مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي: الخصائص الرئيسية والمزايا وآلية العمل

مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستقبال طلبات الخدمة وفهمها وتوجيهها وحلها عبر المؤسسة. ويعمل على أتمتة مهام الدعم الروتينية—مثل تصنيف الطلبات، والخدمة الذاتية، وتنفيذ مهام سير العمل—مع ضمان تصعيد المشكلات الأكثر تعقيدًا إلى الفرق البشرية المعنية.
غالبًا ما يعمل النظام كنقطة اتصال أولى للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المساعدة في المشكلات الفنية أو الوصول إلى الحسابات أو الاستفسارات العامة. ويمكن تقديم الطلبات من خلال الدردشة أو البريد الإلكتروني أو بوابات الخدمة.
تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو الوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم مقاصد المستخدم، حتى مع اختلاف صياغة الطلبات. يفسر النظام الطلبات ويصنفها، ثم يعمل إما على حلها أو توجيهها إلى الوكيل البشري المختص. ويساعد التعلم الآلي على تحسنه بمرور الوقت.
غالبًا ما يحدث لبس بين مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكاتب المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنهما مختلفان عن بعضهما. الفرق بينهما بسيط ولكنه مهم:
يدعم مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي عمليات تكنولوجيا المعلومات كجزء من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)الأوسع نطاقًا، ما يساعد على تقديم تجارب مستخدم داخلية وخارجية أكثر اتساقًا. وهذا النهج يحسن كلاً من تجربة الموظفين وتجربة العملاء.
تعمل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير كيفية سير العمل الذي يركز على الخدمة عبر المؤسسة ومدى سرعة حل المشكلات. تعتمد نماذج الدعم التقليدية على الفرز اليدوي، وصناعة القرار البشرية، والأدوات المجزأة.
تقدم مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي نظامًا أكثر تنظيمًا وآلية يمكنه استقبال الطلبات، وتفسيرها، وتسييرها عبر العمليات الصحيحة بأقل قدر من المشكلات. ويؤثر هذا التحول في كيفية عمل الفرق يومًا بعد يوم ويجعل تقديم الخدمة أكثر استمرارية واعتمادًا على النظام بدلاً من الاعتماد على رد الفعل ومعالجة تذاكر الدعم الفردية.
بفضل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبتعد فرق الدعم البشرية عن العمل الإداري وتتجه نحو مهام أكثر تخصصًا وذات قيمة أعلى. يتعامل الذكاء الاصطناعي مع خطوات مثل الاستقبال والتصنيف والتوجيه، ما يحسّن من أوقات الاستجابة. تُوجَّه الطلباتُ إلى الأشخاص المعنيين بالسياق المناسب، ما يسمح للمؤسسات بإدارة عمليات الخدمة بكفاءة أكبر مع توسعها. يسمح هذا التوجيه الأكثر ذكاءً للفرق بالتركيز على حل المشكلات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب بصيرة بشرية.
تعمل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تطوير وتبسيط كيفية تقديم الخدمات للمستخدمين من خلال ربط الأنظمة ومصادر المعرفة وقنوات التواصل في سير عمل موحد. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكنها التعامل مع زيادة أحجام طلبات الخدمة بطريقة أكثر توحيدًا. فلم تعد الخدمة مرتبطة بفريق واحد أو أداة واحدة، بل أصبحت جزءًا من نظام منسق يعمل على تحسين رؤية الطلبات ويساعد على تقديم حلول متسقة وموثوقة.
تتبع مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي سير عمل منظمًا يعكس إدارة الخدمة التقليدية، لكنه يستبدل العديد من الخطوات اليدوية بإجراءات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يفسر النظام الطلبات ويحدد ما يجب أن يحدث بعد ذلك وينفذ تلك الإجراءات عبر الأدوات ومهام سير العمل المتصلة. تتضمن خطوات العملية التقليدية لمكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ما يلي:
يرسل المستخدمون طلباتهم عبر قنوات مثل الدردشة، أو البريد الإلكتروني، أو البوابات الإلكترونية، أو منصات المراسلة. يستقبل النظام الطلب ويعده للتحليل.
تعمل تقنية معالجة اللغة الطبيعية على تحليل الطلب لفهم ما يحتاجه المستخدم. وغالبًا ما تكون هذه الميزة جزءًا من الذكاء الاصطناعي الحواري، الذي يسمح للأنظمة بفهم اللغة البشرية والاستجابة لها بشكل طبيعي. يصنف النظام المشكلة ويحدد أولويتها ونوع الخدمة المطلوبة.
بالنسبة إلى المشكلات الشائعة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم إجابات فورية أو توجيه المستخدمين نحو الحل من خلال محتوى الدعم أو مهام سير العمل المحددة مسبقًا. في الأنظمة الأكثر تطورًا، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء ردود ديناميكية، وتوليد إجابات أو تعليمات مخصصة بناءً على السياق.
إذا كان الطلب يتطلب تدخلاً بشريًا، يوجهه النظام إلى الفريق أو الوكيل المعني. وذلك مع تضمين السياق والسجل والإجراءات المقترحة لتسريع العملية. يدعم هذا المستوى من الإدراك حل تذاكر الدعم بشكل أسرع وحل المشكلات بشكل عام.
يمكن لمكتب الخدمة تنفيذ إجراءات في أنظمة أخرى، مثل إعادة تعيين كلمات المرور أو توفير صلاحيات الوصول أو تحديث السجلات. ويتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي—وهي أنظمة يمكنها العمل نيابةً عن المستخدمين—إدارة مهام سير العمل هذه بشكل متزايد.
تسمح الأشكال الأكثر تطورًا من الذكاء الاصطناعي الوكيل لهؤلاء الوكلاء بتحديد الخطوات التالية، وتنفيذ مهام متعددة الخطوات، والتكيف بناءً على النتائج من دون الحاجة إلى التدخل البشري بشكل دائم. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.1
نظرًا إلى أن النظام يعالج عددًا متزايدًا من الطلبات، فإنه يتعلم من النتائج وتفاعلات المستخدمين. وتسهم هذه المعلومات في تحسين دقة التصنيف والتوصيات والأتمتة بمرور الوقت.
تتميز مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بخصائص أساسية مصممة لتقليل الجهد اليدوي مع تحسين الدقة والاتساق والسرعة عبر سير عمل الخدمة. تسهم هذه الخصائص مجتمعة في جعل تقديم الخدمة أكثر تنظيمًا وكفاءة.
تُستخدم مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف الأقسام والمجالات لإدارة مجموعة واسعة من احتياجات الخدمة. توضح الأمثلة أدناه كيفية تناسبها مع مهام سير العمل الفعلية ودعمها للعمليات اليومية.
غالبًا ما يحتاج الموظفون في أقسام مثل الشؤون المالية أو الموارد البشرية أو التسويق إلى الوصول إلى البيانات والأدوات. في مكاتب الخدمة التقليدية، غالبًا ما تتطلب هذه العملية المراجعة والمتابعة اليدوية، ما قد يؤدي إلى إبطاء العمل.
يمكن لمكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة سير عمل الموافقة ومنح صلاحيات الوصول تلقائيًا بمجرد استيفاء الشروط. فعلى سبيل المثال، يمكن لموظف الشؤون المالية الذي يطلب الوصول إلى أداة إعداد التقارير الحصول على موافقة من المدير، وبعد ذلك يمنح النظام صلاحية الوصول الفوري.
بالنسبة إلى فرق خدمة العملاء في مجالات مثل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية أو الاتصالات، يمثل التعامل مع كميات كبيرة من الاستفسارات تحديًا يوميًا. يتيح مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء إمكانية طرح الاستفسارات، وتتبع الطلبات، أو حل المشكلات الشائعة من خلال دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن للنظام الإجابة عن الاستفسارات على الفور أو توجيه المستخدمين نحو الخطوات اللازمة. فعلى سبيل المثال، يمكن للعميل الذي يسأل عن شحنة متأخرة تلقي تحديثات الحالة في الوقت الفعلي من دون الحاجة إلى اللجوء إلى وكيل بشري.
بالنسبة إلى فرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، تنطوي عمليات التأهيل وإنهاء الخدمة على عدة مهام روتينية عبر الأنظمة المختلفة. وغالبًا ما تعتمد مكاتب الخدمة التقليدية على التذاكر المنفصلة والتنسيق اليدوي.
يقلل مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من التأخيرات ويساعد على ضمان الاتساق من خلال أتمتة عملية إنشاء الحسابات، والوصول إلى البرامج والأذونات عند إضافة موظف جديد إلى النظام. فعلى سبيل المثال، بمجرد إرسال المدير للطلب، يمكن للنظام توفير البريد الإلكتروني وأدوات التعاون وصلاحية الوصول للأنظمة الداخلية من دون متابعة يدوية.
