على الصعيد العالمي، قُدرت قيمة العقارات مؤخرًا بأكثر من 280 تريليون دولار أمريكي — وهي فئة أصول أكثر قيمة من جميع الأسهم والحصص والديون المضمونة في جميع أنحاء العالم مجتمعة، وتمثل أكبر مخزن للثروة حيث تبلغ ثلاثة أضعاف ونصف من إجمالي الناتج المحلي حول العالم. في الولايات المتحدة، سُجل أول مستند لبيع منزل في عام 1890، ولكن لم يبدأ الوكلاء في العمل كوسطاء بين المشترين والبائعين باستخدام جولات المعاينة وتجهيز المنازل واللوحات المعلقة في الساحات للتسويق للمنازل حتى عام 1910.
هؤلاء الوكلاء قدموا، ولا يزالون يقدمون، موردًا قيمًا ألا وهو: الثقة! عندما تخوض عملية بيع أو شراء منزل مع وكيل ذي خبرة، يمكنك الاعتماد على معرفته ليس فقط بالقوانين واللوائح المحلية، ولكن أيضًا ضمانه بأن البائع يمتلك المنزل بالفعل وأن المشتري لديه الأموال اللازمة لدفع ثمن المنزل. وبينما لا تزال أساليب التسويق المستخدمة في عشرينيات القرن الماضي فائقة حتى اليوم، فإن العمليات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات جاهزة لأن تتغير بفضل تقنية سلسلة الكتل.
سلسلة الكتل هي سجل مشترك وغير قابل للتغيير يسهل عملية تسجيل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة الأعمال. ومن خلال وجود نسخة عامة واحدة من السجلات، تتضاءل الثقة اللازمة بين المشتري والبائع نظرًا إلى أن البائع يمكنه إثبات ملكيته للعقار على الفور ويمكن للمشتري إثبات امتلاكه للأموال على الفور. في الواقع، بفضل استخدام العقود الذكية على سلسلة الكتل، يقول Mark Zilbert، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Brown Harris Stevens Miami، إن معاملات العقارات قد تصبح سهلة مثل التسوق عبر الإنترنت، ما يتيح إتمام عقود العقارات والضمانات وسجلات العقارات وتوزيع الأموال من دون الحاجة إلى شركات سندات الملكية أو المحامين.
حتى بعيدًا عن عمليات البيع والشراء الفردية للعقارات، توفر سلسلة الكتل إمكانية تغيير طريقة استثمار الناس في العقارات. من خلال ترميز العقار على سلسلة الكتل، يتخلص المطور من الحاجة إلى التمويل المصرفي التقليدي ويحرر نفسه من قيود الجدول الزمني التقليدي لمبيعات العقارات الاستثمارية. من جهة المشتري، يُعد توسيع أو تقليص المركز أمرًا سهلاً مثل إيجاد مشترٍ أو بائع لحصة من العقار. حتى إن ترميز العقارات الفاخرة جذب بعضًا من أفضل سماسرة نيويورك إلى تقنية سلسلة الكتل.
قال Ryan Serhant، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا "Sell It Like Serhant" ونجم برنامج " Million Dollar Listing New York" على قناة Bravo، لمجلة Forbes: "السوق في نيويورك قوي دائمًا، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للبيع بالسعر المناسب في مبنى جديد. بفضل الترميز عبر سلسلة الكتل، يمكننا إزالة الضغط الهائل الناتج عن التمويل المصرفي التقليدي، وهو أمر أفضل لسلامة المشروع وجميع الأطراف المعنية. يمهد الترميز الطريق أمام آفاق ريادية جديدة في مجال تطوير العقارات".
بينما ركز مجال العقارات على سلسلة الكتل لحفظ السجلات، تمثل العقود الذكية مستقبلاً يكون فيه شراء وبيع العقارات سهلاً مثل التسوق عبر الإنترنت. العقود الذكية هي أسطر من التعليمات البرمجية المخزنة على سلسلة الكتل وتُنفذ تلقائيًا عند استيفاء الشروط والأحكام المحددة مسبقًا. ببساطة، هي برامج تعمل حسب الطريقة التي حددتها الأشخاص الذين طوروها. فبدلاً من العملية المعقدة القائمة حاليًا، مع إقدام كل طرف من الأطراف المعنية على زيادة سعر قطعة العقارات من خلال عمولته، يمكن ضمان الثقة بين الأطراف من خلال توفير نسخة واحدة للحقيقة.
مع حفظ بيانات هويتك على سلسلة الكتل، يمكن لمقرضي الرهن العقاري اتخاذ قرار سريع بشأن الائتمان. بعد ذلك، يمكن إصدار عقد ذكي بين البنك والوكيل ومقرض الرهن العقاري بحيث بمجرد صرف الأموال للوكيل، يحتفظ المقرض العقاري بالعقار ويبدأ السداد بناءً على الشروط المتفق عليها. يمكن أن يكون نقل الملكية تلقائيًا حيث تُسجل المعاملة على سلسلة الكتل وتُجرى مشاركتها بين الأطراف الذين يمكنهم التحقق من العملية في أي وقت.
الرموز المميزة هي مخزن رقمي للقيم. في مجال العقارات، يحدث الترميز عند تمثيل حصة الملكية عبر رمز مميز ويمكن تمثيلها بأشياء كثيرة مثل ملكية أصل، وحصة في ملكية أصل، وجزء من الدين المضمون بالعقار، والتدفق النقدي من العقار، وغيرها. وعلى الرغم من التشابه مع صندوق الاستثمار العقاري (REIT)، تختلف العقارات المرمزة في أن الأصول أكثر مرونة وتتطلب رسومًا أقل للوسطاء.
تتمثل المزايا الرئيسية لترميز العقارات، وكذلك جميع الأصول غير السائلة في: سيولة إضافية، وحواجز استثمارية أقل، وأوراق مالية قابلة للبرمجة، والأمان وعدم قابلية التغير. بدأت العلامات التجارية الكبرى مثل St. Regis Aspen Resort في كولورادو بالفعل في الاستفادة من رموز مميزة أمنية حيث جمع 18 مليون دولار أمريكي بعملة "Aspen Coin" عبر Indiegogo.
الثقة هي جزء رئيسي من أعمال العقارات وسلسلة الكتل لا تتضمن الثقة فقط، بل التعاون بين الوكالات غير الشفافة. بينما يركز معظم قطاع العقارات على سلسلة الكتل لحفظ السجلات، كان بعض العاملين الرائدين سريعين في رؤية المزايا التي يمكن أن تقدمها العقود الذكية والترميز. وسيكون هؤلاء العاملون في موقع جيد يُمكّنهم من مساعدة عملائهم على الاستفادة من الفرص المستقبلية المحتملة التي توفرها تقنية سلسلة الكتل.
على الرغم من أن سلسلة الكتل يمكنها إحداث تحويل جذري في المجال، سواء كان ذلك من خلال تحقيق صفقات بقيمة 18 مليون دولار أمريكي في Aspen أو عقد ذكي يجعل شراء المنازل سهلاً مثل التسوق لشراء معجون أسنان، فإن أصحاب مهنة العقارات يواصلون النجاح. وكما يقول Mark Zilbert: "ستظل المشورة والمعرفة والمساعدة التي يقدمها أصحاب مهنة العقارات دائمًا جزءًا مهمًا من عملية الشراء أو البيع."