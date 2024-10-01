في سبعينيات القرن العشرين، ظهر الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) كوسيلة للمستثمرين لمواءمة محافظهم الاستثمارية مع قيّمهم. اكتسبت هذه الحركة زخما في ثمانينيات القرن العشرين مع حملات سحب الاستثمارات ضد الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في جنوب أفريقيا خلال الفصل العنصري. بمرور الوقت، تطور الاستثمار المسؤول اجتماعيًا بشكل مطرد ليبدو إلى حد كبير مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) اليوم وركز بشكل أساسي على القضايا الاجتماعية مثل حقوق الإنسان وأخلاقيات سلسلة التوريد.

لم تبدأ تقديرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الظهور في إستراتيجيات الاستثمار السائدة إلا في التسعينيات. في عام 1995، قامت مؤسسة منتدى الاستثمار الاجتماعي الأمريكي (SIF) بجرد جميع الاستثمارات المستدامة في أمريكا الشمالية. وقد سلّط المجموع —639 مليار دولار أمريكي— الضوء على كيفية بدء المساهمين في الاستثمار بدافع المبدأ مقابل الربح البحت.1

بدأ المستثمرون المؤسسيون يدركون -ببطء ولكن بثبات- أن الشركات قد تتمكن من تحسين الأداء المالي وإدارة المخاطر من خلال التركيز على قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مثل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. واستجابةً لذلك، بدأ مديرو الأصول تطوير إستراتيجيات ومقاييس للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لقياس التأثير البيئي والاجتماعي لاستثماراتهم. في عام 1997، تم تأسيس مبادرة التقارير العالمية (GRI) بهدف معالجة المخاوف البيئية، على الرغم من أنها سرعان ما وسعت نطاقها لتركز أيضًا على القضايا الاجتماعية وحوكمة الشركات.

في عام 1998، نشر John Elkington كتاب "آكلي لحوم البشر بالشوك: النتيجة الثلاثية لأعمال القرن الحادي والعشرين" ، حيث قدم مفهوم الحصيلة الثلاثية، وهو إطار عمل للاستدامة يدور حول ثلاثة عناصر: الناس والكوكب والربح. كان هدف Elkington هو تسليط الضوء على مجموعة متزايدة من الاعتبارات غير المالية التي يجب تضمينها عند تقييم الشركات. والأكثر من ذلك، كان Elkington يأمل في إقناع الشركات بالعمل لصالح الناس والكوكب؛ وهي رغبة شاركها آخرون حول العالم.