم في حمل التشغيل، أي حاوية. وكما يوضح الإجراء، سيؤدي تعديل الحجم هنا إلى تحسين الأداء. يتضمن كل إجراء في Turbonomic البيانات التي تدعمه، فضلًا عن تفاصيل تأثيره.
وفي المثال التالي، نرى إجراءً لتعليق عقدة، ما سيؤدي إلى تحسين الكفاءة. ما مقدار هذا التحسن؟
انظر إلى حجم الوفورات المحققة بمجرد تعليق هذه العقدة الواحدة غير المستخدمة.
ومع ذلك، قد يشعر مالكو التطبيقات وفِرق التطوير بالقلق عند تقليص الموارد. ندرك ذلك. فالأداء هو الأولوية القصوى.
يضمن Turbonomic حصول تطبيقاتك على ما تحتاج إليه بالضبط، وفي الوقت الذي تحتاج إليه. أما مكاسب الكفاءة، فتتحقق نتيجةً لذلك.
دع مالك التطبيق ينفّذ هذا الإجراء. فهذه طريقة منخفضة المخاطر تساعد على بناء الثقة في الأتمتة. وفي الواقع، لا تتسبب بعض هذه الإجراءات في أي تعطيل، كما يمكن التراجع عنها.
ولأن كل إجراء يأتي أيضًا مصحوبًا بالمقاييس والأسباب التي يستند إليها، يسهل على الفِرق الوثوق بقرار تنفيذه. وتحتاج إلى هذه الثقة للانتقال من اتخاذ القرارات يدويًا إلى تطبيق الأتمتة ضمن العمليات التشغيلية.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
عند توفر بيانات للتطبيقات من أدوات أساسية مثل IBM Instana Observability أو أي حل آخر لمراقبة أداء التطبيقات (APM)، يستطيع Turbonomic فهم زمن استجابة التطبيق ومعاملاته، وربط بيانات التطبيق هذه بمنصة Kubernetes والبنية التحتية التي يعمل عليها.
انظر هنا، فحتى مع تقلب الطلب، تظل أزمنة الاستجابة منخفضة.
عند تحديد أهداف مستوى الخدمة (SLOs) مسبقًا، يستطيع Turbonomic استيعاب تلك البيانات لتوسيع نطاق تطبيقات الخدمات المصغّرة وتقليصه ديناميكيًا وفقًا للطلب، بما يضمن الوفاء بهذه الأهداف دائمًا. ويمكن أيضًا تكوين سياسات أهداف مستوى الخدمة مباشرةً على المنصة.
ويمكنك تنفيذ عدد متزايد من الإجراءات تدريجيًا، ثم دمجها مع مساراتك وعملياتك. سواء أكنت تستخدم Slack أو GitOps أو TerraForm أو Ansible أو ServiceNow أو غيرها، فإن Turbonomic يلبّي احتياجاتك.
يمكنك البدء بخطوات صغيرة، لكن الاستفادة من مرونة Kubernetes لتحقيق أداء مستمر بأقل تكلفة تتطلب الأتمتة.
وباستخدام Turbonomic، يمكنك أتمتة هذه التحسينات الدقيقة بوتيرة تتجاوز قدرة البشر على تنفيذها. تخلّص من المهام اليدوية الشاقة المرتبطة بتحديد الأحجام المناسبة للحاويات ووضع سياسات وحدود التوسع التلقائي، ودع البرنامج ينفذها نيابةً عنك استنادًا إلى طلب التطبيقات في الوقت الفعلي. ويتمثل الأثر التراكمي لهذه التحسينات الدقيقة في تشغيل تطبيقات Kubernetes بالأداء المطلوب تمامًا وبأقل تكلفة ممكنة.
وبعبارة أخرى، تخلّص نهائيًا من القلق الذي تسببه مخاطر الأداء.
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