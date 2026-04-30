مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي: الخصائص الرئيسية والمزايا وآلية العمل

غالبًا ما يعمل النظام كنقطة اتصال أولى للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المساعدة في المشكلات الفنية أو الوصول إلى الحسابات أو الاستفسارات العامة. ويمكن تقديم الطلبات من خلال الدردشة أو البريد الإلكتروني أو بوابات الخدمة.

تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو الوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم مقاصد المستخدم، حتى مع اختلاف صياغة الطلبات. يفسر النظام الطلبات ويصنفها، ثم يعمل إما على حلها أو توجيهها إلى الوكيل البشري المختص. ويساعد التعلم الآلي على تحسنه بمرور الوقت.

غالبًا ما يحدث لبس بين مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكاتب المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنهما مختلفان عن بعضهما. الفرق بينهما بسيط ولكنه مهم:

عادةً ما يركز مكتب المساعدة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الإجابة عن استفسارات المستخدمين وتقديم الدعم، وغالبًا ما يقتصر التركيز على استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتقديم التوجيهات

في المقابل، يركز مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إدارة طلبات الخدمة عبر نطاق تشغيلي أوسع، بما في ذلك إدارة الحوادث، وتوفير الخدمة، وتنفيذ مهام سير العمل الداخلية

يدعم مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي عمليات تكنولوجيا المعلومات كجزء من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)الأوسع نطاقًا، ما يساعد على تقديم تجارب مستخدم داخلية وخارجية أكثر اتساقًا. وهذا النهج يحسن كلاً من تجربة الموظفين وتجربة العملاء.

