تتمثل ميزات سلسلة الكتل في زيادة الثقة والأمن والشفافية بين المؤسسات الأعضاء من خلال تحسين إمكانية تتبع البيانات المشتركة عبر شبكة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق وفورات في التكاليف من خلال كفاءات جديدة.
تستخدم سلسلة الكتل في الأعمال التجارية دفتر حسابات مشترك وغير قابل للتعديل لا يمكن الوصول إليه إلا للأعضاء المصرح لهم. يتمكن أعضاء الشبكة من التحكم في المعلومات التي يمكن لكل منظمة أو عضو الاطلاع عليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها. يُشار أحيانًا إلى سلسلة الكتل بأنها شبكة "عديمة الثقة" - ليس لأن شركاء الأعمال لا يثقون ببعضهم البعض، ولكن لأنهم ليسوا مضطرين لذلك.
تُبنى هذه الثقة على الأمان المحسن الذي تقدمه سلسلة الكتل، إلى جانب الشفافية الأكبر، وإمكانية التتبع الفوري. إلى جانب مسألة الثقة، توفر سلسلة الكتل فوائد إضافية للأعمال التجارية، بما في ذلك توفير التكاليف الناتج عن زيادة السرعة والكفاءة والأتمتة. من خلال تقليل الأعمال الورقية والأخطاء بشكل كبير، تقلل سلسلة الكتل إلى حدٍّ كبير من النفقات العامة وتكاليف المعاملات، وتقلل أو تلغي الحاجة إلى الأطراف الثالثة أو الوسطاء للتحقق من المعاملات.
تعرف على كيفية قيام أجهزة الكشف من الجيل التالي بتحويل خدمات إدارة الأصول من أنظمة الصيانة الروتينية إلى العمليات التنبؤية المعومة بالذكاء الاصطناعي.
نظرًا لحساسية بياناتك وأهميتها البالغة، يمكن لسلسلة الكتل أن تحدث تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي تتعامل بها مع معلوماتك الهامة. من خلال إنشاء سجل غير قابل للتعديل ومشفر بالكامل من البداية إلى النهاية، تساعد سلسلة الكتل في منع الاحتيال والأنشطة غير المصرح بها.
يمكنك معالجة مشكلات الخصوصية على سلسلة الكتل عن طريق إخفاء هوية البيانات الشخصية واستخدام الأذونات لمنع الوصول. تقوم شبكة من أجهزة الكمبيوتر، بدلاً من خادم واحد، بتخزين المعلومات، مما يجعل من الصعب على المخترقين الاطلاع على البيانات.
بدون استخدام سلسلة الكتل، تحتاج كل منظمة إلى الاحتفاظ بقاعدة بيانات منفصلة. نظرًا لأن سلسلة الكتل تستخدم دفتر حسابات موزع، يتم تسجيل المعاملات والبيانات بشكل متطابق في مواقع متعددة.
يحصل جميع المشاركين في الشبكة المصرح لهم على نفس المعلومات في الوقت ذاته، مما يضمن الشفافية الكاملة. يتم تسجيل جميع المعاملات بشكل دائم، مع ختمها بالوقت والتاريخ. تتيح هذه الخاصية للأعضاء عرض التاريخ الكامل لأي معاملة، مما يقلل إلى حدٍّ كبير من فرص حدوث الاحتيال.
تنشئ سلسلة الكتل مسار تدقيق يوثق مصدر الأصل في كل خطوة من مساره. في الصناعات التي يشعر فيها المستهلكون بالقلق إزاء القضايا البيئية أو قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمنتج معين- أو في صناعة تعاني من التزوير والاحتيال- تساعد هذه التقنية في توفير الدليل المطلوب.
باستخدام سلسلة الكتل، من الممكن مشاركة البيانات حول المصدر مباشرةً مع العملاء. يمكن لبيانات التتبع أيضًا أن تكشف عن نقاط الضعف في أي سلسلة توريد—حيث قد تبقى البضائع على رصيف التحميل في انتظار العبور.
فالعمليات التقليدية التي تعتمد بشكل كبير على الأوراق تستغرق وقتًا طويلاً، وتكون عرضة للأخطاء البشرية، وغالبًا ما تتطلب تدخل طرف ثالث. من خلال تبسيط هذه العمليات باستخدام سلسلة الكتل، يمكنك إتمام المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
يمكنك تخزين الوثائق على سلسلة الكتل إلى جانب تفاصيل المعاملات، ما يلغي الحاجة إلى تبادل الأوراق. ليست هناك حاجة إلى تسوية دفاتر أستاذ متعددة، لذا يمكن أن تكون المقاصة والتسوية أسرع بكثير.
يمكن أن تؤدي "العقود الذكية" إلى أتمتة المعاملات، مما يزيد من كفاءتك ويسرّع العملية. بعد استيفاء الشروط المحددة مسبقًا، يتم تلقائيًا تشغيل الخطوة التالية في المعاملة أو العملية.
