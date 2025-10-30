ما مراقبة AWS؟

مع أكثر من 30% من سوق الحوسبة السحابية، تدير AWS بنية تحتية أكبر من أي مزود آخر للبنية التحتية السحابية.1 تستخدم الشركات AWS لاستضافة الويب، وتخزين البيانات، وتحليلات البيانات الكبيرة وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وخدمات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات.

بالنسبة إلى هذه المجموعات، تُعد مراقبة أحمال التشغيل الخاصة بها على AWS أمرًا حساسًا. فهي تُمكّنهم من تتبع مقاييس الأداء وسجلات النظام والأحداث للمساعدة على ضمان أداء بيئات AWS كما هو متوقع.

من دون مراقبة AWS، يمكن أن تتضاعف مشكلات الأداء دون اكتشافها، ويمكن أن ترتفع التكاليف بسبب الإفراط في توفير الموارد، كما يمكن أن تظل الثغرات الأمنية مكشوفة. على سبيل المثال، قد تؤدي حركة مرور الشبكة الزائدة إلى زيادة التحميل على وحدة المعالجة المركزية (CPU) وتُسبب اختناقات. أوقد تؤدي حاويات التخزين السحابي المُهيأة بشكل خاطئ إلى كشف بيانات حساسة من خلال الوصول العام.

يمكن أن تتعرّف أدوات مراقبة AWS على هذه المشكلات وتفعّل الاستجابات التلقائية—مثل استدعاء وظائف AWS Lambda من أجل المعالجة—أو تنبيه الفرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها يدويًا. ويساعد هذا المجموعات على الحفاظ على الأداء الأمثل وخفض التكاليف وتعزيز الوضع الأمني واتخاذ قرارات قائمة على البيانات حول البنية التحتية الخاصة بها.