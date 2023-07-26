كانت صناعات النفط والغاز هي أساس الاقتصاد العالمي لعقود. ومع ذلك، فإن تقلبات السوق والمخاوف البيئية وعدم الكفاءة التشغيلية قد شكلت أيضًا تحديًا لهذه الصناعات في ما يتعلق بالتكيف والابتكار. ويُعد استخدام التوأم الرقمي أحد هذه الابتكارات.
في عصر التحول الرقمي، تبرز التوائم الرقمية كحل فعال لتحديات إنتاج الطاقة. وتعمل التقنية التوأم الرقمي، وهي التقدم الناجم عن إنترنت الأشياء (IOT)، على إعادة تشكيل مشهد النفط والغاز من خلال مساعدة المزودين على تبسيط إدارة الأصول وتحسين الأداء وتقليل تكاليف التشغيل وفترة التعطل غير المخطط لها.
يُعد التوأم الرقمي تمثيلاً ديناميكيًا افتراضيًا لكائن أو نظام مادي يحاكي سلوكه في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي والمعلومات السابقة والخوارزميات المتقدمة في نموذج رقمي شامل، يمكن للتوأم الرقمي التنبؤ بالسلوك المستقبلي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتمكين رؤى غير مسبوقة في سلوك النظير في العالم الحقيقي.
استُخدمت التوائم الرقمية لأول مرة من قِبل وكالة NASA لإعداد البعثات الفضائية، ولكن حالة الاستخدام تتنوع في جميع المجالات، خاصة لمشغلي النفط والغاز. وتُسهل تقنية التوأم الرقمي ما يأتي:
مع استمرار الصناعة في تبني الرقمنة، من المتوقع أن ينمو دور التوائم الرقمية بشكل كبير. كما أن الاعتماد المتزايد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IOT) سيزيد من تعزيز قدرات التوائم الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ومع ظهور الحوسبة السحابية، التي توفر فوائد تقنية التوائم الرقمية من دون الحاجة إلى استثمار كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أصبح تنفيذ التوائم الرقمية أكثر جدوى لمجموعة واسعة من الشركات.
وبالتطلع إلى المستقبل، نعلم أن التوائم الرقمية ستؤدي دورًا حاسمًا في عملية الأتمتة. يمكن أن يؤدي دمج التوائم الرقمية مع التشغيل الآلي والأنظمة المستقلة، كمثال واحد، إلى عمليات حفر مؤتمتة بالكامل. وبالمثل، يمكن أن تتيح التوائم الرقمية تطوير شبكات ذكية في شبكات توزيع الغاز، ما يؤدي إلى سلسلة توريد أكثر كفاءة وموثوقية.
في الوقت الذي تتصارع فيه الصناعة مع الدعوات الملحة بشكل متزايد للممارسات البيئية المستدامة، يمكن للتوائم الرقمية أن تدعم أيضًا الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر تجددًا. التوائم الرقمية لتوربينات الرياح أو الألواح الشمسية أو شبكات الطاقة المتجددة بأكملها لديها القدرة على تحسين الأداء، ما يجعل مصادر الطاقة هذه أكثر تنافسية مع الوقود الأحفوري.
وفي مجال الاستكشاف، يمكن للتوائم الرقمية أن تحول الطريقة التي تبحث بها الشركات عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز. مع وجود توأم رقمي تحت سطح الأرض، يمكن لشركات النفط والغاز التنبؤ بدقة بموقع حقول الغاز الطبيعي والنفط الجديدة، ما يقلل من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتنقيب.
ومع ذلك، لتحقيق هذه الاحتمالات بالكامل، يجب على الصناعة التغلب على العديد من الحواجز. ستحتاج الشركات إلى الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها، والتعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بملكية البيانات والخصوصية والأمان. كما سيحتاجون إلى تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، حيث ستؤدي الثورة الرقمية إلى تغييرات كبيرة في طرق العمل التقليدية.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الفوائد المحتملة للتوائم الرقمية كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. بينما تمضي صناعة النفط والغاز في طريقها نحو الرقمنة والاستدامة، يُعد التوأم الرقمي أداة قوية في ترسانته. من خلال توفير نافذة على المستقبل، يمكنهم مساعدة الصناعة على توقع التغييرات التي تنتظرنا والاستعداد لها وتشكيلها.
بدأ عصر التوائم الرقمية في صناعة النفط والغاز للتو. من خلال توفير رابط في الوقت الفعلي بين العالمين المادي والرقمي، فإنها تُمكّن المشغلين من فهم الأنظمة والتنبؤ بها وإنتاجها بشكل لم يسبق له مثيل.
ومع ذلك، فإن إدارة التوائم الرقمية قد تكون عملية معقدة، تتطلب حلول برمجية متقدمة مثل IBM® Maximo Application Suite. IBM® Maximo هي منصة متكاملة تساعد مقدمي الخدمة على تحسين أداء الأصول وتبسيط العمليات اليومية. وباستخدام منصة سحابية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Maximo قدرات CMMS، وEAM ومراقبة أداء التطبيقات (APM) التي تنتج تحليلات بيانات متقدمة وتتيح صناعة قرارات أكثر ذكاءً قائمة على البيانات في مرافق إنتاج النفط والغاز.
مع تطور التقنيات الرقمية الرائعة، تم تعيين التوائم الرقمية لإعادة تعريف مستقبل الصناعات. مع IBM® maximo، يمكن لشركتك الاستفادة من تقنية التوأم الرقمي لبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وازدهارًا.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
اكتشف كيف تستخدم شركة Sund & Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.
قم بتبسيط عمليات الصيانة والفحص والموثوقية لمعداتك وبنيتك التحتية الحيوية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة وإنترنت الأشياء (IoT).
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
قم بتبسيط عمليات الصيانة والفحص والموثوقية لمعداتك وبنيتك التحتية الحيوية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة وإنترنت الأشياء (IoT).