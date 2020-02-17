كما أشرنا، يُعد سوق السلع المقلدة العالمي مشكلة ضخمة بمليارات الدولارات، ويزداد حجمها بسرعة كبيرة. ويعود جزء كبير من هذا الرقم، بما يقارب 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، إلى السلع الفاخرة المزيَّفة، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة للحقائب والملابس الراقية والأحذية والإكسسوارات. قد لا يدرك كثير من الأشخاص الذين يشترون منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية أنها مزيفة، لأنهم قد يشترونها عبر الإنترنت من مواقع جديرة بالثقة، أو من متاجر البيع بالتجزئة، أو من نسخ مقلدة لمواقع المتاجر أو الشركات المصنعة.

في أنظمة سلسلة التوريد اليوم، لا توجد طريقة بسيطة لتتبع مصدر المنتج وأصالته. استخدمت الأنظمة المركزية الأكثر تطورًا الرموز الشريطية ورموز المنتجات الإلكترونية الفريدة (EPC) وتقنية RFID لتتبع العناصر عبر سلسلة التوريد. ومع ذلك، تعتمد هذه الأنظمة على سلطات الشهادات المركزية وقواعد البيانات المركزية، ومن ثَمَّ فهي غير آمنة جوهريًا لأنها تحتوي على نقاط فشل واحدة تجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية والاحتيال الداخلي.

تتيح أنظمة سلسلة الكتل اللامركزية وغير القابلة للتغيير تتبع المنتج إلى مصدره الأصلي (القابلية للتتبع) ومن خلال كل خطوة في سلسلة التوريد (الأصالة). استنادًا إلى هذا الأساس، نشرت عدد من مشاريع سلسلة الكتل بالفعل تطبيقات لامركزية (dApps) تستخدم المعلومات في سلسلة التوريد للتحقق من أن المنتج، مثل السلع الفاخرة أو المنتجات الغذائية، هو أصلي بالفعل. يتيح التطبيق اللامركزي (dApp) للمستخدم مسح رمز QR الموجود على المنتج، ما يوفر تتبعًا كاملاً والتحقق من أصالة المنتج.

تتبع هذه الطريقة المنتج أو عناصره في كل خطوة من سلسلة التوريد، على سبيل المثال عبر شريحة RFID أو NFC مدمجة. وفي كل مرحلة من السلسلة، يتم مسح شريحة الـ RFID وتنفيذ العقد الذكي، ثم تتحقق عدة عقد جديرة بالثقة من صحة المعلومات قبل تسجيلها في دفتر الأستاذ على سلسلة الكتل. يتم توقيع كل سجل في دفتر سلسلة الكتل وتشفيره بطريقة مشفرة، ما يحد من الاحتيال ويقلل من احتمالية الاختراق. نظرًا إلى أن عملية توريد السلسلة بأكملها أصبحت شفافة، فقد أصبح من الممكن التحقق من صحة منتج الصحة بسرعة وبتكلفة زهيدة. وأي منتج لا يتيح التحقق من أصالته عبر التطبيقات اللامركزية يصبح محل شك، ما يقلل من دوافع الاحتيال.

يرتقي المصدر بمفهوم الأصالة خطوة أبعد، إذ توفر أيضًا معلومات عن التاريخ الكامل للمنتج عبر سلسلة التوريد بأكملها. فعلى سبيل المثال، يمكن تتبّع سجل المواقع وسجل الحفظ والظروف البيئية في أثناء الرحلة وتخزينها بشكل غير قابل للتغيير على سلسلة الكتل. هذا النوع من المعلومات—مثل إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS ومعرّفات الحفظ وبيانات درجة الحرارة ومعلومات مقياس التسارع (لتقييم الأضرار)—يتم توفيره عادةً من خلال أجهزة إنترنت الأشياء (IoT). وترسل هذه الأجهزة تدفقات بيانات تُسجَّل لاحقًا على سلسلة الكتل بالاعتماد على إجماع لامركزي. نظرًا إلى أن تقنية سلسلة الكتل تقلل تكاليف التحقق، فمن المرجح أن تحظى باعتماد واسع، ما يجعل التحقق من أصالة المنتجات ومصدرها أمرًا شائعًا ومألوفًا.

تشمل حالات الاستخدام الأخرى إمكانية التحقق من شهادات المحاصيل المتخصصة (مثل التجارة العادلة، العضوية)، وأصل السلع ذات القيمة العالية ومنشأها (مثل الألماس والمعادن الثمينة والسلع الفاخرة وما إلى ذلك)، وتصنيف خالٍ من النزاعات (مثل ليست ألماس الدم أو الاستعانة بعمالة الأطفال)، وأصل الأدوية الطبية ومصدرها (مثل الأدوية الصيدلانية — كما هو مذكور في الفصل 12).

