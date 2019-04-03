كم مرة يشعر الأفراد بالإحباط عند الاضطرار لتقديم المعلومات لجهات حكومية؟

«هل يجب أن أتواصل مع دائرة أخرى لإجراء التعديلات نفسها؟»

«لماذا انتظرت 30 دقيقة لتقديم بيانات موجودة لديكم بالفعل؟»

"هذا غير فعال للغاية!"

تواجه الحكومات اليوم ضغطًا متزايدًا لتحسين تجربة المستخدم لكل الأطراف المعنية — الجمهور، والشركات، والموظفون. ويساعد تطبيق مبدأ مرة واحدة فقط، أحد مفاهيم الحكومة الرقمية الذي يتيح تقديم المعلومات القياسية للجهات الحكومية مرة واحدة فقط، على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة للجهات الحكومية والأطراف المعنية.

اعتمد إطار العمل الأوروبي للتشغيل البيني—وهو جزء من استراتيجية السوق الرقمية الموحدة—مبدأ «مرة واحدة فقط» للإدارات العامة والشركات والمواطنين. وتُعد المبادرة الرامية إلى تحسين الوصول إلى بيانات السجلات الحكومية على الصعيدين الوطني وعبر الحدود ذات أهمية خاصة.

تُعد سجلات الحكومة غالبًا مصدر البيانات الموثوق به بشأن شخص أو مكان أو شيء. ومع ذلك، وعلى الرغم من جهود الرقمنة، لا تزال بيانات السجلات المكررة “مخفية” داخل عدة وكالات منعزلة، مما يؤدي إلى تضاربات يصعب حلها، ويفتقر إلى مصدر واحد موثوق للحقيقة.



تعمل السجلات—المعزَّزة بتقنية سلسلة الكتل—على تحسين الكفاءة والثقة وتجربة المستخدم من خلال تكاملها مع الأنظمة القديمة القائمة. ويمكن للحكومات تسريع اعتماد مبدأ «مرة واحدة فقط» مع الحفاظ على الاستثمارات في البيانات الموثوقة التي تمتلكها والأنظمة القديمة التي تدير السجلات.