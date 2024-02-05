يواجه كل مدير للأصول، بغض النظر عن حجم المؤسسة، مهام مماثلة: تبسيط تخطيط الصيانة، وتعزيز موثوقية الأصول أو المعدات، وتحسين سير العمل لتحسين الجودة والإنتاجية. وفي دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value حول كبار مسؤولي سلاسل التوريد، صرَّح ما يقرب من نصف المشاركين بأنهم تبنّوا تقنيات جديدة استجابةً للتحديات.

هناك المزيد من المساعدة التي تلوح في الأفق من خلال قوة نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي التوليدي، جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي التقليدي، للتمكن من السيطرة بشكل أفضل على بيئات الأصول المعقدة. نماذج الأساس، المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة، يتم تدريبها على كميات هائلة من البيانات غير المنظمة والخارجية. يمكنها توليد استجابات مثل النصوص والصور، مع تفسير البيانات الحالية والتعامل معها في الوقت نفسه.

دعنا نستكشف 6 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلالها تحسين عمليات إدارة الأصول في مؤسستك، بما في ذلك الخدمة الميدانية والصيانة والامتثال. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدة على ما يلي: