ما هي المراقبة البيئية؟

يمكن لتدابير المراقبة البيئية اكتشاف تلوث الهواء والمواد الملوثة في مياه الشرب والتربة وغيرها من الملوثات التي يمكن أن تهدد صحة الإنسان وتعطل العمليات.

على سبيل المثال، قد تستخدم المرافق الصناعية أجهزة استشعار جودة الهواء لتتبع وإدارة مستويات الجسيمات. إذا تجاوزت مستويات الجسيمات حدًا معينًا، فقد تضر العمال وتؤدي إلى فرض غرامات وإغلاق.