وعند تطبيق نظام إدارة طاقة المباني، ترسل المستشعرات والعدادات المنتشرة في أنحاء المبنى البيانات إلى منصة برمجية مركزية. ويستطيع مديرو المرافق تحديد القواعد والجداول الزمنية والحدود التشغيلية، ليتولى النظام بعد ذلك تشغيل المعدات تلقائياً أو تنبيه الموظفين عند خروج أي مؤشر عن النطاقات الطبيعية المحددة.

وبمزيد من التفصيل، ينفذ نظام إدارة طاقة المباني عمله عبر أربع مراحل:

جمع البيانات:يجمع النظام أولاً المعلومات من المستشعرات والعدادات الذكية (التي توفر بيانات إجمالي استهلاك المرافق لمقدمي الخدمات) والعدادات الفرعية (التي تقيس بيانات محددة للأقسام المختلفة داخل المبنى). وتشمل هذه البيانات مجموعة واسعة من القياسات، مثل استهلاك الطاقة، ودرجة الحرارة، والرطوبة، ومستويات ثاني أكسيد الكربون. تحليل الاتجاهات: يقوم برنامجإدارة الطاقة بمراجعة البيانات التي تم جمعها من خلال المراقبة الفورية ويتحقق من كيفية مقارنة الاستخدام مع البيانات التاريخية و معيار للأداء. اتخاذ القرار: تبدأ بعد ذلك مجموعة من الخوارزميات في دراسة الاحتياجات التشغيلية للمبنى، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لحساب أكثر السبل كفاءةً في استهلاك الطاقة للحفاظ على عمل الأنظمة الفرعية المختلفة في المبنى، مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة، وفق المستوى المطلوب دون التسبب في هدر للطاقة. التنفيذ:: أخيراً، يتخذ نظام إدارة طاقة المباني الإجراءات التصحيحية استناداً إلى تحليله للبيانات الواردة ذات الصلة وأفضل مسار عمل تحدده الخوارزميات.

وتتم هذه الخطوات بصورة تلقائية وصامتة في الخلفية. فقد تصبح درجة حرارة المكتب الذي بدأ يشعر شاغلوه بتيار هواء بارد أعلى بدرجة أو درجتين، دون أن يضطر أي موظف إلى تعديل منظم الحرارة (الثرموستات) أو التدخل بأي إجراء.

ولكن كيف تتواصل هذه الأنظمة المختلفة من المعدات والتي تُصنَّع من قبل شركات مصنّعة متعددة مع بعضها بعضاً؟ وهنا يأتي دور شبكة BACnet (شبكة الأتمتة المباني والتحكم بها). BACnet هو معيار عالمي لاتصالات البيانات لأنظمة الأتمتة وشبكات التحكم. ويعمل كبروتوكول موحد للاتصال ضمن وظائف نظام إدارة طاقة المباني (BEMS)، مما يتيح لمختلف العلامات التجارية وأنواع المعدات "التحدث" إلى بعضها بعضاً بلغة مشتركة.