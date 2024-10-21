مَن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي؟

تاريخ النشر: 29 مايو 2024
المساهم: Cole Stryker
يتولى كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي (CAIO) دورًا تنفيذيًا داخل المؤسسة، حيث يشرف على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجياتها وتنفيذها.
يُعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا جديدًا نسبيًا ظهر كاستجابة لأهمية الذكاء الاصطناعي المتزايدة في استراتيجية الأعمال والعمليات. يشير وجود كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الإدارة العليا إلى أن الشركة قد التزمت بقوة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في استراتيجيتها، ومن المرجح أن يكون لديها مبادرات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ.
وبينما نجد أن العديد من المؤسسات ذات التفكير المستقبلي كانت تستكشف الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عشر سنوات، فإن إصدار ChatGPT والنمو الهائل اللاحق للذكاء الاصطناعي التوليدي أوضح أن العديد من المؤسسات يمكنها الاستفادة من هذه الأدوات.وحيث إن الشركات في كل صناعة أصبحت حاليًا تستكشف تطبيقات معقدة تتضمن العديد من الأطراف المعنية، فقد بدأ دور كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي يزداد شهرة. وفقًا لبيانات موقع LinkedIn، تضاعف عدد رؤساء أقسام الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات تقريبًا خلال السنوات الخمس الأخيرة.¹
كان ظهور منصب "كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي" أمرًا لا محيد عنه، يرجع ذلك جزئيًا إلى أن فوائد تطوير الذكاء الاصطناعي واضحة جدًا، وكذلك بسبب المخاطر التي ينطوي عليها هذا المنصب. تتضمن مشاريع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق أسئلة أخلاقية صعبة وعلى الممارسين إيجاد إجابات عنها. بينما من الضروري أن يتمتع كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بخبرة تقنية واستراتيجية عميقة، يجب أيضًا أن يمتلك القدرة على التنقل في بيئة تنظيمية عالمية دائمة التغير، وأن يجيد التعامل مع الآثار الأخلاقية الخطيرة التي ينطوي عليها تطوير الذكاء الاصطناعي.
يوفر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي المساءلة المطلقة والإشراف المطلق على كل عمل تستخدم فيه المؤسسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. فمثلاً في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يتطلب من الوكالات الفيدرالية تعيين كبراء مسؤولي الذكاء الاصطناعي "لضمان المساءلة والقيادة والإشراف" على التقنيات.
ورغم وضوح الرؤية لدى معظم المؤسسات بشأن النتائج التي يتوقعونها من الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الأمر غير المفهوم جيدًا هو كيفية البدء بتحقيق هذه النتائج. واختيار النموذج غير الصحيح يؤثر بشدة في عملك.
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يمثل كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في توجيه المؤسسة خلال تعقيدات اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بفاعلية ومسؤولية لتشجيع نمو الأعمال والابتكار. وهذا يقسم المسؤولية إلى فئات متعددة.
يقوم كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بتطوير وتوجيه استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع خارطة طريق المؤسسة نحو التحول الرقمي الأوسع نطاقًا وكي تتواءم أهداف العمل. يتضمن ذلك تحديد الفرص التي يمكن أن يضيف إليها الذكاء الاصطناعي قيمة جديدة، مثل تحسين الكفاءات التشغيلية أو تعزيز تجارب العملاء أو إنشاء تدفق إيرادات جديدة. يتعاون كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع المديرين التنفيذيين الآخرين والأقسام والإدارات والأطراف المعنية لنيل الدعم والتأييد وتحسين عملية صنع القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الحالية.
بمجرد تحديد الاستراتيجية، يجب تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. يشرف كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على هذه العملية، لاستخدام الأدوات المناسبة والطرق الصحيحة لتطوير خوارزميات التعلم الآلي ونماذج الذكاء الاصطناعي بما يفيد حالات استخدام ذات قيمة أكبر.
يتضمن ذلك قيادة وبناء فرق العمل وجذب مواهب الذكاء الاصطناعي، وتشمل علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي وغيرهم من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. يضمن CAIO أن الفريق لديه المهارات والموارد والدعم اللازم لتنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي بنجاح. قد تتضمن إدارة الفريق أيضًا بناء شراكات مع بائعين من خارج المؤسسة والحفاظ عليها.
يضمن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي امتثال تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمعايير الأخلاقية والمتطلبات التنظيمية. يشمل ذلك وضع سياسات وأطر الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وإدارة الذكاء الاصطناعي بشكل سليم، ومعالجة المخاطر والتحيزات وتحسين خصوصية البيانات وأمنها.
يعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي مسؤولاً عن رفع الوعي لدى سائر أفراد المؤسسة وكافة الأطراف المعنية الخارجية بشأن نهج الشركة ورؤيتها للذكاء الاصطناعي. يمثل كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية كمتحدث رسمي عن كل ما يخص الذكاء الاصطناعي، وكثيرًا ما يظهر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي اليوم في البرامج الصوتية (البودكاست) وحلقات المناقشة لتوضيح موقف الشركة من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ولأن المجال يتوسع بسرعة كبيرة، فإن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي يمتلك أيضًا فرصة إقناع المجتمع الأوسع من خبراء الذكاء الاصطناعي بأن الشركة مكان رائع للعمل ما داموا يرغبون في أن يكونوا رائدين في طليعة هذا المجال.
إن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دور جديد ناشئ، ونظرًا لحداثته؛ فإن مسؤولياته ليست محددة جيدًا. يتحمل كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي مسؤوليات متميزة لكنها متداخلة مع أدوار مثل كبير مسؤولي البيانات (CDO)، وكبير مسؤولي المعلومات (CIO)، وكبير مسؤولي التقنية (CTO)، وكبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO). يقدم بعض كبيري مسؤولي الذكاء الاصطناعي تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي، والبعض الآخر يقدمها إلى مدير العمليات والبعض الآخر إلى مدير التقنية، حسب الهيكل التنظيمي الحالي.
سيحتاج CAIO إلى امتلاك مزيج فريد من الخبرة الفنية والرؤية الاستراتيجية والقيادة والبصيرة الأخلاقية لقيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي بنجاح.
ولعل العنصر الأكثر وضوحًا في مجموعة المهارات هو امتلاك مهارات تقنية في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وعلوم البيانات والتحليلات، وتطوير البرامج التقليدية وفهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
علاوةً على الخبرة الفنية، يحتاج كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى التمتع بصفات القيادة والرؤية الاستراتيجية والفطنة التجارية الجديرة بالإدارة العليا. ويعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي مسؤولاً عن كسب حماس الأطراف المعنية في جميع أنحاء المؤسسة من أجل تمويل وتحسين مبادرات الذكاء الاصطناعي. يتعين على مسؤولي الذكاء الاصطناعي أن يكونوا قادرين على صياغة قصة قوية تتوافق مع الأهداف التجارية الأوسع للشركة، وتحديد فرص السوق الجديدة التي أصبحت ممكنة بفضل الذكاء الاصطناعي، وامتلاك المهارات اللازمة لإدارة المشاريع الوظيفية المتعددة واسعة النطاق.
وأخيرًا، فإن الأساس الأخلاقي القوي يساعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على خدمة المؤسسة وضمان تقدم المشاريع بأمن وسلام ومسؤولية.
يعتمد تحديد إذا ما كانت الشركة بحاجة إلى تعيين كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على عدة عوامل، تشمل كيفية استخدام المؤسسة الحالي للذكاء الاصطناعي والأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي. فإذا ما كان الذكاء الاصطناعي محوريًا لمنتجات شركتك أو خدماتها، فسوف يوفر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي المهارات القيادية اللازمة للاستفادة المثلى من كامل إمكانات الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وإذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركتك معقدة أو تتضمن العديد من الأطراف المعنية داخل المؤسسة، فسيساعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على تجميع هذه الأجزاء المتناثرة معًا ودعم ومساندة مشاريع الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت الشركة طورت بنية تحتية قوية للبيانات (عادةً ما تكون في مجال كبير مسؤولي البيانات أو مدير المعلومات)، فيمكن أن يستخدم كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي هذا الأساس لبناء أدوات ذكاء اصطناعي قوية.
تم تصميم IBM watsonx.governance لتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك باستخدام ™IBM watsonx، وهي منصة متكاملة واحدة يمكن نشرها إما على الخدمة السحابية أو في الموقع.
يعد IBM watsonx.ai AI studio جزءًا من منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات، ويجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي في ستوديو قوي يشمل كل دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
يعمل ®IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين ليشارك في بناء وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي. عندنا فريق عالمي متنوع يتكون من أكثر من 20 ألف خبير من خبراء الذكاء الاصطناعي، يوفر المساعدة السريعة والمؤكدة على تصميم وتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والأتمتة المتطورة في كل مجالات أعمالك.
تقوم العديد من الهيئات الحكومية بتعيين كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مجالاتها، وتحسين ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤول ومعالجة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال النظر في مدى تأثيرها في المواطنين.
يتسم المشهد العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالتعقيد وسرعة تطوره. وقد ظهرت العديد من المواضيع والمخاوف الرئيسية، ومع هذا فلا بد للهيئات الحكومية من أن تتقدم في هذا الميدان من خلال تقييم أولوياتها وعملياتها الخاصة.
يعد مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مجالاً متعدد التخصصات، يدرس كيفية تحسين التأثير النافع للذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره ونتائجه السلبية.
خلال الثورة الصناعية القادمة، سوف تحظى الشركات بتأثير إيجابي مضاعف بفضل الاستثمارات الصحيحة في هذه التقنية الناشئة وتمكين الأشخاص بالمهارات اللازمة للعمل بشكل إبداعي ومنتِج ومسؤول باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بينما نرى العديد من المؤسسات نجحت في تنفيذ الذكاء الاصطناعي، لكن الحاجة إلى الحفاظ على ميزة تنافسية وتحسين نمو الأعمال يتطلبان أساليب وطرقًا حديثة.
تمكَّن من تسريع عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي الواضح والقابل للتفسير والمتسم بالمسؤولية عبر دورة الحياة في كل من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم الآلي. كما يمكنك توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك وإدارتها ومراقبتها لتحسين إدارة لوائح الذكاء الاصطناعي المتزايدة واكتشاف المخاطر والتخفيف من حدتها.
2 "أعلنت هاريس، نائبة الرئيس، عن سياسة مكتب الإدارة والميزانية لتعزيز الحوكمة والابتكار وإدارة المخاطر في استخدام الوكالات الفيدرالية الأمريكية للذكاء الاصطناعي"، Whitehouse.gov، بتاريخ 28 مارس 2024.