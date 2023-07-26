10 طرق يمكن لصناعة النفط والغاز من خلالها الاستفادة من تقنية التوأم الرقمي

كانت صناعات النفط والغاز هي أساس الاقتصاد العالمي لعقود. ومع ذلك، فإن تقلبات السوق والمخاوف البيئية وعدم الكفاءة التشغيلية قد شكلت أيضًا تحديًا لهذه الصناعات في ما يتعلق بالتكيف والابتكار. ويُعد استخدام التوأم الرقمي أحد هذه الابتكارات.

في عصر التحول الرقمي، تبرز التوائم الرقمية كحل فعال لتحديات إنتاج الطاقة. وتعمل التقنية التوأم الرقمي، وهي التقدم الناجم عن إنترنت الأشياء (IOT)، على إعادة تشكيل مشهد النفط والغاز من خلال مساعدة المزودين على تبسيط إدارة الأصول وتحسين الأداء وتقليل تكاليف التشغيل وفترة التعطل غير المخطط لها.

ما هو التوءَم الرقمي؟

يُعد التوأم الرقمي تمثيلاً ديناميكيًا افتراضيًا لكائن أو نظام مادي يحاكي سلوكه في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي والمعلومات السابقة والخوارزميات المتقدمة في نموذج رقمي شامل، يمكن للتوأم الرقمي التنبؤ بالسلوك المستقبلي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين رؤى غير مسبوقة في سلوك النظير في العالم الحقيقي.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

التوأم الرقمي في النفط والغاز

استُخدمت التوائم الرقمية لأول مرة من قِبل وكالة NASA لإعداد البعثات الفضائية، ولكن حالة الاستخدام تتنوع في جميع المجالات، خاصة لمشغلي النفط والغاز. وتُسهل تقنية التوأم الرقمي ما يأتي:

  1. الصيانة التنبئية: أحد أكثر تطبيقات التوائم الرقمية فائدة في صناعة النفط والغاز هو الصيانة التنبئية (PdM). في هذا السياق، يُنشئ فريق الصيانة توأمًا رقميًا لقطعة من المعدات أو الآلات. وسيجمع التوأم باستمرار البيانات من الأصل المادي ويستخدم التحليلات التنبئية وخوارزميات التعلم الآلي (ML) للتنبؤ بالأداء المستقبلي. ومن خلال المراقبة المستمرة لأداء المعدات ومقارنتها بنظيراتها الافتراضية، يمكن للمشغلين التنبؤ بالأعطال أو حالات التوقف المحتملة.
  2. عمليات فعالة وآمنة: يمكن لتقنية التوأم الرقمي تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. ويمكن للتوأم الرقمي محاكاة سيناريوهات تشغيلية مختلفة، ما يساعد الفرق على فهم كيفية تأثير معايير التشغيل المختلفة في الأداء. ويمكنهم بعد ذلك استخدام المعلومات لتحسين العمليات وتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التوأم الرقمي لعملية استخراج النفط المشغلين على تحديد الاختناقات وتحسين معدلات الاستخراج.     
  3. تحسين الأصول: تتيح التوائم الرقمية للمشغلين الاستفادة الكاملة من أصول النفط والغاز الحساسة. كما يمكن أن يساعد التوأم الرقمي لخزان النفط المشغلين على فهم سلوك الخزان بشكل أفضل وتخطيط الإستراتيجية بشكل أكثر فعالية. ويؤدي هذا النهج إلى ارتفاع معدلات الاستخراج وزيادة الربحية للشركات.
  4. السلامة والتأهب للطوارئ: تشكل السلامة مصدر قلق كبير في صناعة النفط والغاز، لكن التوائم الرقمية يمكن أن تعزز السلامة بطرق لا تعد ولا تحصى. حيث ستعمل التوائم الرقمية على محاكاة مجموعة من السيناريوهات لمساعدة المشغلين على تحسين الإجراءات التشغيلية والتخفيف من المخاطر المحتملة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التوأم الرقمي لنظام أنابيب النفط على التنبؤ بالتسريبات أو التمزقات المحتملة، ما يمكّن المشغلين من إصلاح خط الأنابيب قبل حدوث عطل خطير. يمكن أيضًا استخدام التوأم الرقمي لتدريب الموظفين، ومحاكاة المواقف الخطرة بشكل واقعي في بيئة خالية من المخاطر حتى يتمكن الموظفون من تعلم مهارات وإجراءات جديدة ومعرفة كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالسلامة.        
  5. الاستدامة: تتعرض صناعة النفط والغاز لضغوط متزايدة للحد من تأثيرها في البيئة. وتشكل التوائم الرقمية أداة لا تقدر بثمن في هذا الجهد. من خلال محاكاة العمليات وتأثيرها البيئي، يمكن للشركات وضع الإستراتيجية للحد من الانبعاثات وإدارة النفايات والامتثال للوائح البيئية. ويُمكن للتوائم الرقمية محاكاة تأثير اللوائح و/أو التقنيات الجديدة، ما يساعد الصناعة على الاستمرار في التكيف مع تقدم التقنية وانتشارها.   
  6. تحسين عمليات الحفر: عمليات الحفر معقدة ومكلفة. ويمكن أن تساعد التوائم الرقمية على تبسيط العمليات من خلال محاكاة سيناريوهات الحفر المختلفة وتقديم رؤى حول أفضل الإستراتيجيات. كما يمكن للتوأم الرقمي لعملية الحفر، على سبيل المثال، تحديد سرعة الحفر واتجاهه الأمثل، ما يحسن دقة الحفر بشكل عام.
  7. إدارة الخزان: من خلال إنشاء التوأم الرقمي لخزان النفط، يمكن للمشغلين تصور سلوك الخزان وتحسين الإستراتيجية الحفرية وزيادة الاستخراج إلى أقصى حد. هذا لا يحسن معدلات الاستخراج فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إطالة دورة حياة الخزان.
  8. تحسين سلسلة التوريد: سلاسل التوريد من النفط والغاز معقدة. ويمكن لأفراد الصيانة استخدام التوائم الرقمية لمحاكاة سلسلة التوريد، ما يوفر رؤية متعمقة للخدمات اللوجستية والعمليات وتحديد الاختناقات المحتملة.
  9. تصميم النظام الجديد واختباره: يمكن أن يكون تصميم المعدات والأنظمة الجديدة واختبارها عملية مكلفة وتتطلب الكثير من العمالة. وباستخدام التوائم الرقمية، يمكن للمهندسين تصميم أنظمة جديدة واختبارها وإتقانها في بيئة افتراضية قبل أن ينفقوا الوقت والمال في بنائها. كما يمكن أن يؤدي استخدام التوائم الرقمية بهذه الطريقة إلى تقصير دورة التطوير بشكل كبير وتحسين الأداء النهائي.
  10. التدريب وتطوير المهارات: يمكن أن تكون التوائم الرقمية بمثابة أداة تدريب عملية لموظفي الصناعة. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر التوأم الرقمي لمصفاة نفط معقدة، عند دمجها مع تقنية الواقع الافتراضي، بيئة واقعية للموظفين للتدريب وصقل مهاراتهم، ما يعزز بروتوكولات السلامة والجودة الشاملة للمنتجات والعمليات.

