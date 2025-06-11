ومع إدارة المؤسسات للآلاف من حسابات المستخدمين عبر الأنظمة المحلية والخدمات السحابية وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، أصبح تتبُّع "من لديه حق الوصول إلى ماذا" أكثر تعقيدًا.

كل هوية رقمية -سواء أكانت تمثِّل مستخدمًا أم جهازًا أم تطبيقًا- قد تشكِّل نقطة وصول محتملة إلى أنظمة حساسة وبيانات بالغة الأهمية. ودون حوكمة سليمة، تشكِّل هذه المنظومة المتشعبة مخاطر أمنية كبيرة وتحديات في الامتثال التنظيمي.

وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، تُعَد بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة أكثر وسيلة شائعة تُستخدم كنقطة اختراق أولية، وهي مسؤولة عن 16% من اختراقات أمن البيانات. عندما يحصل المخترقون على بيانات اعتماد شرعية، يصبح بإمكانهم التنقل بحرية داخل الشبكات والوصول إلى البيانات والأنظمة الحساسة.

تُسهم حلول حوكمة الهوية وإدارتها في الحماية من الهجمات المستندة إلى الهوية ومنع اختراقات البيانات المحتملة.

يمكن لأدوات IGA أتمتة توفير الخدمات للمستخدمين، وتنفيذ سياسات الوصول، وإجراء التقييمات المنتظمة للوصول طوال دورة حياة الهوية بأكملها، بدءًا من التسجيل وحتى إلغاء التسجيل عند المغادرة. تمنح هذه الوظائف المؤسسات مزيدًا من الرقابة على أذونات المستخدمين وأنشطتهم، ما يجعل من السهل اكتشاف إساءة استخدام الامتيازات وإيقافها.

وتساعد حلول IGA أيضًا على ضمان الامتثال التنظيمي المستمر للتفويضات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) وقانون ساربينز أوكسلي (SOX). تساعد IGA على ضمان تخصيص الوصول إلى الأنظمة والبيانات الحساسة بشكل صحيح ومراجعته بانتظام، مع إنشاء سجلات تدقيق لدعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية.