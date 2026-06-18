ما المقصود بمراقبة أداء التطبيقات؟

مراقبة أداء التطبيقات هي ممارسة مستمرة لرصد سلوك تطبيقات البرمجيات وقياسه وتحليله في الوقت الفعلي.
تُعد التطبيقات جزءًا لا يتجزأ من أي بيئة تكنولوجيا معلومات. فهي تمثّل الطبقة الوظيفية في البنية المعمارية، إذ تعالج البيانات وتصل بين البنية التحتية والمستخدمين. ومن ثمّ، فهي تؤثر مباشرةً في تكاليف تشغيل المؤسسة وإيراداتها وقدرتها على الاحتفاظ بالعملاء.
تشمل مراقبة أداء التطبيق جميع الممارسات اللازمة للحفاظ على منظومة التطبيق. ولذلك، فهي لا تقل أهمية عن التطبيقات نفسها في بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية وفي تحقيق أهداف الأعمال العامة.
تعتمد مراقبة أداء التطبيقات بدرجة كبيرة على مهام سير عمل الأتمتة وأدوات المراقبة التي تقيّم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل زمن الانتقال ومعدلات الأخطاء ومعدل نقل البيانات، لتوفير رؤى حول سلامة التطبيقات وتحديد مشكلات الأداء. وتعمل هذه الأدوات على:
بمساعدة منصات مراقبة أداء التطبيقات، يمكن لفرق DevOps اكتشاف المشكلات بصورة استباقية، وزيادة مدة تشغيل التطبيقات، وتقليل الوقت الذي يقضيه المهندسون في معالجة الأعطال الطارئة. تساعد هذه القدرات المؤسسات على ضمان عمل تطبيقات الويب بسلاسة قدر الإمكان للمستخدمين، وتمكين القادة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن الاستثمارات في البرمجيات.
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تطبّق فرق التطوير عادةً مراقبة أداء التطبيقات من خلال تزويد التعليمات البرمجية للتطبيق بأدوات القياس البرمجي، أي تضمين منطق المراقبة في التعليمات البرمجية لجمع بيانات عمّا تنفذه أثناء التشغيل، ونشر وكلاء خفيفي الوزن إلى جانب مجموعة تقنيات التطبيق.
تعمل هذه الوكلاء على خوادم التطبيقات وتستوعب البيانات من عمليات التطبيقات، والبنية التحتية وبيئات الاستضافة، والتبعيات اللاحقة، وواجهات المستخدم، من دون أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أداء التطبيقات. ثم ترسل الوكلاء وأدوات القياس البرمجي بيانات المراقبة إلى منصة مراقبة مركزية تجمع البيانات وتُنشئ لوحات معلومات وعروض مصورة أخرى.
تطبّق منصة المراقبة القواعد والحدود التي تحددها فرق تكنولوجيا المعلومات، وترسل تنبيهات عند مخالفة قاعدة ما أو تجاوز مؤشر أداء رئيسي (KPI) الحدود المقبولة، مما يمكّن الفريق من الاستجابة بسرعة عند حدوث مشكلة.
لنفترض أن شركة XYZ تستخدم تطبيق ABC لإدارة الموارد البشرية ومعالجة كشوف الرواتب. يقرر فريق DevOps أن يكون زمن الانتقال عند إرسال سجلات الدوام أقل من 1.5 ثانية، وأن تظل معدلات الأخطاء دون 0.5% خلال 5 دقائق، وأن تظل معدلات فشل تسجيل الدخول دون 2% خلال 5 دقائق.
في الأيام العادية، يستجيب التطبيق في أقل من 700 مللي ثانية، وتقترب الأخطاء من 0%، وتظل حالات فشل تسجيل الدخول منخفضة. لكن في يوم جمعة مزدحم يسبق عطلة، مع معالجة كشوف الرواتب، يؤدي فهرس قاعدة بيانات غير مضبوط على نحو صحيح إلى تباطؤ في الأداء. ويبدأ زمن الانتقال ومعدلات الأخطاء وحالات فشل تسجيل الدخول في تجاوز الحدود المحددة لها. عندها ترسل أدوات المراقبة تلقائيًا تنبيهات إلى جميع أعضاء الفريق المعنيين، حتى يتمكنوا من تحديد الفهرس المسبب للمشكلة وإصلاحه بسرعة.
في المنصات المتقدمة، يمكن لميزات اكتشاف الحالات الشاذة والميزات المدعومة بالتعلّم الآلي (ML) أيضًا تحديد أنماط البيانات غير المعتادة، والتنبؤ بمشكلات الأداء، بل وتقليل ضوضاء التنبيهات من خلال فرزها حسب مستوى الخطورة والحساسية الزمنية.
تساعد هذه العمليات على توفير رؤية شاملة من البداية إلى النهاية تمتد عبر واجهات الواجهة الأمامية، وخدمات الواجهة الخلفية، وقواعد البيانات، والاعتماديات الخارجية، حتى تتمكن الفرق من فهم أثر كل مكوّن منفرد في أداء التطبيق بوجه عام.
كثيرًا ما يُستخدم الاختصار “APM” للإشارة إلى كلٍ من مراقبة أداء التطبيقات وإدارة أداء التطبيقات. وفي الواقع، غالبًا ما يُستخدم المصطلحان بالتبادل. ومع ذلك، تركز أدوات مراقبة أداء التطبيقات على المراقبة وحدها، ولا تمثل إلا جانبًا واحدًا من إدارة أداء التطبيقات (APM). وبالإضافة إلى المراقبة، توفر منصات APM عمليات لتحليل البيانات، وبروتوكولات لاستكشاف المشكلات وإصلاحها، وأدوات للتحسين.
تعتمد حلول المراقبة على وكلاء يُنشرون في مختلف أنحاء بيئة التطبيق والبنية التحتية الداعمة لأخذ عينات من مقاييس الأداء، أو بيانات القياس عن بُعد، على فترات منتظمة قد تصل إلى مرة واحدة كل دقيقة. تستخدم الحلول الأكثر حداثة المراقبة بدون وكيل من أجل اتباع نهج غير تدخلي لجمع البيانات، باستخدام تحليل حركة مرور الشبكة لجمع بيانات أداء التطبيق.
تُعد إدارة أداء التطبيقات، من نواحٍ عديدة، الخطوة الطبيعية التالية في دورة حياة صيانة التطبيقات بعد المراقبة. وتستخلص حلول APM رؤى من بيانات أداء التطبيقات وعمليات المراقبة لمساعدة المطورين على تحسين أداء تطبيقات المؤسسات وتوافرها.
تتيح أدوات مراقبة أداء التطبيقات رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات من خلال الجمع بين عدة أنواع مختلفة من المراقبة.
تركز مراقبة البنية التحتية على سلامة الأنظمة الأساسية التي تعمل عليها التطبيقات وأدائها، مثل الخوادم، والأجهزة الافتراضية (VMs)، والحاويات، والشبكات، والتخزين، والخدمات السحابية.
يتمحور هذا النوع من المراقبة حول الموارد، إذ يتحقق من توافرها وعملها ضمن حدود آمنة. ويعتمد على مجموعة من المقاييس منخفضة المستوى، وهي بيانات رقمية ضمن سلاسل زمنية توضّح حالة النظام، إلى جانب إشارات تصف مدى الضغط الواقع على المكوّن وما إذا كان يقترب من التعطل أو تراجع الأداء.
وبالنسبة إلى الخادم أو الجهاز الافتراضي، تتضمن مقاييس المراقبة عادةً استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، وعمليات إدخال/إخراج القرص، ومساحة القرص، ومعدل نقل البيانات عبر الشبكة. أما بالنسبة إلى الحاويات وعُقد Kubernetes، فتشمل المراقبة مقاييس مماثلة، لكنها تُقاس على مستوى الحاويات المصغّرة (pods)، والعُقد، ومساحات الأسماء.
تقيّم المراقبة من جانب الخادم، أو الواجهة الخلفية، كيفية تعامل التعليمات البرمجية للتطبيق وخدمات الواجهة الخلفية مع طلبات البيانات، بما في ذلك خوادم التطبيقات، والخدمات المُصغَّرة، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والبرمجيات الوسيطة، وأطر العمل وبيئات وقت التشغيل التي تستخدمها.
تجيب مراقبة البنية التحتية عن أسئلة مرتبطة بالموارد، مثل: "هل هذه العُقدة واقعة تحت حمل زائد؟" أو "هل أوشك هذا القرص على الامتلاء؟" أما المراقبة من جانب الخادم، فتطرح أسئلة تتمحور حول التطبيق، مثل: "لماذا تكون نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات هذه بطيئة لدى المستخدمين؟"
تراقب أدوات المراقبة تنفيذ الطلبات أثناء مرورها عبر التعليمات البرمجية، وأطر العمل، والاعتماديات، لفهم مدى كفاءة العمليات، وتحديد المواضع التي يُستهلك فيها الوقت والموارد في كل طلب. وتتصل الوكلاء ببيئات وقت التشغيل، وتقيس الوقت الذي تستغرقه وظائف وعمليات محددة، وتجزّئ الطلب إلى مقاطع لتحديد مواضع المشكلات، وتتتبّع الاستدعاءات الموجّهة إلى قواعد البيانات، وذاكرات التخزين المؤقت، وقوائم الانتظار، وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية.
وتتتبع مراقبة الواجهة الخلفية عادةً مؤشرات أداء رئيسية مثل أزمنة الاستجابة، لكل نقطة نهاية أو خدمة في واجهات برمجة التطبيقات، ومعدل نقل البيانات، مثل عدد الطلبات في الثانية أو المهام المُعالجة في الدقيقة، ومعدلات الأخطاء وأنواعها، واستخدام الموارد.
ومن منظور التطبيق، تقيس مراقبة الشبكة كيفية انتقال حزم البيانات بين المكوّنات التي تمكّن التطبيقات من العمل، مثل أجهزة التوجيه، والمحوّلات، وموازنات الأحمال، وبوابات واجهات برمجة التطبيقات، وما إذا كان مسار الشبكة نفسه يبطئ نقل البيانات أو يتسبب في حدوث أعطال.
تُضيف كل مرحلة انتقال تقطعها حزمة البيانات داخل الشبكة احتمالًا جديدًا للتأخير أو الفشل. فإذا كانت الوصلة مشبعة، أو كان المحوِّل يُسقط حزم البيانات، أو كان المسار غير مثالي، فقد تصبح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتطبيق غير موثوقة، حتى وإن كانت التعليمات البرمجية والخوادم تعمل دون مشكلات. لذلك، تركّز مراقبة الشبكة على مؤشرات أداء رئيسية مثل زمن الانتقال، وفقدان الحزم، والتفاوت الزمني، واستخدام عرض النطاق الترددي.
تراقب أدوات مراقبة الشبكة عادةً حركة مرور التطبيقات أثناء انتقالها بين نقطتي نهاية، مثل انتقالها بين خوادم الويب وخوادم التطبيقات، أو بين خوادم التطبيقات وقواعد البيانات.
وتكون بيانات حركة مرور الشبكة أكثر فائدة عندما تُربط ببيانات مراقبة أداء التطبيقات على مستوى أعلى. فإذا أظهرت مسارات تتبع المعاملات، التي ترصد المسار الكامل للطلب عبر الخدمات، أن استدعاءً معيّنًا بين خدمتين بطيء، فيمكن لمقاييس الشبكة أن تكشف في الوقت نفسه ما إذا كان هناك فقدان للحزم أو ارتفاع مفاجئ في زمن الانتقال على الوصلة بين المضيفات.
ويساعد ذلك فرق تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال، في ملاحظة أن الاستدعاءات من الخدمة A إلى الخدمة B أصبحت تستغرق 300 مللي ثانية بدلًا من 20 مللي ثانية، بسبب تغيّر المسار بين العُقدتين.
تقيس مراقبة قواعد البيانات مدى كفاءة أداء قواعد البيانات، ومدى توافرها، وما إذا كانت تقترب من حدود الموارد أو التهيئة التي قد تضر بأداء التطبيقات. ويسهّل هذا النوع من المراقبة التمييز بين المشكلات على مستوى التعليمات البرمجية والمشكلات المرتبطة بتصميم المخطط أو أنماط الوصول إلى البيانات.
تنشأ كثير من مشكلات الأداء التي يلاحظها المستخدمون من قاعدة البيانات، لذلك تُعد مراقبة قواعد البيانات المتخصصة عنصرًا بالغ الأهمية في إدارة التطبيقات.
تحدد أدوات المراقبة أكثر الاستعلامات "تكلفة"، أي تلك التي تستهلك أكبر قدر من الوقت أو الموارد إجمالًا، وترتبها وفق مقاييس مثل إجمالي وقت التنفيذ عبر الاستدعاءات، والنسبة المئوية لزمن الانتقال، ووقت الإدخال/الإخراج لكل استعلام. تساعد هذه العملية فرق تكنولوجيا المعلومات على اكتشاف فهارس قواعد البيانات المفقودة أو الاستعلامات غير المحكمة، وهي مشكلات قد تؤدي إلى إبطاء التطبيق بأكمله لدى المستخدمين النهائيين.
تجمع مراقبة السجلات وتحليلها السجلات التي تُنتجها التطبيقات، وهي سجلات ثابتة غير قابلة للتغيير لأحداث النظام، ثم تبحث في بيانات السجلات وتربط بينها لتحديد أحداث النظام المسببة للمشكلات.
بدلًا من ترك سجلات التطبيقات المختلفة موزعة على أجهزة متعددة، تجمعها أدوات مراقبة السجلات عادةً في منصة واحدة مركزية. ويجمع الوكلاء إدخالات السجل ويرسلونها جميعًا إلى منصة المراقبة ، حيث يتم تحليلها وختمها زمنيًا وفهرستها. وتحوّل عملية التجميع ما كان سيظل ملفات نصية متفرقة إلى مصدر بيانات واحد قابل للبحث في الوقت الفعلي لتشغيل بيئة التطبيق.
تعالج منصات مراقبة السجلات السجلات فور ورودها، وتطبّق قواعد أو أدوات كشف قائمة على التعلّم الآلي (ML) لرصد المشكلات، مع إطلاق التنبيهات تلقائيًا عند ظهور أنماط مثيرة للمشكلات. وغالبًا ما تتضمن هذه التنبيهات روابط أو استعلامات تنقل المطورين مباشرةً إلى المجموعة الفرعية ذات الصلة من السجلات، ليتمكنوا من بدء استكشاف المشكلات وإصلاحها فورًا.
وتزداد قوة مراقبة السجلات بدرجة كبيرة عندما تُربط بيانات السجلات بالمقاييس ومسارات التتبع. فعندما يصدر تنبيه أداء قائم على المقاييس عند نقطة نهاية، يمكن لفرق DevOps الانتقال من مسار تتبع طلب بطيء مباشرةً إلى سجلات الخدمات التي عالجت ذلك الطلب لفهم السبب الأساسي للمشكلة.
توفر مراقبة الحاويات رؤية واضحة للحاويات، مثل Docker، وأدوات تنسيق الحاويات، مثل Kubernetes، التي تشغّل التطبيقات، بما يصل بين أداء التطبيقات والبنية التحتية التي تقوم عليها. وتكتشف أدوات المراقبة الحاويات والحاويات المصغّرة تلقائيًا، وتربط الحاويات بالخدمات التي تشغّلها، وتتتبع دورة حياتها كاملةً، وتربط استخدام الموارد بمسارات التتبع وطلبات المستخدمين.
