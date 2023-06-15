إدارة الأصول مقابل إدارة مخزون الأجزاء: ما الفرق؟

في حين أن كِلا النوعين من الإدارة يتعاملان مع الأشياء التي تمتلكها الشركات، فإن أنظمة إدارة الأصول تتعامل حصريًا مع المعدات والإمدادات التي تحتاجها الشركة للعمل. من ناحية أخرى، تتعامل إدارة المخزون مع العناصر التي تحتاجها الشركة لإصلاح الأصل المعطّل بنجاح.

إدارة الأصول

تأتي الأصول بأشكال وأحجام عديدة، من الشاحنات ومصانع التصنيع إلى طواحين الهواء وخطوط الأنابيب. تتعقب إدارة الأصول موقع وحالة كل من الأصول المادية وغير المادية التي تحتاج إليها الشركة لأداء العمليات طوال دورة حياة الأصل.

إحدى حالات استخدام إدارة الأصول الأكثر شيوعًا هي صيانة الأصول، والتي تُستخدم للحفاظ على قيمة الأصل لأطول فترة ممكنة. وللقيام بذلك، تعتمد العديد من الشركات على برامج إدارة الأصول مثل نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) لإنشاء الشفافية وتعزيز قدرات المراقبة وحل المشكلات بسرعة. وفيما يلي بعض الفوائد من برامج إدارة الأصول الفعَّالة:

معلومات مركزية عن الأصل: يحتاج عمال الصيانة إلى معرفة مكان الأصل وكيفية أدائه في جميع الأوقات. وللقيام بذلك، يستخدم العديد منهم نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) كجزء من نهج إدارة الأصول المؤسسية الشامل الخاص بهم. هذا يحافظ على معلومات الصيانة في مكان واحد ويسهل الوصول إليها من قِبَل العمال الذين يجب عليهم استخدامها لأداء أنشطة الصيانة الدورية مثل الصيانة والتجديد.

فيما يلي الأنواع الأربعة الأكثر استخدامًا لأنظمة تتبُّع الأصول المتوفرة اليوم:

بطاقات تعريف الترددات الراديوية (RFID): بطاقات RFID هي بطاقات صغيرة تُلصق على الأصل وتبث مجموعة متنوعة من المعلومات باستخدام إشارات الترددات اللاسلكية وتقنية البلوتوث. بالإضافة إلى موقع الأصل، يمكن لعلامات RFID نقل درجة حرارة ورطوبة البيئة التي يتم الاحتفاظ بها فيها.

إدارة مخزون الأجزاء

بينما تركِّز إدارة الأصول على العناصر التي تساعد الشركات على التشغيل، تركِّز إدارة مخزون الأجزاء على الأجزاء الاحتياطية والمواد التي تحتاج الشركة للاحتفاظ بها لإصلاح المعدات عند تعطلها. ولتحقيق ذلك بطريقة موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة، يجب على فرق عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) الحفاظ على مستويات مخزون الأجزاء بشكل استراتيجي بحيث يكون لديهم ما يحتاجون إليه، مع تقليل الاحتفاظ بالمخزون الزائد أو المتقادم.

فيما يلي ثلاثة عناصر حساسة لمراقبة المخزون وبعض الأسئلة التي يمكنك طرحها لضمان نجاحها: