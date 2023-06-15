العلامات
إدارة الأصول مقابل إدارة مخزون الأجزاء: ما الفرق؟

رجل يفحص أصلًا

عندما يتعلق الأمر بإدارة الأصول طوال دورة حياتها، يدرك القادة في الأعمال أنهم بحاجة إلى استراتيجية شاملة لضمان النجاح. لكنهم لا يدركون دائمًا الفرص الاستراتيجية حول إدارة مخزون الأجزاء والدور الذي يلعبه في استراتيجية الصيانة.

في حين أن حلول إدارة الأصول تراقب المباني والمعدات والمركبات وأصول تكنولوجيا المعلومات وغيرها من العناصر التي تستخدمها الشركة في إدارة أعمالها، فإن إدارة المخزون تتعقب قطع الغيار التي تحتاجها عمليات إصلاح الصيانة من أجل إصلاح الأصول بسرعة وفاعلية عند تعطلها.

لنبدأ بتعريف المصطلحَين.

ما المقصود بالأصل؟

تستخدم الشركات الأصول لإدارة عمليات أعمالها اليومية وتحقيق القيمة. يشمل ذلك كلًا من الأصول المادية (مثل المواد الخام والأصول والمعدات والمركبات) والأصول غير المادية (مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع).

تنقسم أصول الشركة إلى فئتين ثابتة وغير ثابتة. الأصول الثابتة، أو "الممتلكات والمصانع والمعدات" (PP&E)، هي العناصر التي تنوي الشركة استخدامها لأكثر من عام. تشمل الأمثلة الأراضي والمباني والمركبات والمعدات وأجهزة الكمبيوتر.

عادةً ما تكون الأصول غير الثابتة أقل قيمة للشركة ونادرًا ما تحتفظ بها الشركة لأكثر من عام. تشمل أمثلة الأصول غير الثابتة اللوازم المكتبية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات السمعية والبصرية والأثاث المكتبي.

ما المقصود بمخزون الأجزاء؟

يُشير مخزون الأجزاء، والمعروف أيضًا باسم "مخزون اللوازم"، إلى العناصر التي يجب على الشركة تخزينها لإصلاح الأصول التي تمتلكها بسرعة وفاعلية. تحتفظ الشركات الناجحة بشكل صارم بقائمة من قطع الغيار التي تحتاجها للحفاظ على تشغيل معداتها الأكثر حيوية بسلاسة وتحسين أرباحها النهائية.

ولكن ما الجزاء الحساس والأجزاء التي "من الجيد امتلاكها"» هذا هو السؤال الذي يشكِّل جوهر استراتيجية المخزون. من أجل الإجابة عن هذا السؤال، يعتمد مديرو الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) على "حساسية الأجزاء" - وهي عملية تحديد الجزء الذي يهدد عمليات الأعمال في حالة وجود نقص مقابل قطع الغيار التي ليست بالغة الحساسية.

إدارة الأصول مقابل إدارة مخزون الأجزاء: كيف تعمل.

في حين أن كِلا النوعين من الإدارة يتعاملان مع الأشياء التي تمتلكها الشركات، فإن أنظمة إدارة الأصول تتعامل حصريًا مع المعدات والإمدادات التي تحتاجها الشركة للعمل. من ناحية أخرى، تتعامل إدارة المخزون مع العناصر التي تحتاجها الشركة لإصلاح الأصل المعطّل بنجاح.

إدارة الأصول

تأتي الأصول بأشكال وأحجام عديدة، من الشاحنات ومصانع التصنيع إلى طواحين الهواء وخطوط الأنابيب. تتعقب إدارة الأصول موقع وحالة كل من الأصول المادية وغير المادية التي تحتاج إليها الشركة لأداء العمليات طوال دورة حياة الأصل.

