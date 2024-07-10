ما المقصود بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية؟

تاريخ النشر: 10 يوليو 2024
المساهمون:كيث أوبراين، أماندا داوني
تعرف الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية (HRO) بأنها عملية نقل خدمات ووظائف وأنشطة مختارة من قسم الموارد البشرية إلى مزودي خدمات خارجيين.
واجهت المؤسسات المزيد من التعقيدات في إدارة الموارد البشرية بسبب بيئات العمل المختلطة، وزيادة وسائل حماية الموظفين والمزيد من الصعوبات في الاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء العالي. وتعتبر هذه الخدمة ذات قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في الموارد البشرية الداخلية، ما يجعلها غير قادرة على تلبية جميع احتياجات الموظفين والأعمال.
يُسهم تحرير موظفي الموارد البشرية الذين يعملون بدوام كامل للتركيز على العناصر الأكثر أهمية لتجربة الموظف في مساعدة كل من أخصائيي الموارد البشرية والموظفين على حد سواء. وينبغي أن تتولى إدارة الموارد البشرية زمام الأمور في هذا العالم المتغير بسرعة وتحدد المجالات التي يمكن فيها الاستعانة بمصادر خارجية للعمل.
يواجه المديرون التنفيذيون في قسم الموارد البشرية بيئة سريعة التغير، حيث يتعين عليهم تحديد الأنشطة التي يجب ينبغي لأخصائيي الموارد البشرية التركيز عليها، والأنشطة التي يجب أتمتتها باستخدام التقنية، والأنشطة التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها.
فمن خلال إسناد العديد من المسؤوليات اليومية وطويلة الأجل إلى موارد إدارية خارجية، يمكن لأخصائيي الموارد البشرية التركيز على المسؤوليات الرئيسية في تجربة الموظف الشاملة. ينبغي على المنظمات التفكير في أفضل توزيع للأعمال لضمان وجود ما يكفي من الأنشطة التي يتم التعامل معها داخليًا للحفاظ على تحقيق الثقافة المطلوبة داخل الشركة. هذا الأمر يحظى بدعم أصحاب الأعمال لأنه يتوافق مع العديد من ميزات الأعمال التجارية.
تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في مجال خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية متعددة العمليات (MPHRO) في عام 2023 من قِبل مجموعة Everest Group.
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بمجرد أن تقرر المؤسسة الاستعانة بمصادر خارجية لبعض حلول الموارد البشرية، يجب عليها بعد ذلك العثور على شريك الموارد البشرية المناسب للاستعانة بمصادر خارجية. وتعد معرفة الخيارات المتاحة واختيار الأفضل لاحتياجاتها عنصرًا بالغ الأهمية في هذه العملية.
يوفر مزودو خدمات التطبيقات (ASPs) إمكانية الوصول إلى برامج الموارد البشرية التي يمكنها إدارة معالجة كشوف المرتبات وإدارة الاستحقاقات والتعيينات الجديدة. ويعدّ مزودو خدمات التطبيقات (ASPs) بمثابة أداة قيّمة للموارد البشرية التقنية التي يمكن أن تساعد في تحقيق احتياجات الموارد البشرية.
من خلال إسناد العمليات إلى جهات خارجية يمكن إدارة مهام الموارد البشرية التي تفضل المؤسسات نقلها إلى شركة أخرى. وبشكل عام، تقوم الشركات إسناد العمليات إلى جهات خارجية لأقسام إدارة الموارد البشرية التي ــ رغم أهميتها للأعمال ــ لا تمثل جزءًا من القيمة الأساسية التي تقدمها. وفي وقتنا الحاضر، تُستخدم خدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية في عديد من المجالات - بدايةً من الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية وصولاً إلى الطاقة والتجارة الإلكترونية - حيث تستكشف الشركات مزيدًا من الطرق لتحسين تجربة المستخدم واكتساب مزايا تنافسية.
تُعدُّ هذه المؤسسات الهجينة نوعًا من أنواع الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية كاملة الخدمات، والمعروف باسم التوظيف المشترك. حيث تقوم مؤسسة التوظيف المشترك بتوظيف أخصائيي الموارد البشرية، لكن ليعملوا لصالح مؤسسات أخرى. وتتولى مؤسسة التوظيف المشترك الإشراف الإداري والتنظيمي على موظفي الموارد البشرية.
يجب أن تحدد المؤسسات المهام التي يجب على فريق الموارد البشرية الداخلي إدارتها والمهام التي تتطلب الاستعانة بمصادر خارجية. وبشكل عام، هناك العديد من المهام الإدارية المتعلقة بوظيفة الموارد البشرية التي تفضل المؤسسة تكليف أطراف خارجية بتنفيذها.
يمكن للاستعانة بمصادر خارجية لمهام ووظائف الموارد البشرية المحددة أن يكون لها العديد من المزايا المهمة للمؤسسات مهما كان حجمها.
إن تمكين أخصائيي الموارد البشرية من التركيز على المشكلات الأكثر أهمية يحسّن من أداء المؤسسة بأكملها. ولا شك أن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية يساعد على تبسيط عمليات الموارد البشرية كي لا يضطر الموظفون إلى أداء مهام إدارية لا داعي لها.
لا يؤدي نقل المهام لمصادر خارجية إلى تحسين رضا أعضاء فريق الموارد البشرية فحسب، بل يحسن أيضًا من علاقات الموظفين. يرجع ذلك إلى كثرة المسؤوليات المكلف بها موظفو الموارد البشرية في الغالب، ولا يتوفر لهم الوقت الكافي للتعامل مع الموظفين بشكلٍ مباشر فيما يخص شؤونهم وأهدافهم.
كما أن الاستعانة بمصادر خارجية لتلك المهام غير الأساسية - مثل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالاستحقاقات - يوفر للموظفين إجابات في الوقت المناسب، وبالتالي تتحقق زيادة الرضا. علاوة على أن هذه الاستعانة بمصادر خارجية تتيح لفرق الموارد البشرية العمل مباشرةً مع الموظفين في القضايا أو المشروعات ذات المستوى الأعلى، ما يوفر رؤية واضحة حول كيفية تأثير عملهم في النتائج الإيجابية.
في النهاية، يخلص خبراء الموارد البشرية إلى أن الاستعانة بمصادر خارجية هي وسيلة فعالة لتحقيق أهداف متعددة، من بينها تلبية احتياجات الموارد البشرية وتقليل التكاليف. إن العثور على مزودي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الموارد البشرية المناسبين يوفر المال من خلال وفورات الحجم؛ ويشمل ذلك توفير التكاليف عند تعيين موظفين إضافيين للموارد البشرية وتقليل تكاليف إعداد الموظفين الجدد وتدريبهم.
بعد النجاح في إسناد العديد من الأنشطة غير الأساسية إلى مصادر خارجية، يمكن لفرق الموارد البشرية أن تكرس اهتمامها لبعض الأمور المهمة الأخرى.
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1 3 طرق لتوفير الوقت في مهام الموارد البشرية الإدارية (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، موقع Hireology بتاريخ 5 أكتوبر 2023.