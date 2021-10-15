تتطلب سرعة العمل اليوم المرونة والكفاءة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الأتمتة. وتتوقع شركة IDC أن يصل التأثير الاقتصادي العالمي للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع خطوط الأعمال ووظائف تكنولوجيا المعلومات إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022.
مع قيام الخبراء بمناقشة فوائد نوعين من أتمتة العمليات الرقمية — الأتمتة الذكية والأتمتة الفائقة — فإن العديد من الآخرين يتساءلون عن الفرق بين الاثنين. هل هما ببساطة مصطلحان قابلان للتبديل أم أن هناك فرقًا واضحًا بين هذين المفهومين والفوائد التي يجلبانها للشركات؟
تسهم كل من الأتمتة الذكية (IA) والأتمتة الفائقة في زيادة استخدام منصات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة عبر مشهد الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. ويشير كلاهما إلى استخدام الأتمتة لتبسيط العمليات باستخدام التقنيات والتحسينات المتقدمة. وبذلك، تساعد هذه الأدوات على تحسين جودة نتائج الأتمتة وجودة تفاعلات العملاء.
ومع ذلك، هناك اختلافات واضحة.
باختصار، تتألف الأتمتة الذكية من أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). الأتمتة الفائقة هي نهج منضبط قائم على الأعمال التجارية تستخدمه المجموعات لتحديد أكبر عدد ممكن من عمليات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وفحصها وأتمتتها بسرعة. لذلك، غالبًا ما يتم استخدام الأتمتة الذكية ضمن جهود الأتمتة الفائقة.
تتضمن الأتمتة الذكية استخدام تقنيات الأتمتة مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإدارة عمليات الأعمال (BPM) لتبسيط نطاق المهام وتوسيعها وصناعة القرار عبر المجموعات.
حظيت الأتمتة الذكية باستجابة إيجابية من السوق لأنها تبسّط العمليات وتحسّن الكفاءات التشغيلية وتوفر وقت الموظفين للتركيز على ما هو أكثر أهمية. ويمكنه أيضًا معالجة المهام المعقدة في الوقت الفعلي وتبسيط سير العمل بشكل كبير، وإلغاء قفل إمكانات جديدة لتحقيق قيمة وتحقيق نمو مستدام.
تعمل الأتمتة الذكية (IA) على تحقيق التحسين ودفع عجلة نجاح الأعمال من خلال تبسيط العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة الأساسية. تمكن IA الشركات من القيام بما يأتي:
يمكن لأي بيئة الاستفادة من تبسيط العمليات اليدوية والأتمتة. من الرعاية الصحية إلى التمويل إلى التصنيع وغير ذلك، يمكن أن يوفر استخدام الأتمتة الذكية فوائد تحسن من تجربة العملاء وتؤثر في النتيجة النهائية.
أحد الأمثلة المحددة لـ IA في العمل هو الولايات المتحدة إدارة شؤون المحاربين القدامى. كانت معالجة المطالبات يدويًا عبئًا هائلاً، تطلب عدة مئات من الأشخاص لفرز البريد وإدخال البيانات في قواعد البيانات. وكما هو الحال مع العديد من العمليات التي تتطلب جهدًا بشريًا مكثفًا، كان هذا الأمر معرضًا للأخطاء ومكلفًا.
تبنّت IA لأتمتة عملياتها التجارية باستخدام تقنيات متقدمة مثل روبوتات RPA. وأدى هذا النهج إلى تقليل وقت الاستجابة بنسبة 90%، ما يوفر الوقت ويرضي العملاء بزيادة السرعة والدقة.
الأتمتة الفاقة هي عملية أتمتة كل ما يمكن أتمتته في المجموعة. ويتمثل الهدف من الأتمتة الفائقة في تبسيط العمليات عبر المجموعة باستخدام الأتمتة الذكية للعمليات (IPA)، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والأتمتة المفرطة وغيرها من التقنيات التي تعمل دون تدخل بشري.
غالبًا ما تستخدم الأتمتة الفائقة تقنيات أخرى — مثل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) — لتوفير أتمتة عالية الجودة باستخدام البيانات من مصادر مختلفة. وغالبًا ما يتم استخدام التوأم الرقمي أو مجموعة التوأم الرقمي (DTO) للنمذجة لتحسين العمليات وتقييم تأثير الأتمتة.
تُعد Gartner الأتمتة الفائقة واحدة من أفضل 10 اتجاهات التقنيات إستراتيجية. ووفقًا لشركة Gartner، فإن 85% من المشاركين "سيزيدون أو يحافظون على استثماراتهم في الأتمتة الفائقة في مجموعتهم على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، وأكثر من 56% لديهم بالفعل أربع مبادرات متزامنة أو أكثر في مجال الأتمتة الفائقة".
تُعد شركة Gartner أن الأتمتة المفرطة ضرورة في سوق اليوم. "تتحول الأتمتة الفائقة بسرعة من خيار إلى شرط للبقاء"، ما يجعل "عمليات العمل القديمة هي المشكلة رقم 1 التي تواجه القوى العاملة".
توفر الأتمتة الفائقة العديد من الفوائد للمجموعات التي تتطلع إلى تحويل أعمالها. ويبسط العمليات التجارية من خلال التخلص من المهام المتكررة وأتمتة المهام اليدوية. وتمكن الأتمتة الفائقة أيضًا مجموعة من إكمال المهام بالاتساق والدقة والسرعة وتقليل التكاليف.
في نهاية المطاف، تعمل الأتمتة الفائقة على تعزيز التحول الرقمي من خلال تبسيط العمليات التجارية الداخلية والعمليات التقنية. وتعمل الأتمتة الفائقة على تحسين تجربة العملاء من خلال أوقات استجابة أسرع، ونتائج أكثر دقة، ووقت أسرع للتسويق، والعديد من النتائج الإيجابية الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر في تجربة العميل والمستخدم.
يمكن لمجموعة أن تستفيد من الأتمتة الفائقة، لا سيما تلك التي تعاني من عدم اتساق جودة المنتج والعمليات غير الفعالة أو تلك التي تعمل في بيئة تنافسية حيث يكون التقدم بمنتجات عالية الجودة وتفاعلات أكثر قيمة في السوق مساوية لتحسين المشاركة والإيرادات.
تقدم إحدى شركات التصنيع مثالاً رائعًا على اتساع التحسينات وعمقها، التي يمكن أن توفرها الأتمتة الفائقة للمجموعة. ويمكن لعمليات الأعمال مثل الفوترة وتفاعلات العملاء والمخزون وكشوف المرتبات، استخدام الأتمتة الفائقة لأتمتة عمليات الأعمال (BPA) لتبسيط الأعمال على نطاق واسع.
باستخدام عملية التعدين، يمكن للمجموعة الحصول على صورة أفضل لعملياتها وتحديد العمليات التي ستستفيد بشكل أفضل من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ففي عمليات التقنية والتصنيع، على سبيل المثال، يمكن أن يكون لاستخدام RPA لأتمتة عمليات الإنتاج المادي وتوريد السلسلة، بالإضافة إلى BPA لمعالجة أفضل ممارسات التصنيع، تأثير هائل في جودة وسرعة الإنتاج. وبشكل عام، فإن الأتمتة الفائقة باستخدام BPA وRPA لتبسيط العمليات الخلفية والأمامية على حد سواء، تؤدي إلى تحسين الجودة والسرعة والدقة والتكلفة لإحداث تأثير كبير في مستقبل أداء الأعمال.