تُقلل العقود الذكية من التدخل البشري والاعتماد على أطراف ثالثة للتحقق من استيفاء شروط العقد. في التأمين، على سبيل المثال، بعد أن يقدم العميل جميع الوثائق اللازمة لتقديم المطالبة، يقوم النظام تلقائياً بتسوية المطالبة ودفعها.
بناء الثقة بين الشركاء التجاريين، وتوفير الرؤية الشاملة، وتبسيط العمليات وحل المشكلات أسرع باستخدام سلسلة الكتل، كل هذا يؤدي إلى سلاسل توريد أقوى وأكثر مرونة وعلاقات تجارية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاركين اتخاذ إجراءات أسرع في حالة حدوث اضطرابات. في صناعة الأغذية، يمكن أن تساعد سلسلة الكتل في ضمان سلامة الأغذية ونضارتها وتقليل الهدر. في حالة التلوث، يمكنك تتبع مصدر الطعام في غضون ثوانٍ بدلاً من أيام.
عندما تستبدل المؤسسات المالية العمليات القديمة والمعاملات الورقية بتقنية سلسلة الكتل، فإنها تحقق العديد من الفوائد. تشمل هذه الفوائد إزالة الاحتكاك والتأخيرات، وزيادة الكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء الصناعة، بما في ذلك التجارة العالمية، والتمويل التجاري، والمقاصة والتسوية، والخدمات المصرفية الاستهلاكية، والإقراض وغيرها من المعاملات.
في صناعة تعاني من انتهاكات البيانات، يمكن أن تساعد تقنية سلسلة الكتل قطاع الرعاية الصحية على تحسين أمن بيانات المرضى مع تسهيل مشاركة السجلات بين مقدمي الخدمات والدافعين والباحثين. يبقى التحكم في الوصول في يد المريض، مما يزيد من الثقة.
مع انتقال المنتجات الدوائية عبر سلسلة التوريد، يسجل النظام كل خطوة تُتَّخذ. يسمح مسار التدقيق الناتج بتتبع المنتج من مصدره إلى الصيدلية أو بائع التجزئة، مما يساعد في منع التزوير ويمكن الشركات المصنعة من تحديد موقع المنتج المستدعى في غضون ثوانٍ.
يمكن أن تساعد سلسلة الكتل الحكومات على العمل بذكاء أكبر والابتكار بوتيرة أسرع. يمكن أن يؤدي تبادل البيانات بشكل آمن بين المواطنين والوكالات إلى زيادة الثقة مع توفير مسار تدقيق غير قابل للتعديل للامتثال التنظيمي وإدارة العقود وإدارة الهوية وخدمات المواطنين.
تستخدم شركات التأمين تقنية سلسلة الكتل والعقود الذكية لأتمتة العمليات اليدوية والورقية المكثفة مثل الاكتتاب وتسوية المطالبات، مما يزيد من السرعة والكفاءة ويقلل التكاليف. تساعد عمليات تبادل البيانات الأسرع والقابلة للتحقق منها في سلسلة الكتل في الحد من الاحتيال وإساءة الاستخدام.
استخدم منصة IBM Blockchain Platform الحائزة على الجوائز، والتي توفر المجموعة الأكثر اكتمالاً من برامج سلسلة الكتل والخدمات والأدوات وعينات التعليمات البرمجية المتوفرة لتشغيل Hyperledger Fabric في بيئات سحابية متعددة.
شارك في الإنشاء مع مزود خدمات سلسلة الكتل الرائد في الصناعة. من خلال خدماتنا الاستشارية، يمكننا مساعدتك في بناء شبكة أعمال قابلة للتوسع مدعومة بأفضل التقنيات.
يمكنك إنشاء نظام بنائي لسلسلة الكتل باستخدام IBM Blockchain Transparent Supply لمشاركة البيانات مع شركاء سلسلة التوريد الخاصة بك، لتحقيق معاملات أكثر كفاءة ومبنية على الثقة.
قم بإزالة الحواجز غير المرئية التي تعوق النمو وأعد اختراع التجارة والتمويل التجاري من خلال خبرتنا في تنظيم الشبكات أو انضم إلى we.trade، المنصة الرائدة في الصناعة.
إنشاء نظام غذائي أكثر ذكاء وأمانًا واستدامة. IBM Food Trust® هي الشبكة الوحيدة التي تربط المشاركين عبر الإمدادات الغذائية بسجل بيانات مصرح به ودائم ومشترك.
قم بتسريع عملية اكتشاف الموردين وتأهيلهم باستخدام منصة Trust Your Supplier، وهي منصة سلسلة الكتل التي تم تصميمها لتحويل إدارة الموردين وتقليل المخاطر.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite هو حل تحسين وتشغيل آلي قائم على الذكاء الاصطناعي. تم تصميم هذه الحزمة للمجموعات التي تواجه صعوبة في حل اضطرابات سلسلة التوريد من خلال التحول التقليدي،، حيث تسهل هذه المجموعة مرونة شبكة التوريد واستدامتها، وتزيد سرعة الحركة وتسرع الوقت اللازم لتحقيق القيمة من خلال الرؤى القابلة للتنفيذ، وسير العمل الأكثر ذكاءً والأتمتة الذكية.