تجمع مراقبة الحاويات المقاييس على مستويات متعددة.
فعلى مستوى الحاوية ووحدة الحجيرات، تقيس استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، وإدخال/إخراج الشبكة، وإدخال/إخراج القرص. كما ترصد أحداث دورة الحياة، مثل بدء تشغيل وحدات pod وإعادة تشغيلها، وإنهائها، وإخفاقات عمليات الفحص، وهي الإخفاقات التي تحدث عندما تكون الحاوية غير سليمة أو غير جاهزة لاستقبال حركة المرور. وعلى مستوى المجموعة والعُقدة، تحدد أدوات المراقبة ما إذا كانت المجموعات تمتلك ذاكرة كافية، وما إذا كان يمكن جدولة وحدات الحجيرات الجديدة بسهولة، وما إذا كانت وحدات الحجيرات في مساحات أسماء مختلفة تتنافس على الموارد نفسها.
ثم تُثرى البيانات المستمدة من مراقبة الحاويات بسياق التطبيق. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع زمن انتقال إحدى الخدمات ارتفاعًا مفاجئًا، يمكن للفرق تحديد وحدة الحجيرات التي تعاني نقصًا في الذاكرة، ثم استعراض مسارات التتبع المرتبطة بتلك الوحدة تحديدًا للتأكد من الأثر.
وتكتسب هذه القدرات أهمية في إدارة التطبيقات القائمة على الحاويات، حيث تتوسع وحدات الحجيرات ديناميكيًا، ويمكن تشغيل الحاويات أو حذفها في غضون ثوانٍ. وتساعد مراقبة الحاويات المهندسين على رصد عمليات النشر المتعثرة والمجموعات غير المزوّدة بالموارد الكافية قبل أن تؤثر في تجربة المستخدم.
تُعد مراقبة المستخدمين الحقيقيين (RUM)، وهي فرع من مراقبة تجربة المستخدم النهائي (EUEM) ومراقبة التجربة الرقمية (DEM)، تقنية تقيس الأداء وتجربة المستخدم من خلال رصد استخدام أشخاص حقيقيين للتطبيقات في بيئات فعلية. فهي ترصد ما يحدث فعليًا في متصفحات المستخدمين وتطبيقات الأجهزة المحمولة لديهم، وعبر شبكاتهم وأجهزتهم ومواقعهم الحقيقية.
وتعمل مراقبة المستخدمين الحقيقيين (RUM) عادةً من خلال تضمين نصوص برمجية صغيرة أو مجموعات تطوير برمجيات (SDKs) داخل التطبيق، ثم جمع بيانات التوقيت والأخطاء تلقائيًا من كل جلسة مستخدم. كما ترصد سياقات إضافية مثل نوع المتصفح، والجهاز، ونظام التشغيل، ونوع الشبكة، والمنطقة الجغرافية، وأحيانًا مُعرِّفات المستخدمين أو مُعرِّفات الجلسات.
ثم يرسل النص البرمجي بيانات المراقبة إلى الواجهة الخلفية، حيث تُجمّع وتُعرض في مرئيات، حتى تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من التعمق في كيفية اختلاف الأداء عبر شرائح مختلفة من حركة مرور البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكن للمطورين مقارنة أوقات تحميل الصفحات بين مستخدمي الأجهزة المحمولة ومستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو بين المستخدمين المتصلين عبر شبكات ألياف ضوئية سريعة والمستخدمين المتصلين عبر شبكات خلوية بطيئة. كما يمكنهم معرفة الصفحات أو رحلات المستخدم الأبطأ، وعدد مرات حدوث الأخطاء في كل مسار.
ونظرًا إلى أن مراقبة المستخدمين الحقيقيين (RUM) تعكس الظروف الفعلية، مثل شبكة Wi-Fi منزلية بطيئة، أو شبكات محمولة، أو أجهزة أقدم، فإنها تُعد أداة تشخيص مفيدة لفهم تجربة العملاء والربط المباشر بين أداء النظام ونتائج المستخدمين. وتكتسب قيمة خاصة في اكتشاف المشكلات التي لا تظهر إلا في ظروف محددة أو على منصات بعينها.
