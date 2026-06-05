نظام إدارة طاقة المباني هو منصة تقنية تراقب أداء الطاقة وتحسّنه وتساعد على خفض استهلاكها.
ومن خلال الاستخدام المتكامل للمستشعرات والعدادات الذكية، الأتمتة، تحقق شبكة نظام إدارة طاقة المباني التابعة للمؤسسة وفورات في استهلاك الطاقة إلى جانب مزايا إضافية.ويُعد نظام إدارة طاقة المباني نظاماً حاسوبياً يراقب ويتحكم في المعدات الميكانيكية والكهربائية داخل المبنى، مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والإضاءة، والطاقة الكهربائية، وأنظمة الحريق، وأنظمة الأمن.
وعلى وجه التحديد، يؤدي نظام إدارة طاقة المباني الوظائف الأساسية التالية:
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وعند تطبيق نظام إدارة طاقة المباني، ترسل المستشعرات والعدادات المنتشرة في أنحاء المبنى البيانات إلى منصة برمجية مركزية. ويستطيع مديرو المرافق تحديد القواعد والجداول الزمنية والحدود التشغيلية، ليتولى النظام بعد ذلك تشغيل المعدات تلقائياً أو تنبيه الموظفين عند خروج أي مؤشر عن النطاقات الطبيعية المحددة.
وبمزيد من التفصيل، ينفذ نظام إدارة طاقة المباني عمله عبر أربع مراحل:
وتتم هذه الخطوات بصورة تلقائية وصامتة في الخلفية. فقد تصبح درجة حرارة المكتب الذي بدأ يشعر شاغلوه بتيار هواء بارد أعلى بدرجة أو درجتين، دون أن يضطر أي موظف إلى تعديل منظم الحرارة (الثرموستات) أو التدخل بأي إجراء.
ولكن كيف تتواصل هذه الأنظمة المختلفة من المعدات والتي تُصنَّع من قبل شركات مصنّعة متعددة مع بعضها بعضاً؟ وهنا يأتي دور شبكة BACnet (شبكة الأتمتة المباني والتحكم بها). BACnet هو معيار عالمي لاتصالات البيانات لأنظمة الأتمتة وشبكات التحكم. ويعمل كبروتوكول موحد للاتصال ضمن وظائف نظام إدارة طاقة المباني (BEMS)، مما يتيح لمختلف العلامات التجارية وأنواع المعدات "التحدث" إلى بعضها بعضاً بلغة مشتركة.
ويمكن أن تحقق المؤسسة فوائد كبيرة من استخدام نظام إدارة طاقة المباني، سواء من الناحية المالية أو من حيث الامتثال للمتطلبات التنظيمية أو تعزيز السمعة المؤسسية، ومنها:
وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها المؤسسات من اعتماد نظام إدارة طاقة المباني، فإن تطبيقه يتطلب استثمارات كبيرة ويواجه عدداً من التحديات، من أبرزها:
يبدأ نظام إدارة طاقة المباني بالاعتماد على نظام إدارة المباني، الذي يستخدم نظام تحكم قائماً على الحاسوب لمراقبة المعدات الكهربائية والميكانيكية والأمنية في المباني التجارية. وتُجمع جميع الوظائف الخاضعة للمراقبة مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والإضاءة، ومعدات الأمن في لوحة معلومات واحدة، بحيث يستطيع المستخدم متابعة جميع هذه الأنظمة في لمحة واحدة. ويسهم استخدام أنظمة التحكم في خفض استهلاك الطاقة، بينما تساعد لوحات المعلومات على تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وعلى الرغم من أن نظام إدارة المباني (BMS) قادر على تنفيذ العديد من المهام التشغيلية، فإنه يظل محدود القدرات. على سبيل المثال ، لم يتم تصميم BMS حقًا للتفكير على مستوى أعلى. ولتحقيق ذلك، تحتاج المؤسسة إلى نظام إدارة طاقة المباني (BEMS)، الذي يجمع البيانات المتاحة ويُطبّق خوارزميات متقدمة لتحليل بيانات المرافق والمستشعرات واستنباط سبل خفض تكاليف الطاقة.
كما يستفيد نظام إدارة طاقة المباني من إمكانات برامج إدارة الطاقة، التي تراقب استهلاك الطاقة باستمرار من خلال المتابعة اللحظية للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتدعم برامج إدارة الطاقة ليات المقارنة المعيارية لأداء المنشآت ووضع خطوط أساس لمستويات الأداء. كما يُبسّط تتبع البيانات اللازمة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وبهذا المعنى، تؤدي أنظمة إدارة طاقة الأعمال دور "الجهة الرقابية". فمن خلال الأتمتة والمراقبة الدائمة لمصادر الطاقة، تُنبه مديري المنشآت عند رصد نظام إدارة طاقة المباني لأي سلوك غير اعتيادي في أنماط استهلاك الطاقة. ومن خلال تطبيق أدوات التشخيص على بيانات الطاقة، يستطيع نظام إدارة طاقة المباني تحديد أوجه القصور والقضاء على هدر الطاقة. ومن الناحية التشغيلية، يساعد استخدام البيانات اللحظية على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة.
يبلغ متوسط استهلاك المبنى المكتبي في الولايات المتحدة نحو 22.5 كيلوواط ساعة لكل قدم مربعة سنويًا. وفيما يلي أبرز أوجه استهلاك الطاقة في مباني المكاتب النموذجية، والتي يمكن تصنيفها ضمن خمس فئات تشغيلية رئيسية:
وتستفيد الشركات وأصحاب المصلحة الذين يسعون إلى خفض بصمتهم الكربونية والارتقاء بجهود ترشيد استهلاك الطاقة من الفرص التي تتيحها مصادر الطاقة المتجددة.
وتعزز العديد من الشركات هذه الفرص من خلال تصميم وإنشاء مبانٍ ذكية تستند إلى مبادئ الاستدامة. كما يمكن تحديث المباني المكتبية القائمة بإضافة أنظمة توليد الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية. ويمكن توجيه الطاقة المولدة من هذه الألواح بكفاءة إلى أنظمة تخزين البطاريات، ثم استخدامها لاحقًا للحد من الاعتماد على الكهرباء مرتفعة التكلفة خلال ساعات الذروة.
وتتوفر للشركات الراغبة في فهم أنماط استهلاكها للطاقة ووضع استراتيجيات أكثر فاعلية لإدارتها مجموعة من الأدوات المتخصصة. من بينها Constellation Business Utility Estimation Guide وكذلك Energy Elephant Energy Budgeting Resource، الذي يساعد الشركات على تحسين أداء المباني، ووضع أهداف استدامة قابلة للتحقيق، وإنشاء أنظمة قابلة للتوسع بكفاءة مع نمو الأعمال واستمرارها.
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