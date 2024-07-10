ما المقصود بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية؟

واجهت المؤسسات المزيد من التعقيدات في إدارة الموارد البشرية بسبب بيئات العمل المختلطة، وزيادة وسائل حماية الموظفين والمزيد من الصعوبات في الاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء العالي. وتعتبر هذه الخدمة ذات قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في الموارد البشرية الداخلية، ما يجعلها غير قادرة على تلبية جميع احتياجات الموظفين والأعمال.

يُسهم تحرير موظفي الموارد البشرية الذين يعملون بدوام كامل للتركيز على العناصر الأكثر أهمية لتجربة الموظف في مساعدة كل من أخصائيي الموارد البشرية والموظفين على حد سواء. وينبغي أن تتولى إدارة الموارد البشرية زمام الأمور في هذا العالم المتغير بسرعة وتحدد المجالات التي يمكن فيها الاستعانة بمصادر خارجية للعمل.

يواجه المديرون التنفيذيون في قسم الموارد البشرية بيئة سريعة التغير، حيث يتعين عليهم تحديد الأنشطة التي يجب ينبغي لأخصائيي الموارد البشرية التركيز عليها، والأنشطة التي يجب أتمتتها باستخدام التقنية، والأنشطة التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها.

فمن خلال إسناد العديد من المسؤوليات اليومية وطويلة الأجل إلى موارد إدارية خارجية، يمكن لأخصائيي الموارد البشرية التركيز على المسؤوليات الرئيسية في تجربة الموظف الشاملة. ينبغي على المنظمات التفكير في أفضل توزيع للأعمال لضمان وجود ما يكفي من الأنشطة التي يتم التعامل معها داخليًا للحفاظ على تحقيق الثقافة المطلوبة داخل الشركة. هذا الأمر يحظى بدعم أصحاب الأعمال لأنه يتوافق مع العديد من ميزات الأعمال التجارية.