تستخدم المراقبة الاصطناعية، وهي نوع آخر من مراقبة تجربة المستخدم النهائي (EUEM)، نصوصًا برمجية مؤتمتة تعمل من مواقع عالمية مختلفة لمحاكاة تفاعلات المستخدمين مع التطبيق، مثل تسجيل الدخول، والبحث، وإضافة عناصر إلى عربة التسوق، وإتمام عملية الدفع، وذلك وفق جدول زمني ثابت.
وينشئ المهندسون نصوصًا برمجية تحدد تسلسلات دقيقة من الإجراءات، مثل الانتقال إلى عنوان URL، أو ملء النماذج، أو النقر على الأزرار، أو إجراء استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، ثم تُشغَّل هذه النصوص تكرارًا، كل 5 دقائق أو كل ساعة أو وفق جدول مخصص، من متصفحات حقيقية مستضافة على السحابة أو من وكلاء منتشرين عبر البيئة. وينتج عن كل تشغيل مقاييس، مثل إجمالي زمن المعاملة، والتوقيتات خطوة بخطوة، وتوافر التطبيق، إلى جانب توثيق العملية، مثل لقطات الشاشة أو مقاطع الفيديو التي ترصد حالات الفشل.
ويؤدي تنفيذ نصوص برمجية متطابقة باستمرار بمرور الوقت إلى إنشاء خط أساس موثوق لأداء التطبيق. فإذا كان نص برمجي لإتمام الدفع يستغرق عادةً 3 ثوانٍ، ثم استغرق فجأة 12 ثانية أو فشل عند خطوة الدفع، تتلقى فرق تكنولوجيا المعلومات تنبيهًا فوريًا، حتى وإن لم يشتكِ أي مستخدم حقيقي بعد.
ومن ثمّ، تكون المراقبة الاصطناعية مفيدة في اكتشاف المشكلات قبل أن يواجهها المستخدمون الحقيقيون، وفي مراقبة أداء النظام خارج ساعات العمل المعتادة أو في المناطق ذات قواعد المستخدمين المحدودة.
وكما هو الحال مع كثير من ممارسات إدارة تكنولوجيا المعلومات، تدمج مراقبة أداء التطبيقات تقنيات أحدث تساعد على توسيع مزاياها وحالات استخدامها.
فعلى سبيل المثال، تعتمد كثير من أدوات المراقبة الرائدة على أدوات قياس متطورة تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلّم الآلي (ML) للربط بين البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي. ويمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات أكبر من بيانات القياس عن بُعد، بل والأفضل من ذلك أنها تستطيع التنبؤ بما قد يحدث في النظام استنادًا إلى تلك البيانات.
وباستخدام التحليلات التنبؤية، يمكن لفرق DevOps توقع المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في أداء التطبيقات. وتستفيد التحليلات التنبؤية من نماذج التعلّم الآلي المدرّبة على بيانات القياس عن بُعد التاريخية لاكتشاف الأنماط الدقيقة التي تشير إلى تراجع الأداء، مثل الارتفاع التدريجي في زمن الانتقال أو الزيادة الطفيفة في معدلات الأخطاء.
كما يمكن لأدوات التحليلات التنبؤية محاكاة سيناريوهات "ماذا لو" من خلال نمذجة عوامل ضغط افتراضية على التطبيقات، مثل الزيادات المفاجئة في حركة المرور أو انقطاعات الاعتماديات. وتستند هذه المحاكاة إلى أنماط البيانات التاريخية والمدخلات في الوقت الفعلي لاستشراف النتائج، وتوليد توقعات احتمالية، مثل: "هناك احتمال بنسبة 80% أن يتجاوز زمن الانتقال 500 مللي ثانية إذا بلغ استخدام وحدة المعالجة المركزية 90% غدًا".
يشير تطور مراقبة أداء التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تحوّلٍ بعيدًا عن النهج التفاعلية التي تقتصر على "اكتشاف الحالات الشاذة"، باتجاه أنظمة استباقية بالكامل قادرة على توقع الاضطرابات ومنعها.
كما تُحدث البيئات السحابية وحوسبة الحافة تحولًا في مراقبة أداء التطبيقات. وتتطلب هذه التقنيات أدوات قادرة على التعامل مع بنى التطبيقات القائمة على بنية سحابية أصلية، مثل تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، ومع بيئات تكنولوجيا المعلومات الديناميكية التي تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من مراكز البيانات المحلية التقليدية.
تعطي أنظمة المراقبة المتقدمة اليوم الأولوية لقابلية التوسُّع والرؤية في الوقت الفعلي لأحمال التشغيل القائمة على الحاويات، والدوال بدون خوادم، والخدمات المُصغَّرة.
ويمكنها تتبّع الطلبات من البداية إلى النهاية عبر شبكات الخدمات ومجموعات التوسُّع التلقائي، ورصد مشكلات أداء التطبيقات في كل مرحلة انتقال دون استهلاك موارد إضافية. وتدمج هذه الأنظمة التتبّع الموزّع وآليات متقدمة لتمرير السياق، حفاظًا على بيانات تعريف الطلبات عبر الخدمات، مما يسهّل الكشف الدقيق عن معوقات الأداء في النُظم البنائية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات.
كما توفر كثير من أنظمة المراقبة المتقدمة ميزات أدوات القياس البرمجي التلقائية للغات الشائعة في مجموعات التقنيات القائمة على بنية سحابية أصلية. وتساعد هذه القدرة فرق تكنولوجيا المعلومات على تقليل وقت الإعداد، ودمج فحوصات الأداء بسلاسة في مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
ويمكّن هذا التحول فرق تكنولوجيا المعلومات من مراقبة الموارد المؤقتة سريعة التشغيل والإيقاف، وضمان بقاء أداء التطبيقات في أفضل حالاته عبر بيئات السحابة الهجينة والسحابة المتعددة.
توفر أدوات مراقبة أداء التطبيقات الحديثة للمؤسسات مزايا عديدة.
تدمج أدوات مراقبة أداء التطبيقات رؤى الأداء مباشرةً في أدوات التطوير، حتى يتمكن المطورون من اكتشاف المشكلات مبكرًا في دورة حياة التعليمات البرمجية وإصلاح أخطاء التطبيقات بسرعة أكبر.
توفر مراقبة أداء التطبيقات تنبيهات في الوقت الفعلي، وتمكّن من إجراء تحليل أسرع للسبب الأساسي، مما يساعد الفِرق على اكتشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة أكبر، ويفضل أن يحدث ذلك قبل أن تؤثر في المستخدمين.
غالبًا ما تستطيع أدوات المراقبة منع العيوب بصورة استباقية، مما يساعد المؤسسات على تجنّب فترات التعطّل المكلفة والحفاظ على موثوقية التطبيقات وتوافرها.
تتتبّع منصات المراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة لتحديد أوجه عدم الكفاءة، مما يمكّن الفِرق من توسيع نطاق البنية التحتية بذكاء وخفض التكاليف دون المساس بالسرعة أو الموثوقية.
تراقب منصات مراقبة الأداء أوقات تحميل الصفحات والأخطاء وتفاعلات المستخدمين للمساعدة في ضمان التزام المؤسسات باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وضمان تقديم التطبيقات تجربة سلسة وسريعة الاستجابة للمستخدمين النهائيين.
غالبًا ما تتيح أدوات المراقبة اليوم قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، مما يوفر لفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية واضحة لخوادم التطبيقات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات التابعة لجهات خارجية، ويدعم عمليات تحسين مدروسة واستراتيجيات توسّع فعّالة.
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