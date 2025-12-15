هناك العديد من الأسباب التي تجعل مؤشرات أداء الرعاية الصحية مهمة للمؤسسات الصحية والمجتمع بشكل عام:

الصحة الجيدة أكثر أهمية للناس من معظم السلع أو الخدمات الأخرى.1 ويهتم المجتمع اهتمامًا جماعيًا بالغًا بضمان أن يعمل نظام الرعاية الصحية على تمكين الناس من العيش حياة صحية قدر الإمكان.

تنفق الحكومات والأفراد الكثير على الرعاية الصحية. ولا يقتصر الأمر على إنفاق الأفراد والجماعات مبالغ كبيرة على الرعاية الصحية (و/أو التأمين الصحي)، بل إن هذه التكاليف قد ارتفعت بسرعة مع مرور الوقت مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

يرغب الناس في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية. وتساعد مقاييس الأداء الموضوعية الناس على اتخاذ قرارات أفضل في مجال الرعاية الصحية لأنها تتيح لهم المقارنة بين المتماثلات والبحث عن أفضل رعاية.

يمكن للهيئات الحكومية وضع سياسات رعاية صحية أفضل. وتوفر مؤشرات الأداء بيانات أساسية قوية للمناقشات التشريعية حول برامج الرعاية الصحية والاستثمارات، ما يشير إلى المجالات التي يمكن فيها تحسين القوانين والتشريعات.

توفر مؤشرات الأداء إحدى أفضل الطرق لقيادة عمليات تحسين النظام الصحي العام والمستشفيات من خلال توفير بيانات قوية عن الحالة الحالية للكفاءة والفعالية، بما في ذلك: