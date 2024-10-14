أفضل ممارسات مراقبة التطبيقات: ما أفضل نهج لعملك؟
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Cloud
17 أكتوبر 2023
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من المهم جدًا للمؤسسات أن تستوعب الكيفية التي تعمل بها تطبيقاتها للتأكد من أن تلك التطبيقات تفي بتوقعات الأداء والتوافر وتجربة المستخدم النهائي بشكل عام. ويتحقق ذلك بالمراقبة الجيدة للتطبيقات واستخدام برامج مخصصة لهذا الغرض.

بشكل عام، يقيس برنامج مراقبة التطبيقات أداء التطبيق والأمن والامتثال، ويرسل تنبيهات عند عدم استيفاء خطوط الأساس للأداء، ويوفر رؤى للأسباب الجذرية لمشكلات الأداء ويستخدم الأتمتة لحل المشكلات المكتشفة قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي. ستساعد أداة مراقبة التطبيقات القوية—والرؤى التي توفرها—فرقك على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة واتخاذ قرارات أكثر استنارة لأعمالك.

يتطور مجال مراقبة التطبيق على نحو متزايد. وتتخطى كثير من الحلول الآن أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية نحو قابلية المراقبة-"تقنية جمع بيانات الأداء وتحليلها الأكثر ملاءمة لتعقيد تطبيقات السحابة الأصلية الحديثة والموزعة". 

تختلف استراتيجيات مراقبة التطبيقات بناءً على احتياجات كل مؤسسة، وهناك أنواع محددة من مراقبة التطبيقات، ولعل بعضها يناسب مؤسستك بشكل أفضل من غيرها، ويمكن استخدامها لتحسين أداء التطبيق والتأكد من السلامة والتبعيات وعلاج الثغرات الأمنية والمزيد. لنلقِ نظرة على بعض الأنواع المختلفة لمراقبة التطبيقات.

أنواع مراقبة التطبيقات

يعد اختيار حل مراقبة التطبيقات المناسب أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مراقبة التطبيقات وإدارتها، لا سيما مع العدد المتزايد من التطبيقات في بيئات تقنية المعلومات الحالية. وغالبًا ما تكون بنى تقنية المعلومات الحديثة معقدة، ومن المهم اختيار أداة مراقبة قادرة على العمل عبر نماذج النشر المختلفة-السحابة العامة والخاصة والهجينة والسحابة المتعددة، على سبيل المثال-والتي تدعم أيضًا مجموعة واسعة من عمليات التكامل.

هناك أنواع مختلفة من مراقبة التطبيقات وكل منها يخدم غرضًا مختلفًا. ويمثل فهم كيفية عمل كل نوع والغرض الذي يخدمه الخطوة الأولى لتحديد حل البرامج والاستراتيجية التي تلبي احتياجات منظمتك على أفضل وجه. (يتضمن القسم التالي معلومات من صفحة IBM Application Performance Management.)

  1. تجمع مراقبة التجربة الرقمية مقاييس الأداء—مثل وقت التحميل ووقت الاستجابة ومدة التشغيل وفترة التعطل—من واجهة المستخدم على جهاز المستخدم النهائي. وهي مفيدة في اكتساب فهم لسلوك المستخدم الذي يتيح استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل مشكلات الواجهة الأمامية بسرعة. (كان يُطلق على ذلك في السابق اسم مراقبة تجربة المستخدم النهائي، ولكن تم توسيع نطاقها للاعتراف بأن الكيانات غير البشرية، مثل الروبوتات أو مكونات البرامج الأخرى، تتفاعل أيضًا مع التطبيق ولديها توقعات أداء خاصة بها). عادةً ما تدعم مراقبة التجربة الرقمية مراقبة المستخدم الحقيقي، والتي تراقب تجربة المستخدم الفعلي على النظام، والمراقبة الاصطناعية، لاختبار الأداء في بيئات الإنتاج وغير الإنتاج.
  2. تتضمن مراقبة التطبيق مراقبة مجموعة التطبيقات بالكامل- إطار عمل التطبيق (على سبيل المثال، Java أو .NET)، ونظام التشغيل، وقاعدة البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات، والبرامج الوسيطة، وخادم تطبيقات الويب، وواجهة المستخدم- بالإضافة إلى مراقبة البنية التحتية لتقنية المعلومات التي تتعقب عوامل مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية ومساحة القرص وأداء الشبكة. وتتضمن مراقبة المجموعة عادةً تتبعًا على مستوى التعليمات البرمجية، والذي يمكن أن يساعد في تحديد أجزاء من التعليمات البرمجية التي قد تسبب اختناقًا في الأداء.
  3. تعاين مراقبة قاعدة البيانات أداء استعلامات أو إجراءات SQL، بالإضافة إلى مراقبة مجموعة البيانات التي يوفرها وكلاء مراقبة التطبيق.
  4. تتابع مراقبة التوافر إتاحة التطبيقات وعناصر الأجهزة بشكل فعلي (لأن التطبيقات يمكنها إنشاء بيانات الأداء حتى عندما لا يمكن للمستخدم النهائي الوصول إليها).
  5. تقيس مراقبة الأداء وقت الاستجابة وبيانات التطبيق في الوقت الفعلي لقياس أداء التطبيق وتحديد المشكلات، مثل بطء الاستعلام عن قاعدة البيانات وزيادة زمن الانتقال بالشبكة وحالات الارتفاع بوحدة المعالج المركزي (CPU)، بطريقة استباقية.
  6. يمكن اعتبار مراقبة الموارد نهجًا أكثر دقة في مراقبة التطبيقات لأنه يتتبع استخدام الموارد، مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين. من خلال مراقبة استخدام الموارد، يمكن للمؤسسة تحسين استخدام موارد التطبيق والتأكد من أن التطبيقات لديها الموارد اللازمة للعمل بكفاءة وفعالية. يعد مراقبة الموارد عنصرًا أساسيًا لتحسين تكلفة السحابة، وهو ما تم تصميم منصة IBM® Turbonomic® خصيصًا للقيام به.
  7. تُستخدم المراقبة الأمنية للكشف عن الثغرات الأمنية والتهديدات الأمنية، مثل التصيّد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة أو غيرها من محاولات الوصول غير المصرح بها. إنها تمكّن المؤسسات من حماية بياناتها الحساسة والامتثال للوائح الصناعة.
ما الذي تبحث عنه في أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM)

يُعد العثور على حل يسمح لك بتجاوز قدرات أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية أمرًا أساسيًا لتحقيق الأداء الأمثل للتطبيقات في مجموعة التطبيقات الحديثة. وفي حين تقارن الأسعار والمتغيرات الأخرى، إليك بعض الميزات التي يجب البحث عنها في حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM):

  • Full Stack Observability: إن النظر إلى جزء واحد فقط من اللغز لن يكون كافيًا- فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على عرض بيئتك بالكامل وجميع التبعيات من خلال لوحات معلومات بديهية (وقابلة للتخصيص بشكل مثالي) لفهم كيفية عمل بيئة تقنية المعلومات الخاصة بك وسبب عملها بهذا الشكل. وسيساعدك هذا الفهم الشامل في اتخاذ قرارات أكثر استنارة عندما يتعلق الأمر بأداء التطبيقات وتوفير الموارد. ولن تسمح هذه الرؤية لفرقك بفهم التأثير الكامل للقرارات المقترحة والمضي قدمًا بثقة فحسب، بل إنها تضفي الطابع الديمقراطي على عملية المراقبة والإدارة، مما يسمح لمزيد من الفرق بالوصول مباشرةً إلى المعلومات التي يحتاجون إليها.
  • الأتمتة: في هذه الأيام، الأتمتة هي اسم اللعبة. إن محاولة مواكبة جميع جوانب بيئة تكنولوجيا المعلومات يدويًا أمر شبه مستحيل —على الأقل سيكلفك الكثير وتشغيل فرقك بشكل خشن. ستحتاج إلى أداة تستفيد من الأتمتة، مع ميزات مثل التنبيهات التلقائية أو إنشاء التقارير التلقائية أو المعالجة التلقائية للحوادث، لتقليل عبء العمل اليدوي الذي يقع على عاتق فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق عمليات التطوير.
  • قابلية التوسع: بدلًا من الاضطرار إلى ترقية أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) بعد كل نمو لأعمالك، الأفضل أن تستخدم حلًا يمكنه التوسع بسلاسة بشكل يواكب نموها. فينبغي أن تبحث عن أداة يمكنها حشد البيانات وتجميعها وتخزينها وتحليلها من جميع أنحاء بيئتك، بما في ذلك كل من الأجهزة المحمولة والمكتبية، حتى مع نمو بيئتك بشكل أكثر تعقيدًا، وتبحث عن أداة يمكنها أيضًا تقديم رؤى لمساعدتك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
  • تحليل الأسباب الأساسية والمعالجة: ابحث عن أداة تكتشف التغييرات والمشاكل والحوادث تلقائيًا وتوفر المعلومات في سياقها. يساعد هذا في تقليل الوقت اللازم للتحقيق في السبب الأساسي للمشكلات التي تؤثر على تطبيقاتك ومعالجته بشكل كبير. وسيؤدي الحل الذي يتضمن تنبيهات ذكية قائمة على عتبات، والكشف التلقائي وربط الأحداث والمشكلات وحوادث الخدمة، والتحديد التلقائي للسبب الجذري المحتمل لكل حادث إلى أسرع متوسط وقت للحل (MTTR).
  • قدرات التكامل: من المحتمل أن تستخدم كثير من الأدوات المختلفة في إدارة بيئة تقنية المعلومات لديك، وكلما كانت تعمل معًا بشكل أفضل، زادت كفاءة سير العمل لديك. على سبيل المثال، تتكامل IBM Instana Observability مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل Turbonomic لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق. تعرف أيضًا على خيارات النشر المقدمة. تقدم بعض برامج مراقبة أداء التطبيقات (APM) خيارات نشر محلية ومستندة إلى السحابة، مما يمنح الشركات مزيد من الخيارات للتثبيت.
أفضل ممارسات مراقبة التطبيق

من خلال فهم الأنواع المختلفة لمراقبة التطبيقات، أصبح من الأسهل تنفيذ أفضل الممارسات التي تساعد في تحقيق أهداف الأداء والحفاظ على سلامة بيئة تقنية المعلومات لديك. ضع هذه الممارسات الأساسية في الاعتبار أثناء إعداد نظام مراقبة التطبيقات أو إصلاحه:

وضع أهداف واضحة للأداء

ضع أهدافًا واضحة للأداء يمكن قياسها وفقًا للمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس الكمي. فبمجرد تحديد الأهداف، يجب أن تكون هناك خطة للوصول إلى تلك الأهداف، تتضمن مراقبة منتظمة وتحليلًا لبيانات الأداء لقياس التقدم المحرز.

إذا كنت ما تزال تعمل على تحديد أهداف الأداء الخاصة بك، فقد ترغب في النظر في معايير الصناعة، على سبيل المثال لاستخدام الموارد أو فترة التعطل، بالإضافة إلى توقعات المستخدم النهائي، للمساعدة في تحديد ما يمثل الأداء الضعيف أو المقبول أو المتميز في سياق عملك.

مراقبة المقاييس المناسبة

يمكن أن تكون كمية البيانات المتاحة هائلة وقد يكون تحديد المقاييس التي يجب تتبعها أمرًا مربكًا. ستساعدك معرفة المقاييس الأكثر صلة بأهدافك على التركيز على المعلومات الأكثر قيمة وحجب الكثير من البيانات غير الهامة. تتضمن المقاييس المشتركة المهمة لتحديد مشكلات الأداء ما يلي:

  • استخدام وحدة المعالجة المركزية
  • معدلات الأخطاء
  • أوقات الاستجابة
  • معدلات الطلب
  • بيانات تجربة المستخدم/التعليقات

إعداد التنبيهات والإشعارات المخصصة

يعد تعيين التنبيهات والإشعارات المخصصة استنادًا إلى حدود الأداء المحددة لمؤسستك واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية. وبشكل عام، لا يوجد حل واحد يناسب كل الأحجام والأغراض، لذا تحتاج إلى النظر في عوامل متعددة مثل حركة مرور المستخدمين وأوقات الاستجابة ومعدلات الخطأ فيما يتعلق بأعمالك.

من خلال Alerts and Notification المخصصة، عند ظهور مشكلة ما، يتم إخطار عضو الفريق ذي الصلة بأنه يمكنه فحص المشكلة ومعالجتها قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي. كما تتيح كثير من المنصات المعالجة الآلية. والفكرة هنا هو أنك تنشئ نظامًا مُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتك على وجه التحديد، نظام يمكنه تنبيه فرقك في زمن شبه حقيقي لمنع المشكلات من التزايد. وسترغب في مراعاة بعض الأمور عند إعداد نظامك للتأكد من أنه يعمل بفعالية:

  • تجنب إجهاد التنبيه: من المهم أن يتم إخطار الفرق بسرعة بأي مشاكل محتملة، ولكن كثرة التنبيهات ستؤدي إلى إجهاد التنبيهات وضياع التنبيهات المهمة في بحر من الضوضاء. حدد بعناية المواقف الحرجة بما يكفي لتبرير التنبيه والنظر في تجميع التنبيهات ذات الصلة في إشعار واحد عندما يكون ذلك ممكنًا. وتأكد من أن التنبيهات مصحوبة بمعلومات سياقية تساعد الفرق على حل المشكلة بسرعة.
  • تحديد العملية: تأكد من وجود عملية واضحة وموجزة للتصعيد السريع والمناسب للمشكلات الحرجة، وأن يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه العملية.
  • تبسيط الإشعارات: من المحتمل أن يكون موظفوك يعملون بالفعل عبر عدد من المنصات-البريد الإلكتروني، وSlack، وبرامج إدارة المشاريع، وما إلى ذلك. استكشف إمكانية تلقي المستخدمين للإشعارات في المكان الذي يعملون فيه بالفعل؛ هل من الممكن دمج التنبيهات في القنوات التعاونية المستخدمة حاليًا، وتمنع فرقك من الاضطرار إلى اعتماد منصة أخرى؟
  • المراجعة والتنقيح: تتغير اتفاقيات مستوى الخدمة والتقنيات، وأعمالك في تطور مستمر. ومن المهم مراجعة أنظمة التنبيه على أساس مناسب لعملك، وتعديل أساليبك ودمج ميزات جديدة حسب الحاجة.

البناء مع مراعاة الأمان والامتثال

يجب أن يكون الحفاظ على أمان تطبيقات البرامج الخاصة بك والتأكد من التزامك بمتطلبات الامتثال ذات الصلة أولوية قصوى في استراتيجية المراقبة الخاصة بك. وعند التخطيط لاستراتيجيتك، ضع في اعتبارك متطلبات عملك والأدوات، مثل التشفير أو عناصر التحكم في وصول الشبكة/المستخدم، التي ستحتاج إليها لتلبية هذه المتطلبات.

بعض الصناعات لديها معايير تنظيمية ومعايير امتثال صارمة، ونظام المراقبة الذي تم تكوينه بشكل صحيح هو وسيلة فعالة لإثبات للمدققين أن عملك ينطوي على عملية متسقة للحفاظ على الامتثال بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لإثبات ذلك

نظرا لأن خروقات أمن البيانات يمكن أن يكون لها انعكاسات مالية وسلبية ضخمة، فستحتاج إلى التأكد من أن حل المراقبة الخاص بك لا يتتبع الأداء فحسب، بل يركز أيضًا على الأمان. وبالإضافة إلى إنشاء أنظمة أمان، مثل جدران الحماية وعناصر التحكم القوية في الوصول، ستحتاج إلى التأكد من أن برنامج المراقبة الخاص بك يتتبع أشياء مثل حركة مرور الشبكة ونشاط المستخدم وسجلات النظام. تتيح لك هذه المراقبة إمكانية تحديد حالات الخلل والحوادث الأمنية المحتملة والتخفيف من تأثير اختراق الأمن. 

الاستفادة من الأتمتة

غالبًا ما تكون البيئات الحديثة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مراقبتها يدويًا بكفاءة. وللحفاظ على القدرة التنافسية، ابحث عن الاستفادة من أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التي تستفيد من الأتمتة. فعلى سبيل المثال، يمكن لحل مراقبة التطبيقات الذي يمكنه تحليل السجلات تلقائيًا، وإجراء تحليل السبب الجذري تلقائيًا وتقديم اقتراحات للعلاج عند رفع التنبيهات، أو ضبط تخصيص الموارد تلقائيًا للتكيف مع الانخفاضات أو الارتفاعات في الطلب، أن يساعدك في توفير الوقت والمال.

نظرا لحجم واتساع المعلومات التي يمكن تحليلها من خلال العمليات المؤتمتة، وعمق المعارف التي يمكن توفيرها، يمكن أن يساعدك استخدام الأتمتة في مراقبة التطبيقات في اكتساب فهم أقوى وأكثر شمولًا لبيئتك ويساعدك في تسريع الابتكار.

حلول مراقبة التطبيقات

يمكن لكل من IBM Instana Observability وIBM Turbonomic مساعدتك في تحسين مراقبة التطبيقات ومتابعة أدائها.

تتجاوز منصة المراقبة في الوقت الفعلي المؤتمتة بالكامل من Instana حلول مراقبة أداء التطبيقات التقليدية وتضع بيانات الأداء في سياقها لتقديم تحديد سريع للمساعدة في منع المشكلات ومعالجتها. وتوفر Instana بشكل تلقائي ومستمر بيانات عالية الدقة بدقة تصل إلى ثانية واحدة وتتبعات شاملة مع سياق التبعيات المنطقية والمادية عبر الجهاز المحمول والشبكة والتطبيقات والبنية التحتية.

صُممت منصة IBM® Turbonomic® لتحسين تكلفة السحابة الهجينة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من إنفاقك على توفير الموارد للتطبيقات من خلال تزويد تطبيقاتك تلقائيًا بما تحتاجه بالضبط لأداء مهامها. (لا مزيد من الإفراط في التوفير!)

تتيح لك Turbonomic التخلص من التخمين في تحديد الموارد من خلال الحلول التي توفر الوقت وتحسن التكاليف. حيث يمكنك أتمتة الإجراءات الهامة باستمرار في الوقت الفعلي-وبدون تدخل بشري-مما يوفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من المجموعة. 

 
مؤلف
IBM Instana Team IBM Instana

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