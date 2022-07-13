وهو عبارة عن هيكل فريق متخصص يمكن أن يُطلق عليه العديد من الأسماء الأخرى — بما في ذلك مكتب التحول، وفريق التسريع، ومكتب التميز التقني، وما إلى ذلك — ويتنوع نطاقه من كونه تقنيًا بحتًا إلى كونه شاملاً مع التركيز على طرق العمل الجديدة والأدوار المعاصرة والتقنيات المبتكرة. في بعض الأحيان، يركز مركز التميز على مجالات محددة، مثل عمليات التطوير (مركز التميز في عمليات التطوير) أو SAP (مركز التميز في SAP)، ولكننا نعتقد أن هذه وجهة نظر مقيدة.

لأغراض منشور المدونة هذا، سنستخدم مصطلح مركز التميز (أو CoE) وسنركز على نطاق السحابة الشامل (أي الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا) لتوضيح كيف يمكنك استخدام نهج اللبنة الأساسية للاستفادة من هذا المفهوم في مؤسستك. تتم مشاركة هذه المواد استنادًا إلى تجربتنا العالمية في مساعدة العملاء في مختلف الصناعات على تحديد هياكل من نوع CoE وتصميمها وإطلاقها و/أو تشغيلها.