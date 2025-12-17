ما المقصود بإدارة أصول الطاقة (EAM)؟

تشمل إدارة أصول الطاقة (EAM) صيانة أصول الطاقة الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها وتحسينها. تسعى حلول إدارة أصول الطاقة إلى تحسين أداء الأصول مع زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف التشغيلية.
الأصول في إدارة أصول الطاقة (EAM) يمكن أن تشمل نطاقًا واسعًا من البنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة، ومنشآت الطاقة المتجددة، والشبكات الكهربائية، والمولِّدات والتوربينات، والمحولات، وخطوط الكهرباء والمحطات الفرعية، وأنظمة البطاريات، وغيرها الكثير.
على الرغم من أن جميع الشركات تعتمد على الطاقة إلى حد ما، فإن إدارة الطاقة هي في الأساس مجال الشركات التي تتعامل مع الطاقة على المستويات التجارية أو الصناعية.
بالنسبة إلى هذه الشركات، تُعَد الطاقة جوهر أعمالها - سواء أكانت شركة مرافق تولِّد الكهرباء وتوزعها على شبكة واسعة من المستخدمين، أم شركة هندسية تصمم بعناية بنية تحتية للطاقة للمشروعات الجديدة، أم مطور طاقة متجددة يسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة عبر تشغيل واسع للتوربينات الهوائية.
تعتمد إدارة الأصول الفعَّالة في قطاع الطاقة على الحفاظ الناجح على الأصول المادية المتعلقة بالطاقة طوال دورة حياتها الكاملة - من الشراء والتنفيذ الأصليين إلى الاستبدال والإزالة في نهاية المطاف.
تتضمن إدارة أصول الطاقة العديد من الأنشطة لتحقيق مستوى شامل ومتكامل للتحكم في الأصول.
الحفاظ على سجلات تفصيلية ومواصفات شاملة لكل عناصر البنية التحتية للطاقة.
تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية والحفاظ عليها من خلال المراقبة المستمرة للأصول؛ لضمان أدائها السليم. تعمل الشركات على دمج تقنية إنترنت الأشياء (IoT) عبر أجهزة استشعار يتم استخدامها لتوفير بيانات في الوقت الفعلي حول أداء الأصول.
الاستفادة من إدارة البيانات لتعزيز عملية صناعة القرار حول التشغيل اليومي لعمليات الأعمال وجداول الصيانة والترقيات المخطط لها للأصول. والهدف هو ضمان أقصى وقت تشغيل وأقل قدر ممكن من التعطيل.
اكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد إذا ما كانت الحالة تتطلب اتخاذ إجراءات للتخفيف منها.يمكن أن تشمل إدارة المخاطر كلًا من الصيانة الوقائية (التي تحمي الأصول الحيوية التي تضمن استمرار التشغيل) والصيانة التنبؤية (للتنبؤ بموعد حدوث إجراءات الصيانة، بناءً على تحليل البيانات).
تنفيذ إدارة دورة حياة الأصول مع الإدارة المالية. كِلا شكلَي الإدارة يتعاملان مع دورة حياة الأصول بأكملها من البداية إلى النهاية، ويركِّز كلاهما على كيفية زيادة العائد على الاستثمار في أصول الطاقة.
تُعَد الطاقة الكهربائية عنصرًا أساسيًا في الحياة الحديثة. إذا لم تصدِّق ذلك، فجرِّب تجاهل فاتورة الكهرباء الخاصة بك. ثم اكتشِف كيف ستعود فجأة إلى العصور الوسطى بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.
ليس من المبالغة القول بأن الطاقة الكهربائية أصبحت الآن ضرورية لاستدامة الحياة البشرية مثل الأكسجين والماء. ونظرًا لأن قطاع الطاقة جزء أساسي من استمرار دوران العالم، فإنه بلا شك مربح وصحي من الناحية المالية.
ما مدى ربحية ذلك؟ في يونيو 2025، أصدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أحدث تقاريرها تقرير World Energy Investment.وتوقَّع هذا التقرير أن تصل الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة إلى 3.3 تريليونات دولار أمريكي أو تتجاوزها خلال عام 2025. علاوةً على ذلك، سيتم تخصيص حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي من تلك الأموال للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وأصول الطاقة المتجددة، وكذلك لشبكات الكهرباء وحلول تخزين الطاقة.
توقَّع خبراء وكالة الطاقة الدولية أن يتم استثمار نصف هذا المبلغ (1.1 تريليون دولار أمريكي) في الوقود الأحفوري، مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي.
أي صناعة قادرة على استقطاب استثمارات بقيمة تريليونات الدولارات قد أثبتت قدرتها المالية بشكل واضح. لكن في حين أن صناعة الطاقة قد تكون غارقة في الاستثمارات والأرباح، إلا إنها ليست بمنأى عن التحديات الملحة والخطيرة، والتي يمكن أن يصبح العديد منها تحولًا جذريًا لصناعة الطاقة.
توضِّح التحديات التالية الأهمية الحاسمة لإدارة أصول الطاقة بدقة.
يزداد الطلب على الطاقة باستمرار مع قيام البشر بابتكار المزيد من المعدات والأجهزة والأدوات التي تتطلب جميعها الكهرباء. تُشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى نمو سنوي في الطلب على الكهرباء يبلغ حوالي 4%.
تعمل الكهرباء على تشغيل مكاتبنا ومنازلنا وأجهزة الاتصالات وعدد متزايد من السيارات. يزيد من حدة هذه المشكلة النمو السريع للسكان على مستوى العالم، ما يستمر في إضافة أجيال جديدة من مستخدمي الكهرباء. سيتعين على مقدِّمي خدمات المرافق زيادة جهود إنتاج الطاقة باستمرار لتلبية الطلب المتزايد باستمرار.
حتى الأصول المادية المتينة مثل الشبكات الكهربائية لا يمكن حمايتها من وطأة الزمن. تفقد معظم المعدات وظائفها على مدار دورة حياة الأصول. علاوةً على ذلك، مع تقدُّم عمر المعدات، تظهر تقنيات جديدة ومكمِّلة مثل الأتمتة.
يتعين على شركات المرافق إجراء ترقيات منتظمة لمعدات توليد الطاقة القديمة لتحسين التشغيل العام لشبكة الطاقة والاستفادة من هذه التقنيات الجديدة. ويساعد تحديث الأصول في الحفاظ على فعالية تكلفة العمليات مع تقليل فترات التعطُّل غير المخطط لها.
تعتمد شركات المرافق المتقدمة الآن على تقنيات حديثة مثل الطائرات دون طيار؛ لجمع وتحليل بيانات حول حالة خطوط الكهرباء والتنبؤ بنقاط الفشل المحتملة قبل حدوث الانقطاعات.
الاستدامة هي واحدة من أكثر القضايا الملحة المتعلقة بصناعة الطاقة (إلى جانب تكاليف الطاقة). رغم أنه لا يزال موضوعًا مثيرًا للجدل في بعض الأوساط، إلا إنه يبدو أن هناك إجماعًا علميًا واسعًا على أن الاعتماد البشري على الوقود الأحفوري أدى إلى تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجات الحرارة المناخية لاحقًا.
يمكن للدول تحقيق أهداف الاستدامة من خلال حلول الطاقة النظيفة التي توفِّر انبعاثات كربونية منخفضة للغاية. يمكن لأصول الطاقة المتجددة القائمة على مصادر الطاقة الطبيعية (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) أن تعزز كفاءة الطاقة. ومع ذلك، يمكن لهذه الأصول تعزيز الكفاءة فقط إذا دعمت الجهات الحكومية استخدامها واعتمدت المصالح التجارية والأطراف المعنية المرتبطة بها على تبنّيها.
هناك العديد من الجهات الضارة في العالم، تعمل بمفردها أو بالتعاون مع عناصر إجرامية أخرى، أو حتى مع إرهابيين مدعومين من بعض الدول. من المفهوم على نطاق واسع أن إحدى الطرق الفعَّالة لإحداث الفوضى والاضطراب الجماعي داخل المجتمع هي مهاجمة أنظمة الطاقة في ذلك البلد. يمكن أن تتراوح هذه الهجمات من عمل تخريبي أو تخريبي مباشر إلى استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر للسيطرة على شبكة الطاقة وتعطيلها على الفور.
من الآن فصاعدًا، سيتطلب الحفاظ على أصول الطاقة آمنة من الانقطاعات والتدخلات الضارة مراقبة مستمرة في الوقت شبه الفعلي، وتعزيز الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى تقوية الحماية الفيزيائية لهذه الأصول.
تمثِّل أسواق الطاقة بعضًا من أكثر الأسواق ربحية في العالم، لكن مع إمكانات الأرباح الكبيرة تأتي مخاطر مرتبطة بالعمل في هذه المياه المالية العميقة.
يمكن أن تتقلب أسواق الطاقة بشكل مفاجئ، بحيث تتمكن من تحقيق ثروات أو فقدانها في غضون أجزاء من الثانية. علاوةً على ذلك، فإن الأحداث الجيوسياسية (مثل الحروب) والظروف الاقتصادية (مثل اضطرابات سلسلة التوريد) تؤثِّر باستمرار في أسعار الطاقة. غالبًا ما تؤدي هذه التقلبات الشديدة في السوق إلى عرقلة الجهود الرامية لتطوير توقعات دقيقة للسوق أو لاتخاذ قرارات مستنيرة بالكامل بشأن الأصول.
مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة دون وجود سقف في الأفق، فإننا مضطرون إلى دراسة الخيارات المتاحة لتلبية الطلب على الطاقة. وفي الوقت نفسه، تحاول الدول المتقدمة تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة. لكن هناك مصدرًا واحدًا فقط للطاقة النظيفة قادر على توليد الكميات المطلوبة من الكهرباء: الطاقة النووية.
لتحقيق نفس إنتاج محطة الطاقة النووية، ستحتاج إلى ربط محطات طاقة متعددة تعمل بالطاقة الريحية أو الشمسية معًا وإنشاء مساحة تخزين واسعة للحفاظ على الأصول. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الأصول عندما لا يكون هناك ما يكفي من الرياح أو ضوء الشمس.
السؤال الأساسي حول استخدام الطاقة النووية يكمن في افتقارها إلى الأمان الشامل، كما ظهر في الكوارث النووية المدمرة في الولايات المتحدة وروسيا واليابان. مكافآت الطاقة النووية وفيرة - ولكن مخاطرها كذلك.
الطاقة هي المحرك الذي يشغِّل مصانع العالم، ويضيء عالمنا في ظلمات الليل، ويمنح القوة للإمبراطوريات. كل شيء يعمل بالطاقة؛ وقليل من الأشياء يمكن أن تعمل دونها. تخوض الدول صراعات للسيطرة على موارد الطاقة. والدول تخسر الحروب دون طاقة. وهذا ليس مبالغة - إنها حقيقة تاريخية.
قصة حقيقية: الطاقة هي التي قررت مصير العالم. في النصف الأخير من الحرب العالمية الثانية، نفد الوقود فعليًا من ألمانيا بعد أن أضرت الغارات الجوية للتحالف بمصافي النفط ومرافق إنتاج البنزين. وسرعان ما فقدت القدرة على تشغيل ترسانتها المدرَّعة - لتتوقف آلة الحرب الألمانية الشرسة عن العمل على مسارات دباباتها المتوقفة.
ثم، على الجانب الآخر من العالم، بلغت الحرب في المحيط الهادئ ذروتها بتفجير أولى الأسلحة النووية، وهو ما يمثِّل أقوى إطلاق للطاقة تم إنتاجه على الإطلاق. (كانت القنابل الذرية التي ألقيت على اليابان ذات قوة انفجارية هائلة. بلغت قوة الانفجار 15 كيلوتون من مادة تي إن تي في هيروشيما و21 كيلوتون في ناجازاكي).
بطريقتين مختلفتين تمامًا، أنهت الطاقة أكثر الصراعات دموية في التاريخ. المثال الأول أوضح ما يمكن أن يحدث عند نقص الطاقة. والحالة الثانية أبرزت بوضوح ما يحدث عند القدرة على إطلاق كمية طاقة تكاد تكون لا تُدرك.
بعد مرور 80 عامًا. ما زالت الطاقة اليوم الدافع وراء العديد من النزاعات الدولية، أغلبها مرتبط بخلافات إقليمية حول أراضٍ غنية بالاحتياطيات الطاقية. ومثل هذه الحالات من المرجح أن تستمر.
لماذا؟ لأنه على الرغم من توفُّر بدائل الطاقة النظيفة، فإن العالم الحديث ببساطة لا يمكنه الحصول على ما يكفي من الطاقة. علاوةً على ذلك، هناك دول لا تريد التحول إلى مستخدمين للطاقة النظيفة، كما أنها غير مستعدة لذلك. لا تريد هذه الدول أن يتم إجبارها على إجراء التغييرات المكلِّفة في البنية التحتية التي يتطلبها استخدام الطاقة النظيفة.
في الوقت نفسه، يواصل الطلب على الكهرباء الارتفاع بنسبة 4% سنويًا، مستمرًا في اتجاه عالمي لا يبدو أنه سيتغير في أي وقت قريب.
تضمن الإدارة الفعَّالة لأصول الطاقة إمدادًا موثوقًا به للطاقة، وتقليلًا للتكاليف، وتعزيزًا للاستدامة، وإطالة للعمر الافتراضي للبنية التحتية المكلِّفة - سواء بالنسبة للمرافق، أم المنشآت الصناعية، أم المباني التجارية.
