سلسلة الكتل في قلب النظام البنائي لشركات الاتصالات

في عام 2018، سافر 93 مليون أمريكي إلى الخارج، وفقًا للمكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لوزارة التجارة الأمريكية. بالطبع، كان لديهم جميعًا هاتف محمول. عندما هبطوا على أرض أجنبية، كانت هواتفهم متصلة بشبكة أجنبية. فرضت عليهم شركات الاتصالات الأمريكية رسومًا مقابل كل مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو بيانات يتم استهلاكها في الخارج من خلال الشبكة الأجنبية. في الخلفية، فرض مزودو الشبكات الأجنبية رسومًا على المزودين الأمريكيين للسماح للمشتركين باستخدام البنية التحتية المحلية.

تخيل الآن أن هذا السيناريو يتكرر مع ملايين الأشخاص الذين يسافرون كل يوم عبر أي دولة في العالم، أو الملايين الذين يجرون مكالمات دولية من منازلهم أو مكاتبهم إلى دول أخرى. يمكنك تصور مقدار البيانات التي تحتاج شركات البيانات لإدارتها لفرض رسوم على بعضها بنجاح مقابل هذه الخدمات.

كل شهر تحتاج مليارات المعاملات إلى تتبع الاتفاقيات الدولية المعقدة بين الأطراف المتنافسة والتحقق من صحتها وتسويتها. وهذا يشكل سيناريو مثاليًا حيث يمكن لسلسلة الكتل تبسيط العمليات وتخفيف عبء العمليات اليدوية والنزاعات القانونية والتكاليف غير المتوقعة عن شركات الاتصالات.