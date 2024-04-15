لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الأعمال والقوى العاملة، بل كيف سيحدث ذلك. كشفت دراسة أجراها IBM® Institute for Business Value أن ما يقرب من 60% من CEOs المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن الميزة التنافسية ستعتمد على من يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا.

مع تطلع العديد من القادة الآن إلى تبني التقنية من أجل تحويل الأعمال، يتساءل البعض عن القائد في الإدارة العليا الذي سيكون في موقع القيادة لتنسيق هذا التغيير وتسريعه.

يحتل رؤساء الموارد البشرية (CHROs) موقعًا مثاليًا لقيادة القوى العاملة في المستقبل من خلال دعم ثقافة النمو والتعلم، مع تولي زمام المبادرة في كل من مهارات الأفراد ومهارات الذكاء الاصطناعي. إليك كيف يمكن لـ CHROs اغتنام الفرصة.