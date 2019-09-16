سلسلة الكتل هي سجل مشترك وغير قابل للتغيير يسهل عملية تسجيل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة الأعمال. ومن خلال وجود نسخة عامة واحدة من السجلات، تتضاءل الثقة اللازمة بين المشتري والبائع نظرًا إلى أن البائع يمكنه إثبات ملكيته للعقار على الفور ويمكن للمشتري إثبات امتلاكه للأموال على الفور. في الواقع، بفضل استخدام العقود الذكية على سلسلة الكتل، يقول Mark Zilbert، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Brown Harris Stevens Miami، إن معاملات العقارات قد تصبح سهلة مثل التسوق عبر الإنترنت، ما يتيح إتمام عقود العقارات والضمانات وسجلات العقارات وتوزيع الأموال من دون الحاجة إلى شركات سندات الملكية أو المحامين.

حتى بعيدًا عن عمليات البيع والشراء الفردية للعقارات، توفر سلسلة الكتل إمكانية تغيير طريقة استثمار الناس في العقارات. من خلال ترميز العقار على سلسلة الكتل، يتخلص المطور من الحاجة إلى التمويل المصرفي التقليدي ويحرر نفسه من قيود الجدول الزمني التقليدي لمبيعات العقارات الاستثمارية. من جهة المشتري، يُعد توسيع أو تقليص المركز أمرًا سهلاً مثل إيجاد مشترٍ أو بائع لحصة من العقار. حتى إن ترميز العقارات الفاخرة جذب بعضًا من أفضل سماسرة نيويورك إلى تقنية سلسلة الكتل.

قال Ryan Serhant، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا "Sell It Like Serhant" ونجم برنامج " Million Dollar Listing New York" على قناة Bravo، لمجلة Forbes: "السوق في نيويورك قوي دائمًا، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للبيع بالسعر المناسب في مبنى جديد. بفضل الترميز عبر سلسلة الكتل، يمكننا إزالة الضغط الهائل الناتج عن التمويل المصرفي التقليدي، وهو أمر أفضل لسلامة المشروع وجميع الأطراف المعنية. يمهد الترميز الطريق أمام آفاق ريادية جديدة في مجال تطوير العقارات".