ما المقصود بمراقبة البُنى التحتية؟

الوكيل هو طبقة برمجية خفيفة الوزن يُثبّتها المهندسون على المضيف (أي نظام أو جهاز يحتاج إلى مراقبة)، وتعمل على جمع بيانات القياس عن بُعد المتعلقة بحالة النظام. وتُعرف عملية تثبيت الوكلاء على المضيفات باسم التهيئة البرمجية (Instrumentation). بفضل حلول مراقبة البنية التحتية الرائدة اليوم، يمكن للوكلاء استخدام أجهزة استشعار لاكتشاف المكوّنات عبر طبقات البنية التحتية المختلفة بعد إتمام التهيئة.



وبمجرد الانتهاء من التهيئة الكاملة، يبدأ كل وكيل بجمع مجموعة واسعة من المقاييس والقياسات التي تعكس سلوك البنية التحتية وحالتها. يمكن أن تشمل هذه المقاييس استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، وعرض النطاق الترددي للشبكة، واستخدام مساحة القرص، وأوقات الاستجابة، ومعدلات الخطأ، وعدد المعاملات، وغيرها. من الناحية المثالية، تقوم منصة مراقبة الأداء بجمع هذه البيانات باستمرار في الوقت الفعلي كل ثانية دون الاعتماد على أخذ عينات. هذا المستوى من الدقة هو من أبرز مزايا المراقبة المعتمدة على الوكلاء، إذ يسهل التعرف على المشكلات ومعالجتها فور ظهورها.



تسمح المراقبة المعتمدة على الوكلاء أيضًا بالمراقبة الاستباقية. إذ يمكن إعداد عتبات لإطلاق تنبيهات عند تجاوز استخدام وحدة المعالجة نسبة معينة، ما يمكّن المسؤولين من التصرف قبل تفاقم المشكلة. ويمكن إرسال التنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، أو دمجها مع أنظمة الإشعارات مثل Slack أو PagerDuty



الميزة الأهم للمراقبة المعتمدة على الوكلاء هي أن البيانات التي يتم جمعها أكثر تفصيلًا. كما يمكن تنفيذ عمليات التشخيص ومعالجة المشكلات تلقائيًا. ولكن من الجوانب السلبية أن الوكلاء يستهلكون موارد النظام مثل دورات المعالج، والذاكرة، وعرض النطاق الترددي للشبكة، لجمع بيانات المراقبة ونقلها. وهذا قد يؤثر قليلًا على أداء النظام، خاصة في الأنظمة محدودة الموارد أو عند كثافة البيانات.