إحدى حالات استخدام إدارة الأصول الأكثر شيوعًا هي صيانة الأصول، والتي تُستخدم للحفاظ على قيمة الأصل لأطول فترة ممكنة. وللقيام بذلك، تعتمد العديد من الشركات على برامج إدارة الأصول مثل نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) لإنشاء الشفافية وتعزيز قدرات المراقبة وحل المشكلات بسرعة. وفيما يلي بعض الفوائد من برامج إدارة الأصول الفعَّالة:

  • معلومات مركزية عن الأصل: يحتاج عمال الصيانة إلى معرفة مكان الأصل وكيفية أدائه في جميع الأوقات. وللقيام بذلك، يستخدم العديد منهم نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) كجزء من نهج إدارة الأصول المؤسسية الشامل الخاص بهم. هذا يحافظ على معلومات الصيانة في مكان واحد ويسهل الوصول إليها من قِبَل العمال الذين يجب عليهم استخدامها لأداء أنشطة الصيانة الدورية مثل الصيانة والتجديد.
  • حل المشكلات بشكل استباقي: في عصر إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن ربط كل شيء بدءًا من صمام واحد وحتى خط أنابيب يبلغ طوله ألف ميل بأجهزة استشعار توفر بيانات في الوقت الفعلي عن حالتها وتقيس الاستهلاك بمرور الوقت. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في نظام البرمجيات، يمكن لفرق الصيانة في الميدان الوصول إلى معلومات حساسة في ثوانٍ واتخاذ قرارات أكثر استنارة. تشكل هذه القدرات الأساس للصيانة الوقائية، وهو النهج الذي يتوقع الأعطال ويمنعها قبل حدوثها من خلال مزيج من التعلم الآلي وتحليلات البيانات التشغيلية ومراقبة سلامة الأصول التنبؤية.
  • التطبيقات التشغيلية الموحَّدة: برنامج إدارة أصول المؤسسة القوي يُنشئ نقطة اتصال واحدة لإدارة أي أصل أو نوع من الأصول تقريبًا. يمكن توحيد العمليات وتوحيدها عبر مجموعة واسعة من الوظائف التي تغطي المؤسسة بأكملها.
  • معلومات الأصل في الوقت الحقيقي: تعتمد إدارة الأصل الناجحة على توافر معلومات دقيقة وفي الوقت الفعلي عن كل ما تمتلكه الشركة. تخيل أنك قد دفعت ثمن قطعة حساسة من المعدات التي تحتاج إلى توصيلها إلى مرفق التصنيع الخاصة بك ولكن ليس لديك أي وسيلة لتتبعها أثناء النقل. يؤدي برنامج تتبُّع الأصول وتتبَّع الأصل دورًا رئيسيًا في نجاح أنظمة إدارة الأصول.

فيما يلي الأنواع الأربعة الأكثر استخدامًا لأنظمة تتبُّع الأصول المتوفرة اليوم:

  • بطاقات تعريف الترددات الراديوية (RFID): بطاقات RFID هي بطاقات صغيرة تُلصق على الأصل وتبث مجموعة متنوعة من المعلومات باستخدام إشارات الترددات اللاسلكية وتقنية البلوتوث. بالإضافة إلى موقع الأصل، يمكن لعلامات RFID نقل درجة حرارة ورطوبة البيئة التي يتم الاحتفاظ بها فيها.
  • التتبع WiFi: تستخدم أنظمة التتبع الممكّنة للواي فاي علامة مثبتة على الأصل لبث مجموعة متنوعة من المعلومات عنه عبر شبكة واي فاي محلية. مثل RFID ، ومع ذلك، فإن التتبع الذي يدعم WiFi فعَّال فقط في تتبع العناصر طالما أنها في الداخل وضمن نطاق شبكة WiFi.
  • رموز الاستجابة السريعة: رموز الاستجابة السريعة هي ترقية كبيرة على سابقتها، الباركود العالمي. مثل الأرقام التسلسلية والرموز الشريطية، يمكن أن يوفر رمز الاستجابة السريعة وفرة من المعلومات حول الأصل بسرعة وسهولة. ولكن على عكس الباركود، فإن رموز QR ثنائية الأبعاد ويمكن قراءتها بواسطة الهاتف الذكي عند توجيهه نحو الرمز من أي زاوية.
  • الأقمار الصناعية العالمية لتحديد المواقع (GPS): تستخدم العديد من الشركات الأقمار الصناعية العالمية لتحديد المواقع لتتبُّع أصولها أثناء النقل. يتم وضع جهاز تعقب على الأصل الذي يقوم بعد ذلك بإرسال معلومات عنه إلى شبكة النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية. من خلال إرسال إشارة إلى قمر صناعي، تمكّن أجهزة التتبع المديرين من معرفة مكان الأصل، في أي مكان على الكرة الأرضية، في الوقت الفعلي. نظام GPS هو النظام الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتتبُّع الأصول والمخزون التي تقع في الهواء الطلق وبعيدًا عن شبكة Bluetooth أو شبكة WiFi.