يُطلب من فرق المرافق ومديري العمليات في مكان العمل التعامل مع مجموعة كبيرة من الطلبات للحفاظ على البيئات المكتبية. يسمح مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للموظفين بالإبلاغ عن المشكلات مثل تلف المعدات أو طلب موارد مكتبية. فعلى سبيل المثال، يمكن تسجيل طلب لإصلاح مكتب وتصنيفه وتوجيهه إلى فريق المرافق مع جميع التفاصيل اللازمة.
بالنسبة إلى فرق تكنولوجيا المعلومات المسؤولة عن أداء النظام ومدة التشغيل، يُعد الكشف السريع عن المشكلات والاستجابة لها أمرًا بالغ الأهمية. يمكن لمكاتب الخدمة التقليدية أن تتعامل مع مشكلات مثل تعطل النظام أو فشل تسجيل الدخول أو بطء التطبيقات كتذاكر منفصلة، ما قد يؤخر رصد الحوادث الأكبر. وبفضل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يبلغ الموظفون عن هذه المشكلات من خلال الدردشة أو البوابات الإلكترونية.
يمكن للمكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي التعرف على المشكلة، واقتراح حلول، أو تجميع البلاغات المتشابهة ضمن حادثة واحدة. وغالبًا ما ترتبط هذه العمليات بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لتتبع الأنظمة والمعدات، وبإدارة التغيير للتحكم في التحديثات وتقليل المخاطر. فعلى سبيل المثال، إذا أبلغ عدة مستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى البريد الإلكتروني، فيمكن للنظام الإبلاغ عن ذلك كعطل عام وتنبيه فريق تكنولوجيا المعلومات.
تُعد المعلومات الدقيقة ضرورية للموظفين أو العملاء الذين يحتاجون إلى إجابات. يمكن للمستخدمين الاستعانة بمكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبحث عن المساعدة أو طرح الاستفسارات بلغة طبيعية. يستخرج النظام الإجابات ذات الصلة من قواعد المعرفة ويعرضها في سياقها. فعلى سبيل المثال، يمكن للموظف الذي يسأل عن كيفية الاتصال بشبكة VPN أن يتلقى تعليمات مفصلة مخصصة لجهازه. وفي الحالات المتقدمة، يمكن للنظام تلخيص الوثائق المعقدة إلى خطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ.
بالنسبة إلى فرق الأمن ومسؤولي الامتثال، تُعَد مراقبة المخاطر والاستجابة لها أولوية دائمة. تعتمد الأساليب التقليدية على المراقبة اليدوية أو البلاغات المتأخرة.
تسمح مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكشف والاستجابة بشكل أسرع من خلال المساعدة على رصد الأنشطة غير العادية وإدارة الطلبات المتعلقة بالامتثال. فعلى سبيل المثال، يمكن لمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة المتكررة عبر حسابات متعددة تشغيل التنبيهات وتوجيه المشكلة إلى الفريق الأمني للتحقيق فيها.
تؤثر مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في طريقة عمل المؤسسات من خلال تحسين سير الخدمات، وصناعة القرار، وقابلية التوسع. تشمل المزايا التي تطور عمليات الأعمال والعمل اليومي، وليس فقط الأداء، ما يلي:
يدير مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجموعة أوسع من عمليات الخدمة، بما في ذلك مهام سير العمل والعمليات الداخلية. ويعمل على أتمتة المهام مثل الاستقبال والتصنيف ومهام سير العمل لتحسين الكفاءة والاتساق والسرعة.
يدير مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجموعة أوسع من عمليات الخدمة، بما في ذلك مهام سير العمل والعمليات الداخلية. بينما يركز مكتب المساعدة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر على الإجابة عن الاستفسارات وحل المشكلات، وغالبًا ما يكون بمثابة طبقة دعم أمامية.
يقلل من الجهد اليدوي ويسرِّع معالجة الطلبات ويحسن الدقة. كما أنه يساعد على إدارة كميات كبيرة من الطلبات، ويقلل من التأخير في التوجيه والحل، ويوفر خدمة أكثر اتساقًا عبر الفرق.
تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات، وأقسام الموارد البشرية، وفرق خدمة العملاء، ومجموعات العمليات مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تدعم الموظفين والعملاء من خلال إدارة الطلبات وأتمتة مهام سير العمل وتحسين تقديم الخدمة بشكل عام.
1 "أبرز الاتجاهات التقنية الإستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل"، Gartner، أكتوبر 2024.
2 "إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمة قائمة على التفهم"، دراسة حالة من IBM، حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation.