ما المقصود بالتخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات؟

وفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة Boston Consulting Group في عام 2024، يسهم عدم وضوح النتائج المرجوة للأعمال في 43% من تأخيرات مشاريع تكنولوجيا المعلومات، بينما تمثِّل الجداول الزمنية غير الواقعية 42%. بشكل عام، يذكر ما يقرب من نصف التنفيذيين في المناصب العليا أن ما لا يقل عن 30% من مشاريع تكنولوجيا المعلومات الجديدة لديهم تفشل في الالتزام بالميزانية أو الجداول الزمنية المتوقعة.

أحد الأسباب هو أن الشركات قد تتولى مشاريع جديدة دون فحص نطاقها أو تكاليفها بشكل كامل. نظرًا لأن الشركات تخصِّص في المتوسط %5.5 من ميزانيتها السنوية للاستثمارات التقنية، فإن العواقب المالية لعمليات تكنولوجيا المعلومات الملغاة يمكن أن تتراكم بسرعة، ما يضر بالسلامة المالية للشركة.

يُعَد التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات من أكبر العوامل التي تحدِّد إذا ما كان مشروع تكنولوجيا المعلومات الجديد يحقِّق نجاحًا طويل الأجل أم لا. يمكن للخطط الاستراتيجية الفعَّالة تحويل أولويات الشركة الرئيسية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وإجراء تقييم مسبق لكيفية مساهمة المشاريع الجديدة فيها بشكل ملموس.

بصرف النظر عن اعتبارات الميزانية، تساعد عمليات التخطيط الاستراتيجي أيضًا الأطراف المعنية على التوحُّد حول مجموعة مشتركة من أهداف العمل. ويمكنها تحسين المساءلة من خلال وضع توقعات وجداول زمنية ومعايير واضحة للفِرَق لتتبُّع التقدم المحرز بها. وتأخذ الخطط الاستراتيجية الفعَّالة لتكنولوجيا المعلومات أيضًا في الاعتبار مواضيع مثل الأمن الإلكتروني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتخصيص الموارد وإدارة المخاطر.

على سبيل المثال، قد تقرر الشركة ما يلي:

تقليل الإنفاق على الأجهزة لاستيعاب عقد جديد يوفر القدرة الحاسوبية عبر السحابة.

الاستثمار في أدوات التشفير القوية للاستجابة لتهديدات الأمن الإلكتروني المتزايدة.

إعطاء الأولوية للتقنيات المتطورة مثل التعلم الآلي وشبكات الحافة والحوسبة الكمية لتحقيق ميزة تنافسية.

عند اتخاذ هذه القرارات في مرحلة التخطيط، تُتاح للمؤسسات فرصة لمناقشة مدى فائدتها وقابليتها للتوسع وإنشاء إطار عمل لقياس تأثيرها.

التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات هو عملية مستمرة تشمل العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك القيادة التنفيذية وفِرَق تكنولوجيا المعلومات وقادة وحدات الأعمال والبائعين والعملاء. قد تعقد الشركات جلسات لتخطيط الاستراتيجية سنويًا، أو مرة كل عدة سنوات، إلى جانب مراجعات ربع سنوية أو شهرية تكون أضيق نطاقًا.

ومع ذلك، يمكن للمؤسسات إعادة تقييم خطة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في أي وقت استجابةً لتغيُّرات السوق والأداء ومعايير الأداء والاعتبارات الأخرى. من البداية إلى النهاية، عادةً ما تستغرق عملية التخطيط ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مع العلم أن المدة قد تختلف حسب كل مؤسسة.

غالبًا ما يقود المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) أو المدير التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) عملية التخطيط الاستراتيجي. ثم يتم تكليف مديري المشاريع بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة وإعداد التقارير عن تقدُّم فرقهم.