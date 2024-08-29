كيفية تبني مبادئ التصميم الآمن مع اعتماد الذكاء الاصطناعي

مع تسارع الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها، لا يمكن إغفال أهمية معالجة الأمن منذ البداية. رغم أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُحدث تحولات، فهي تُقدم ثغرات أمنية جديدة. تظهر الاختراقات الأخيرة المتعلقة بمنصات الذكاء الاصطناعي هذه المخاطر وتأثيرها المحتمل في الشركات.

فيما يلي بعض الأمثلة على الاختراقات الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الشهرين الماضيين:

1. عمليات التزييف العميق: في إحدى الحالات، تم خداع الرئيس التنفيذي لشركة طاقة في المملكة المتحدة لتحويل 243,000 دولار أمريكي، حيث كان يعتقد أنه يتحدث إلى رئيسه. استُخدِمت تقنية التزييف العميق في عملية الاحتيال، ما سلط الضوء على إمكانية الاحتيال المستند إلى الذكاء الاصطناعي.

2. هجمات تسميم البيانات: يمكن للمهاجمين إفساد نماذج الذكاء الاصطناعي عن طريق إدخال بيانات ضارة أثناء التدريب، ما يؤدي إلى مخرجات خاطئة. وقد لوحظ ذلك عندما تم اختراق نموذج التعلم الآلي لإحدى شركات الأمن السيبراني، ما تسبب في تأخير الاستجابة للتهديدات.

3. ثغرات نماذج الذكاء الاصطناعي: أدت الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة، إلى العديد من حوادث الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة. تؤكد هذه الاختراقات على الحاجة إلى تطبيق تدابير أمنية قوية تتعلق بواجهات الذكاء الاصطناعي.