إدارة مخزون الأجزاء

بينما تركِّز إدارة الأصول على العناصر التي تساعد الشركات على التشغيل، تركِّز إدارة مخزون الأجزاء على الأجزاء الاحتياطية والمواد التي تحتاج الشركة للاحتفاظ بها لإصلاح المعدات عند تعطلها. ولتحقيق ذلك بطريقة موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة، يجب على فرق عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) الحفاظ على مستويات مخزون الأجزاء بشكل استراتيجي بحيث يكون لديهم ما يحتاجون إليه، مع تقليل الاحتفاظ بالمخزون الزائد أو المتقادم.

فيما يلي ثلاثة عناصر حساسة لمراقبة المخزون وبعض الأسئلة التي يمكنك طرحها لضمان نجاحها:

  • جودة الخدمة: هل يوفر فريق MRO خدمة إصلاح سريعة وفعَّالة عند طلبها، ما يجعل المعدات تعمل مرة أخرى بعد تعطلها؟ ما الذي يمكن فعله لتحسين الخدمة وكيف سيؤثِّر ذلك في مستويات مخزون الأجزاء؟
  • مستوى المخزون: هل يحتفظ فريق MRO بالأصناف التي يحتاجها في متناول اليد مع تحقيق الاعتبارات المالية والمتعلقة بالميزانية والمخازن؟ ما الذي يمكن فعله لتقليل المخزون بشكل أكبر دون المساس بمستويات الخدمة؟
  • التكلفة على المؤسسة: هل إجمالي تكلفة مخزون قطع الغيار والصيانة (MRO) يمكن أن تتحمله المنظمة، أم أن هناك حاجة لاستبعاد بعض العناصر التي تحتفظ بها حاليًا لتقليل التكاليف بشكل أكبر؟

فوائد إدارة المخزون الفعَّالة للأصول والأجزاء

في كل يوم، يتخذ قادة الأعمال قرارات حساسة بشأن كيفية خفض التكاليف وزيادة الكفاءة واغتنام فرص السوق الجديدة. ولكن دون وجود أنظمة قوية لإدارة مخزون الأصول والأجزاء، من المحتمل أن تكون هذه القرارات غير ذات صلة. توفِّر إدارة مخزون الأجزاء والأصول جيدة التنفيذ العديد من الفوائد المهمة للمؤسسة، بما في ذلك ما يأتي:

  • تحسين كفاءة الأعمال والنتائج: عند تطبيقها بشكل صحيح، تضمن إدارة الأصول ومخزون الأجزاء عمليات سلسة، ويكشف عن التكرارات في المعدات والأجزاء، ويعزز نتائج الأعمال.
  • خفض التكاليف: من خلال التتبُّع الدقيق للأداء والحفاظ على نظام صارم لإدارة المخزون، يمكن لصنّاع القرار اكتشاف فرص تحسين العمليات وتحسين المخزون لتقليل التكاليف.
  • المزيد من السلامة والأمان: تعمل أنظمة إدارة الأصول والمخزون القوية على تحسين الظروف في أماكن مثل المستودعات والمنشآت الصناعية وخطوط التجميع حيث تتكرر السرقة والحوادث. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مكان العمل أكثر أمانًا بالإضافة إلى تقليل السرقة -وانخفاض معدلات التأمين- بمرور الوقت.

حلول إدارة الأصول

تستفيد حلول إدارة الأصول اليوم من التقنية المتطورة مثل البيانات في الوقت الفعلي التي يتم تقديمها عبر إنترنت الأشياء، والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي والمراقبة والقدرات القائمة على السحابة. إدارة أصول المؤسسات باستخدام IBM® Maximo Application Suite تساعد الشركات على تحسين أداء الأصول وإطالة أعمار الأصول. وهي منصة متكاملة تمامًا تستخدم أدوات التحليلات وبيانات إنترنت الأشياء لتحسين التوافر التشغيلي وتقليل فترة التعطل والتكاليف.

