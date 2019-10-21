سلسلة الكتل في قلب النظام البنائي لشركات الاتصالات

تُعد الاتصالات جانبًا أساسيًا من جوانب حياتنا اليومية: نحن على اتصال دائم بفضل هواتفنا وهذا هو الواقع بالنسبة إلى معظمنا على هذا الكوكب. قام مزودو خدمات الاتصالات، المعروفون أكثر باسم شركات الاتصالات، ببناء شبكة من البنية التحتية والعلاقات التجارية على مدى العقود القليلة الماضية.
إن الاتجاهات الجديدة في الصناعة — الهاتف المحمول العالمي، وإنترنت الأشياء، وتقنية الجيل الخامس — تشكل تحديات جديدة ونهجًا تجاريًا جديدًا. تظهر المشاريع الأخيرة في الصناعة أن تقنية سلسلة الكتل هي تقنية يمكنها دعم تحول الصناعة.
في عام 2018، سافر 93 مليون أمريكي إلى الخارج، وفقًا للمكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لوزارة التجارة الأمريكية. بالطبع، كان لديهم جميعًا هاتف محمول. عندما هبطوا على أرض أجنبية، كانت هواتفهم متصلة بشبكة أجنبية. فرضت عليهم شركات الاتصالات الأمريكية رسومًا مقابل كل مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بيانات يتم استهلاكها في الخارج من خلال الشبكة الأجنبية. في الخلفية، فرض مزودو الشبكات الأجنبية رسومًا على المزودين الأمريكيين للسماح للمشتركين باستخدام البنية التحتية المحلية.
تخيل الآن أن هذا السيناريو يتكرر مع ملايين الأشخاص الذين يسافرون كل يوم عبر أي دولة في العالم، أو الملايين الذين يجرون مكالمات دولية من منازلهم أو مكاتبهم إلى دول أخرى. يمكنك تصور مقدار البيانات التي تحتاج شركات البيانات لإدارتها لفرض رسوم على بعضها بنجاح مقابل هذه الخدمات.
كل شهر تحتاج مليارات المعاملات إلى تتبع الاتفاقيات الدولية المعقدة بين الأطراف المتنافسة والتحقق من صحتها وتسويتها. وهذا يشكل سيناريو مثاليًا حيث يمكن لسلسلة الكتل تبسيط العمليات وتخفيف عبء العمليات اليدوية والنزاعات القانونية والتكاليف غير المتوقعة عن شركات الاتصالات.
تُبدي العديد من شركات الاتصالات، مثل الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة وشبكة ITW GLF-backed Communication Blockchain Network، اهتمامًا بسلسلة الكتل بوصفها الحل المفضل لإدارة المعاملات ذات الحجم الكبير.
السبب الرئيسي لهذا الاختيار هو أنه لحل مشكلة على مستوى الصناعة، فإنهم يبحثون عن حل على مستوى الصناعة. يمكن لشبكة سلسلة الكتل، من خلال تقنية دفتر الأستاذ الموزعة، أن توفر النطاق والحوكمة المطلوبين لدفع المعايير المشتركة بين المتنافسين في القطاع نفسه بطريقة تعاونية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية سلسلة الكتل على تمكين نظام بنائي مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل يعتمد على معايير مشتركة، حيث يتمكن كل طرف من استخدام بياناته الخاصة ومشاركتها بأمان والإسهام في تحقيق أهداف أعماله.
وبالنظر عن كثب إلى العملية المحددة المتمثلة في تسوية كمية كبيرة من المعاملات، فإن سلسلة الكتل تتمتع بقدرات تتوافق تمامًا مع المشكلات التي تواجهها شركات الاتصالات.
تسمح سلسلة الكتل للأطراف برؤية البيانات نفسها — القيم والأحجام وغيرها — لكل معاملة. تقوم العقود الذكية بترجمة الاتفاقيات المعقدة إلى كود رقمي، بحيث لا تحتاج إلى تنفيذها يدويًا بعد الآن. تقلل آليات التوافق من النزاعات في نهاية عملية التسوية.
تتيح هذه القدرات لشركات الاتصالات توفير الوقت والعمالة المخصصة للعمليات اليدوية وتقليل الأموال المقيدة في المنازعات.
تواجه صناعة الاتصالات واحدة من أكبر التحولات في تاريخها بسبب وصول إنترنت الأشياء والجيل الخامس. تدعم كلتا التقنيتين استبدال الصوت بالبيانات. على مر التاريخ، كان الصوت المحرك لأحجام كبيرة من المعاملات، ومع ذلك أصبحت الآن للبيانات حصة أكبر متنامية بفضل دور الآلات في توليد كميات كبيرة من مدخلات إنترنت الأشياء (IOT).
تفرض وفرة البيانات ونموها على شركات الاتصالات تحدي تخزين تلك المعلومات وإدارتها وتبادلها من أجل تعزيز قيمة الأعمال. يمكن أن تكون سلسلة الكتل بمنزلة منصة تمكينية لحالات الاستخدام المبتكرة وعالية القيمة مثل التحكم في الوصول إلى البيانات (تمكين المستخدمين النهائيين من تحديد كيفية ومن يجب أن يكون لديه حق الوصول إلى البيانات التي يولدونها)، وهوية الجهاز (دمج سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء والأمن لتسجيل الجهاز على الشبكة ومنع الاستخدام الضار) أو تبادل البيانات (إنشاء أسواق للبيانات التي يمكن الوصول إليها حيث تتم مكافأة موردي البيانات من قبل مستهلكي البيانات).
تعمل صناعة الاتصالات على تعزيز النظام البنائي العالمي وتبحث عن تقنية تعزز التعاون والإبداع. تُعد سلسلة الكتل مثالية ويمكنها أن تتيح المزيد من الكفاءات والقدرات الجديدة التي لم تستكشف بعد.