مستقبل التوائم الرقمية في صناعة النفط والغاز

مع استمرار الصناعة في تبني الرقمنة، من المتوقع أن ينمو دور التوائم الرقمية بشكل كبير. كما أن الاعتماد المتزايد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IOT) سيزيد من تعزيز قدرات التوائم الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ومع ظهور الحوسبة السحابية، التي توفر فوائد تقنية التوائم الرقمية من دون الحاجة إلى استثمار كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أصبح تنفيذ التوائم الرقمية أكثر جدوى لمجموعة واسعة من الشركات.

وبالتطلع إلى المستقبل، نعلم أن التوائم الرقمية ستؤدي دورًا حاسمًا في عملية الأتمتة. يمكن أن يؤدي دمج التوائم الرقمية مع التشغيل الآلي والأنظمة المستقلة، كمثال واحد، إلى عمليات حفر مؤتمتة بالكامل. وبالمثل، يمكن أن تتيح التوائم الرقمية تطوير شبكات ذكية في شبكات توزيع الغاز، ما يؤدي إلى سلسلة توريد أكثر كفاءة وموثوقية.

في الوقت الذي تتصارع فيه الصناعة مع الدعوات الملحة بشكل متزايد للممارسات البيئية المستدامة، يمكن للتوائم الرقمية أن تدعم أيضًا الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر تجددًا. التوائم الرقمية لتوربينات الرياح أو الألواح الشمسية أو شبكات الطاقة المتجددة بأكملها لديها القدرة على تحسين الأداء، ما يجعل مصادر الطاقة هذه أكثر تنافسية مع الوقود الأحفوري.

وفي مجال الاستكشاف، يمكن للتوائم الرقمية أن تحول الطريقة التي تبحث بها الشركات عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز. مع وجود توأم رقمي تحت سطح الأرض، يمكن لشركات النفط والغاز التنبؤ بدقة بموقع حقول الغاز الطبيعي والنفط الجديدة، ما يقلل من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتنقيب. 

ومع ذلك، لتحقيق هذه الاحتمالات بالكامل، يجب على الصناعة التغلب على العديد من الحواجز. ستحتاج الشركات إلى الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها، والتعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بملكية البيانات والخصوصية والأمان. كما سيحتاجون إلى تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، حيث ستؤدي الثورة الرقمية إلى تغييرات كبيرة في طرق العمل التقليدية.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الفوائد المحتملة للتوائم الرقمية كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. بينما تمضي صناعة النفط والغاز في طريقها نحو الرقمنة والاستدامة، يُعد التوأم الرقمي أداة قوية في ترسانته. من خلال توفير نافذة على المستقبل، يمكنهم مساعدة الصناعة على توقع التغييرات التي تنتظرنا والاستعداد لها وتشكيلها.

استخدم IBM® Maximo Application Suite لمساعدتك على إدارة تقنيات التوأم الرقمي

بدأ عصر التوائم الرقمية في صناعة النفط والغاز للتو. من خلال توفير رابط في الوقت الفعلي بين العالمين المادي والرقمي، فإنها تُمكّن المشغلين من فهم الأنظمة والتنبؤ بها وإنتاجها بشكل لم يسبق له مثيل.

ومع ذلك، فإن إدارة التوائم الرقمية قد تكون عملية معقدة، تتطلب حلول برمجية متقدمة مثل IBM® Maximo Application Suite. IBM® Maximo هي منصة متكاملة تساعد مقدمي الخدمة على تحسين أداء الأصول وتبسيط العمليات اليومية. وباستخدام منصة سحابية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Maximo قدرات CMMS، وEAM ومراقبة أداء التطبيقات (APM) التي تنتج تحليلات بيانات متقدمة وتتيح صناعة قرارات أكثر ذكاءً قائمة على البيانات في مرافق إنتاج النفط والغاز.   

مع تطور التقنيات الرقمية الرائعة، تم تعيين التوائم الرقمية لإعادة تعريف مستقبل الصناعات. مع IBM® maximo، يمكن لشركتك الاستفادة من تقنية التوأم الرقمي لبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وازدهارًا.

