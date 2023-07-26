مع استمرار الصناعة في تبني الرقمنة، من المتوقع أن ينمو دور التوائم الرقمية بشكل كبير. كما أن الاعتماد المتزايد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IOT) سيزيد من تعزيز قدرات التوائم الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ومع ظهور الحوسبة السحابية، التي توفر فوائد تقنية التوائم الرقمية من دون الحاجة إلى استثمار كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أصبح تنفيذ التوائم الرقمية أكثر جدوى لمجموعة واسعة من الشركات.

وبالتطلع إلى المستقبل، نعلم أن التوائم الرقمية ستؤدي دورًا حاسمًا في عملية الأتمتة. يمكن أن يؤدي دمج التوائم الرقمية مع التشغيل الآلي والأنظمة المستقلة، كمثال واحد، إلى عمليات حفر مؤتمتة بالكامل. وبالمثل، يمكن أن تتيح التوائم الرقمية تطوير شبكات ذكية في شبكات توزيع الغاز، ما يؤدي إلى سلسلة توريد أكثر كفاءة وموثوقية.

في الوقت الذي تتصارع فيه الصناعة مع الدعوات الملحة بشكل متزايد للممارسات البيئية المستدامة، يمكن للتوائم الرقمية أن تدعم أيضًا الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر تجددًا. التوائم الرقمية لتوربينات الرياح أو الألواح الشمسية أو شبكات الطاقة المتجددة بأكملها لديها القدرة على تحسين الأداء، ما يجعل مصادر الطاقة هذه أكثر تنافسية مع الوقود الأحفوري.

وفي مجال الاستكشاف، يمكن للتوائم الرقمية أن تحول الطريقة التي تبحث بها الشركات عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز. مع وجود توأم رقمي تحت سطح الأرض، يمكن لشركات النفط والغاز التنبؤ بدقة بموقع حقول الغاز الطبيعي والنفط الجديدة، ما يقلل من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتنقيب.

ومع ذلك، لتحقيق هذه الاحتمالات بالكامل، يجب على الصناعة التغلب على العديد من الحواجز. ستحتاج الشركات إلى الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها، والتعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بملكية البيانات والخصوصية والأمان. كما سيحتاجون إلى تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، حيث ستؤدي الثورة الرقمية إلى تغييرات كبيرة في طرق العمل التقليدية.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الفوائد المحتملة للتوائم الرقمية كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. بينما تمضي صناعة النفط والغاز في طريقها نحو الرقمنة والاستدامة، يُعد التوأم الرقمي أداة قوية في ترسانته. من خلال توفير نافذة على المستقبل، يمكنهم مساعدة الصناعة على توقع التغييرات التي تنتظرنا والاستعداد لها وتشكيلها.