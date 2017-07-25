في هذه السلسلة المكونة من 6 أجزاء حول تطوير تطبيقات الخدمات المُصغّرة، نوفّر إطارًا لتحديد مشروع تجريبي قائم على السحابة يناسب الاحتياجات الحالية، ويُهيّئ المؤسسة لاتخاذ قرار اعتماد السحابة على المدى الطويل.

وفي الجزء الثالث، نستعرض طريقة لتنفيذ مشاريع الخدمات المُصغّرة الخاصة بك.

تطوير تطبيق قائم

نتعمّق هنا في كيفية رسم مسار لرحلات تطوير تطبيقات الخدمات المُصغّرة بمستويات مختلفة من التعقيد، مع النظر في التحوّل المحتمل من تغييرات صغيرة إلى تحولات أكبر للتطبيقات الحالية.

وبينما يمكن أن يكون إنشاء مشاريع خدمات مصغّرة دون وجود تطبيق مسبق أمرًا ممكنًا ومفيدًا، فإننا نتفق على تبنّي نهج "المتراصة أولًا" عند بناء الخدمات المُصغّرة. وباختصار، يعني ذلك بناء التطبيق بأي طريقة متاحة للتحقّق من صحة الفكرة أولًا. ثم نطبق المبادئ الواردة في هذه السلسلة لتوسيع نطاق التطبيق المتراص الأولي وتطويره إلى مشروع قائم على الخدمات المُصغّرة. لا قيمة لبناء خدمات مُصغّرة مثالية من الناحية التقنية إذا لم تُحقق قيمة فعلية للأعمال.

هناك ثلاثة مجالات أساسية يجب فهمها لتنفيذ مشروع خدمات مُصغّرة ناجح: فهم احتياجات الأعمال، وفهم الثقافة المؤسسية ومهارات الفريق، ثم فهم التقنية.

فهم احتياجات عملك وتحديدها

لماذا تفكّر في الانتقال إلى الخدمات المُصغّرة؟ بالنسبة للعديد من المؤسسات، يتطلب تحقيق قيمة أكبر للأعمال تبنّي ممارسات أكثر كفاءة في تطوير وتشغيل التطبيقات، بهدف تسريع تقديم الميزات وتحسين تجربة المستخدم.

وقبل تقييم تأثير مشروع الخدمات المُصغّرة على تطبيقاتك الحالية وبنيتك التحتية، يجب أن تحدد بوضوح الأجزاء في عملك التي تتحرك ببطء شديد بحيث لا تُحقّق النتائج المطلوبة. وفي كثير من الحالات، تكون أنظمة التفاعل (SOE) هي السبب الرئيسي لهذا البطء. تتوفر هذه الأنظمة من خلال العديد من القنوات - مثل الويب والتطبيقات المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها. ويُعد بطء التطوير وإطلاق الميزات هو الدافع الأساسي للانتقال إلى بنية قائمة على الخدمات المُصغّرة.

وقبل تبنّي هذا النهج، ينبغي لك وللأطراف المعنية في المؤسسة معرفة ما الذي لا يصل إلى السوق بالسرعة المطلوبة. ما الأجزاء من التطبيق التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة تصميم لتصبح أسرع؟ والإجابة عن هذا السؤال توضّح أي أجزاء من التطبيق المتراص يجب تحليلها واستهدافها للتحويل إلى خدمات مُصغّرة.

استخدم مخططات تجربة المستخدم أو الرسومات المعمارية لمساعدة الفريق على تحديد أجزاء التطبيق المتراص التي يجب فصلها، وذلك عبر وضع تعليقات توضيحية بأسلوب الخرائط الحرارية. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام مقياس أحمر–أصفر–أخضر لتحديد أولوية مواطن الضعف داخل التطبيق.