إدارة الأصول مقابل إدارة مخزون الأجزاء: ما الفرق؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة الأصول طوال دورة حياتها، يدرك القادة في الأعمال أنهم بحاجة إلى استراتيجية شاملة لضمان النجاح. لكنهم لا يدركون دائمًا الفرص الاستراتيجية حول إدارة مخزون الأجزاء والدور الذي يلعبه في استراتيجية الصيانة.
في حين أن حلول إدارة الأصول تراقب المباني والمعدات والمركبات وأصول تكنولوجيا المعلومات وغيرها من العناصر التي تستخدمها الشركة في إدارة أعمالها، فإن إدارة المخزون تتعقب قطع الغيار التي تحتاجها عمليات إصلاح الصيانة من أجل إصلاح الأصول بسرعة وفاعلية عند تعطلها.
لنبدأ بتعريف المصطلحَين.
تستخدم الشركات الأصول لإدارة عمليات أعمالها اليومية وتحقيق القيمة. يشمل ذلك كلًا من الأصول المادية (مثل المواد الخام والأصول والمعدات والمركبات) والأصول غير المادية (مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع).
تنقسم أصول الشركة إلى فئتين ثابتة وغير ثابتة. الأصول الثابتة، أو "الممتلكات والمصانع والمعدات" (PP&E)، هي العناصر التي تنوي الشركة استخدامها لأكثر من عام. تشمل الأمثلة الأراضي والمباني والمركبات والمعدات وأجهزة الكمبيوتر.
عادةً ما تكون الأصول غير الثابتة أقل قيمة للشركة ونادرًا ما تحتفظ بها الشركة لأكثر من عام. تشمل أمثلة الأصول غير الثابتة اللوازم المكتبية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات السمعية والبصرية والأثاث المكتبي.
يُشير مخزون الأجزاء، والمعروف أيضًا باسم "مخزون اللوازم"، إلى العناصر التي يجب على الشركة تخزينها لإصلاح الأصول التي تمتلكها بسرعة وفاعلية. تحتفظ الشركات الناجحة بشكل صارم بقائمة من قطع الغيار التي تحتاجها للحفاظ على تشغيل معداتها الأكثر حيوية بسلاسة وتحسين أرباحها النهائية.
ولكن ما الجزاء الحساس والأجزاء التي "من الجيد امتلاكها"» هذا هو السؤال الذي يشكِّل جوهر استراتيجية المخزون. من أجل الإجابة عن هذا السؤال، يعتمد مديرو الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO) على "حساسية الأجزاء" - وهي عملية تحديد الجزء الذي يهدد عمليات الأعمال في حالة وجود نقص مقابل قطع الغيار التي ليست بالغة الحساسية.
في حين أن كِلا النوعين من الإدارة يتعاملان مع الأشياء التي تمتلكها الشركات، فإن أنظمة إدارة الأصول تتعامل حصريًا مع المعدات والإمدادات التي تحتاجها الشركة للعمل. من ناحية أخرى، تتعامل إدارة المخزون مع العناصر التي تحتاجها الشركة لإصلاح الأصل المعطّل بنجاح.
تأتي الأصول بأشكال وأحجام عديدة، من الشاحنات ومصانع التصنيع إلى طواحين الهواء وخطوط الأنابيب. تتعقب إدارة الأصول موقع وحالة كل من الأصول المادية وغير المادية التي تحتاج إليها الشركة لأداء العمليات طوال دورة حياة الأصل.
إحدى حالات استخدام إدارة الأصول الأكثر شيوعًا هي صيانة الأصول، والتي تُستخدم للحفاظ على قيمة الأصل لأطول فترة ممكنة. وللقيام بذلك، تعتمد العديد من الشركات على برامج إدارة الأصول مثل نظام إدارة أصول المؤسسات (EAM) لإنشاء الشفافية وتعزيز قدرات المراقبة وحل المشكلات بسرعة. وفيما يلي بعض الفوائد من برامج إدارة الأصول الفعَّالة:
فيما يلي الأنواع الأربعة الأكثر استخدامًا لأنظمة تتبُّع الأصول المتوفرة اليوم:
بينما تركِّز إدارة الأصول على العناصر التي تساعد الشركات على التشغيل، تركِّز إدارة مخزون الأجزاء على الأجزاء الاحتياطية والمواد التي تحتاج الشركة للاحتفاظ بها لإصلاح المعدات عند تعطلها. ولتحقيق ذلك بطريقة موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة، يجب على فرق عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) الحفاظ على مستويات مخزون الأجزاء بشكل استراتيجي بحيث يكون لديهم ما يحتاجون إليه، مع تقليل الاحتفاظ بالمخزون الزائد أو المتقادم.
فيما يلي ثلاثة عناصر حساسة لمراقبة المخزون وبعض الأسئلة التي يمكنك طرحها لضمان نجاحها:
في كل يوم، يتخذ قادة الأعمال قرارات حساسة بشأن كيفية خفض التكاليف وزيادة الكفاءة واغتنام فرص السوق الجديدة. ولكن دون وجود أنظمة قوية لإدارة مخزون الأصول والأجزاء، من المحتمل أن تكون هذه القرارات غير ذات صلة. توفِّر إدارة مخزون الأجزاء والأصول جيدة التنفيذ العديد من الفوائد المهمة للمؤسسة، بما في ذلك ما يأتي:
تستفيد حلول إدارة الأصول اليوم من التقنية المتطورة مثل البيانات في الوقت الفعلي التي يتم تقديمها عبر إنترنت الأشياء، والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي والمراقبة والقدرات القائمة على السحابة. إدارة أصول المؤسسات باستخدام IBM® Maximo Application Suite تساعد الشركات على تحسين أداء الأصول وإطالة أعمار الأصول. وهي منصة متكاملة تمامًا تستخدم أدوات التحليلات وبيانات إنترنت الأشياء لتحسين التوافر التشغيلي وتقليل فترة التعطل والتكاليف.
استخدم العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية المصنع وتقليل المخزون وتبسيط إدارة الأصول.
بفضل الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للأصول المتصلة والذكية تحسين الأداء والتكيّف مع الظروف المتغيرة والمساعدة في ضمان الاستمرارية.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. يمكنك إدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبئية لتحسين موثوقية الأصول.