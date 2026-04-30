مطورو برمجيات يعملون على أجهزة كمبيوتر محمولة في بيئة مكتبية حديثة
الذكاء الاصطناعي أتمتة الأعمال أتمتة تكنولوجيا المعلومات عمليات الأعمال

مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي: الخصائص الرئيسية والمزايا وآلية العمل

By Matthew Finio , Amanda Downie
تاريخ النشر 30 أبريل 2026

ما المقصود بمكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستقبال طلبات الخدمة وفهمها وتوجيهها وحلها عبر المؤسسة. ويعمل على أتمتة مهام الدعم الروتينية—مثل تصنيف الطلبات، والخدمة الذاتية، وتنفيذ مهام سير العمل—مع ضمان تصعيد المشكلات الأكثر تعقيدًا إلى الفرق البشرية المعنية.

غالبًا ما يعمل النظام كنقطة اتصال أولى للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المساعدة في المشكلات الفنية أو الوصول إلى الحسابات أو الاستفسارات العامة. ويمكن تقديم الطلبات من خلال الدردشة أو البريد الإلكتروني أو بوابات الخدمة.

تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو الوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم مقاصد المستخدم، حتى مع اختلاف صياغة الطلبات. يفسر النظام الطلبات ويصنفها، ثم يعمل إما على حلها أو توجيهها إلى الوكيل البشري المختص. ويساعد التعلم الآلي على تحسنه بمرور الوقت.

غالبًا ما يحدث لبس بين مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكاتب المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنهما مختلفان عن بعضهما. الفرق بينهما بسيط ولكنه مهم:

  • عادةً ما يركز مكتب المساعدة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الإجابة عن استفسارات المستخدمين وتقديم الدعم، وغالبًا ما يقتصر التركيز على استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتقديم التوجيهات
  • في المقابل، يركز مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إدارة طلبات الخدمة عبر نطاق تشغيلي أوسع، بما في ذلك إدارة الحوادث، وتوفير الخدمة، وتنفيذ مهام سير العمل الداخلية

يدعم مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي عمليات تكنولوجيا المعلومات كجزء من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)الأوسع نطاقًا، ما يساعد على تقديم تجارب مستخدم داخلية وخارجية أكثر اتساقًا. وهذا النهج يحسن كلاً من تجربة الموظفين وتجربة العملاء.

أهمية مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير كيفية سير العمل الذي يركز على الخدمة عبر المؤسسة ومدى سرعة حل المشكلات. تعتمد نماذج الدعم التقليدية على الفرز اليدوي، وصناعة القرار البشرية، والأدوات المجزأة.

تقدم مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي نظامًا أكثر تنظيمًا وآلية يمكنه استقبال الطلبات، وتفسيرها، وتسييرها عبر العمليات الصحيحة بأقل قدر من المشكلات. ويؤثر هذا التحول في كيفية عمل الفرق يومًا بعد يوم ويجعل تقديم الخدمة أكثر استمرارية واعتمادًا على النظام بدلاً من الاعتماد على رد الفعل ومعالجة تذاكر الدعم الفردية.

بفضل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبتعد فرق الدعم البشرية عن العمل الإداري وتتجه نحو مهام أكثر تخصصًا وذات قيمة أعلى. يتعامل الذكاء الاصطناعي مع خطوات مثل الاستقبال والتصنيف والتوجيه، ما يحسّن من أوقات الاستجابة. تُوجَّه الطلباتُ إلى الأشخاص المعنيين بالسياق المناسب، ما يسمح للمؤسسات بإدارة عمليات الخدمة بكفاءة أكبر مع توسعها. يسمح هذا التوجيه الأكثر ذكاءً للفرق بالتركيز على حل المشكلات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب بصيرة بشرية.

تعمل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تطوير وتبسيط كيفية تقديم الخدمات للمستخدمين من خلال ربط الأنظمة ومصادر المعرفة وقنوات التواصل في سير عمل موحد. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكنها التعامل مع زيادة أحجام طلبات الخدمة بطريقة أكثر توحيدًا. فلم تعد الخدمة مرتبطة بفريق واحد أو أداة واحدة، بل أصبحت جزءًا من نظام منسق يعمل على تحسين رؤية الطلبات ويساعد على تقديم حلول متسقة وموثوقة.

آلية عمل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي سير عمل منظمًا يعكس إدارة الخدمة التقليدية، لكنه يستبدل العديد من الخطوات اليدوية بإجراءات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يفسر النظام الطلبات ويحدد ما يجب أن يحدث بعد ذلك وينفذ تلك الإجراءات عبر الأدوات ومهام سير العمل المتصلة. تتضمن خطوات العملية التقليدية لمكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

استقبال الطلبات

يرسل المستخدمون طلباتهم عبر قنوات مثل الدردشة، أو البريد الإلكتروني، أو البوابات الإلكترونية، أو منصات المراسلة. يستقبل النظام الطلب ويعده للتحليل.

التعرف على الهدف وتصنيفه

تعمل تقنية معالجة اللغة الطبيعية على تحليل الطلب لفهم ما يحتاجه المستخدم. وغالبًا ما تكون هذه الميزة جزءًا من الذكاء الاصطناعي الحواري، الذي يسمح للأنظمة بفهم اللغة البشرية والاستجابة لها بشكل طبيعي. يصنف النظام المشكلة ويحدد أولويتها ونوع الخدمة المطلوبة.

الاستجابة الآلية أو الحل الآلي

بالنسبة إلى المشكلات الشائعة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم إجابات فورية أو توجيه المستخدمين نحو الحل من خلال محتوى الدعم أو مهام سير العمل المحددة مسبقًا. في الأنظمة الأكثر تطورًا، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء ردود ديناميكية، وتوليد إجابات أو تعليمات مخصصة بناءً على السياق.

التوجيه والتصعيد

إذا كان الطلب يتطلب تدخلاً بشريًا، يوجهه النظام إلى الفريق أو الوكيل المعني. وذلك مع تضمين السياق والسجل والإجراءات المقترحة لتسريع العملية. يدعم هذا المستوى من الإدراك حل تذاكر الدعم بشكل أسرع وحل المشكلات بشكل عام.

تنفيذ مهام سير العمل

يمكن لمكتب الخدمة تنفيذ إجراءات في أنظمة أخرى، مثل إعادة تعيين كلمات المرور أو توفير صلاحيات الوصول أو تحديث السجلات. ويتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي—وهي أنظمة يمكنها العمل نيابةً عن المستخدمين—إدارة مهام سير العمل هذه بشكل متزايد.

تسمح الأشكال الأكثر تطورًا من الذكاء الاصطناعي الوكيل لهؤلاء الوكلاء بتحديد الخطوات التالية، وتنفيذ مهام متعددة الخطوات، والتكيف بناءً على النتائج من دون الحاجة إلى التدخل البشري بشكل دائم. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.1

التعلم والتحسين

نظرًا إلى أن النظام يعالج عددًا متزايدًا من الطلبات، فإنه يتعلم من النتائج وتفاعلات المستخدمين. وتسهم هذه المعلومات في تحسين دقة التصنيف والتوصيات والأتمتة بمرور الوقت.

الخصائص الرئيسية لمكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتميز مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بخصائص أساسية مصممة لتقليل الجهد اليدوي مع تحسين الدقة والاتساق والسرعة عبر سير عمل الخدمة. تسهم هذه الخصائص مجتمعة في جعل تقديم الخدمة أكثر تنظيمًا وكفاءة.

الخدمة الذاتية والأتمتة

  • الخدمة الذاتية والوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي: تتيح روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إمكانية حل المشكلات بأنفسهم من خلال واجهات المحادثة. ويمكن لأنظمة الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه التعامل مع مجموعة واسعة من الطلبات من دون أي تدخل بشري. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم طلب إعادة تعيين كلمة المرور أو الوصول إلى برنامج معين، ويمكن للنظام إكمال المهمة على الفور من دون إنشاء تذكرة دعم.
  • وإلى جانب الكفاءة، يمكن لهذه الأنظمة أن تحسن رضا المستخدم بشكل كبير. تبنى أحد بنوك البيع بالتجزئة والتجارة الكبرى في المملكة المتحدة نظام ذكاء اصطناعي يمكنه فهم استفسارات المستخدمين باللغة الطبيعية والإجابة عليها بشكل استباقي ضمن المحادثة. وقد أدى هذا التطبيق إلى زيادة بنسبة 150% في معدل رضا العملاء عن بعض الإجابات.2
  • سير عمل الحل الآلية: يمكن لمكتب الخدمة تنفيذ إجراءات محددة مسبقًا بناءً على نوع الطلب. تتصل مهام سير العمل هذه بأنظمة أخرى لإكمال المهام من دون أي تدخل بشري. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك توفير الوصول إلى البرامج تلقائيًا بعد رصد موافقة المدير.

إدارة الطلبات والعمليات

  • الإدارة الذكية لتذاكر الدعم: تخضع الطلبات للتحليل والتصنيف وتحديد الأولويات تلقائيًا عند إرسالها. يحدد النظام المشكلة ومدى إلحاحها، ونوع الخدمة المطلوبة. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد العطل المبلغ عنه كأولوية قصوى وتصنيفه مع الحوادث المماثلة.
  • التوجيه والتصعيد الذكي: بمجرد تصنيف الطلب، يحدد النظام المكان الذي يجب أن يتجه إليه بعد ذلك. فيوجه التذاكر إلى الفريق أو الوكيل المختص بناءً على الخبرة والتوافر والأولوية، ويصعدها عند الحاجة. فعلى سبيل المثال، يمكن تصعيد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة المتكررة لدى عدة مستخدمين إلى الفريق الأمني مباشرةً.
  • قابلية التوسع من دون تعقيدات إضافية: مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للتعامل مع أحجام التذاكر المتزايدة من دون الحاجة إلى زيادة متناسبة في عدد موظفي الدعم. تسمح الأتمتة والتوحيد القياسي للمؤسسات بتوسيع نطاق عمليات الدعم، مع الحفاظ على سهولة إدارة العمليات.

المعرفة والتخصيص

  • تكامل قواعد المعرفة: يتصل الذكاء الاصطناعي بقواعد المعرفة الداخلية لتقديم إجابات ذات صلة أو توجيه المستخدمين عبر الحلول. ويمكنه اقتراح مقالات أو استخراج تعليمات محددة بناءً على الطلب. وتُعد هذه الإمكانات جزءًا من نهج أوسع لإدارة المعرفة، حيث تخضع المعلومات للتنظيم لتسهيل الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الأسئلة الشائعة من خلال بوابات الخدمة الذاتية، ما يسمح لهم بحل المشكلات من دون إرسال طلب.
  • التخصيص من خلال الوعي بالسياق: يستخدم الذكاء الاصطناعي التفاعلات السابقة، وأدوار المستخدمين، وبيانات النظام لتخصيص الردود والإجراءات. تساعد هذه المعلومات على تقليل الأسئلة المتكررة وتسريع الحل. قد يتلقى الموظف في قسم الموارد البشرية تلقائيًا خيارات وصول مختلفة عن تلك التي يتلقاها الموظف في قسم تكنولوجيا المعلومات أو الشؤون المالية.

المعارف والتحسين المستمر

  • التحليلات المدمجة والمعارف التنبئية: تشمل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليلات تتبع الأداء، وتحدد الاتجاهات، وتظهر أنماط طلبات الخدمة. وغالبًا ما تُقدَّم هذه المعارف من خلال لوحات المعلومات في الوقت الفعلي التي تساعد الفرق على متابعة الأداء. تستخدم المؤسسات مقاييس مثل وقت الحل ومدى الالتزام بأهداف اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) لتقييم مدى فعالية معالجة الطلبات. تساعد إمكانات الذكاء الاصطناعي التنبئي أيضًا على تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم.
  • التعلم والتحسين المستمر: يتعلم النظام من التفاعلات والنتائج والتعليقات السابقة. وبمرور الوقت، يعمل على تحسين فهمه للطلبات واختياره للإجراءات التي يتخذها. فعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدمون يختارون حلاً معينًا باستمرار على حلول أخرى، فيمكن للنظام إعطاء الأولوية لهذه التوصية في المستقبل.

أمثلة على حالات استخدام مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تُستخدم مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف الأقسام والمجالات لإدارة مجموعة واسعة من احتياجات الخدمة. توضح الأمثلة أدناه كيفية تناسبها مع مهام سير العمل الفعلية ودعمها للعمليات اليومية.

طلبات الوصول والأذونات

غالبًا ما يحتاج الموظفون في أقسام مثل الشؤون المالية أو الموارد البشرية أو التسويق إلى الوصول إلى البيانات والأدوات. في مكاتب الخدمة التقليدية، غالبًا ما تتطلب هذه العملية المراجعة والمتابعة اليدوية، ما قد يؤدي إلى إبطاء العمل.

يمكن لمكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة سير عمل الموافقة ومنح صلاحيات الوصول تلقائيًا بمجرد استيفاء الشروط. فعلى سبيل المثال، يمكن لموظف الشؤون المالية الذي يطلب الوصول إلى أداة إعداد التقارير الحصول على موافقة من المدير، وبعد ذلك يمنح النظام صلاحية الوصول الفوري.

أتمتة دعم العملاء

بالنسبة إلى فرق خدمة العملاء في مجالات مثل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية أو الاتصالات، يمثل التعامل مع كميات كبيرة من الاستفسارات تحديًا يوميًا. يتيح مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء إمكانية طرح الاستفسارات، وتتبع الطلبات، أو حل المشكلات الشائعة من خلال دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن للنظام الإجابة عن الاستفسارات على الفور أو توجيه المستخدمين نحو الخطوات اللازمة. فعلى سبيل المثال، يمكن للعميل الذي يسأل عن شحنة متأخرة تلقي تحديثات الحالة في الوقت الفعلي من دون الحاجة إلى اللجوء إلى وكيل بشري.

تأهيل الموظفين وإنهاء خدمتهم

بالنسبة إلى فرق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، تنطوي عمليات التأهيل وإنهاء الخدمة على عدة مهام روتينية عبر الأنظمة المختلفة. وغالبًا ما تعتمد مكاتب الخدمة التقليدية على التذاكر المنفصلة والتنسيق اليدوي.

يقلل مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من التأخيرات ويساعد على ضمان الاتساق من خلال أتمتة عملية إنشاء الحسابات، والوصول إلى البرامج والأذونات عند إضافة موظف جديد إلى النظام. فعلى سبيل المثال، بمجرد إرسال المدير للطلب، يمكن للنظام توفير البريد الإلكتروني وأدوات التعاون وصلاحية الوصول للأنظمة الداخلية من دون متابعة يدوية.

طلبات المرافق وأماكن العمل

يُطلب من فرق المرافق ومديري العمليات في مكان العمل التعامل مع مجموعة كبيرة من الطلبات للحفاظ على البيئات المكتبية. يسمح مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للموظفين بالإبلاغ عن المشكلات مثل تلف المعدات أو طلب موارد مكتبية. فعلى سبيل المثال، يمكن تسجيل طلب لإصلاح مكتب وتصنيفه وتوجيهه إلى فريق المرافق مع جميع التفاصيل اللازمة.

دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحوادث

بالنسبة إلى فرق تكنولوجيا المعلومات المسؤولة عن أداء النظام ومدة التشغيل، يُعد الكشف السريع عن المشكلات والاستجابة لها أمرًا بالغ الأهمية. يمكن لمكاتب الخدمة التقليدية أن تتعامل مع مشكلات مثل تعطل النظام أو فشل تسجيل الدخول أو بطء التطبيقات كتذاكر منفصلة، ما قد يؤخر رصد الحوادث الأكبر. وبفضل مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يبلغ الموظفون عن هذه المشكلات من خلال الدردشة أو البوابات الإلكترونية.

يمكن للمكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي التعرف على المشكلة، واقتراح حلول، أو تجميع البلاغات المتشابهة ضمن حادثة واحدة. وغالبًا ما ترتبط هذه العمليات بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لتتبع الأنظمة والمعدات، وبإدارة التغيير للتحكم في التحديثات وتقليل المخاطر. فعلى سبيل المثال، إذا أبلغ عدة مستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى البريد الإلكتروني، فيمكن للنظام الإبلاغ عن ذلك كعطل عام وتنبيه فريق تكنولوجيا المعلومات.

تقديم المعرفة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تُعد المعلومات الدقيقة ضرورية للموظفين أو العملاء الذين يحتاجون إلى إجابات. يمكن للمستخدمين الاستعانة بمكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبحث عن المساعدة أو طرح الاستفسارات بلغة طبيعية. يستخرج النظام الإجابات ذات الصلة من قواعد المعرفة ويعرضها في سياقها. فعلى سبيل المثال، يمكن للموظف الذي يسأل عن كيفية الاتصال بشبكة VPN أن يتلقى تعليمات مفصلة مخصصة لجهازه. وفي الحالات المتقدمة، يمكن للنظام تلخيص الوثائق المعقدة إلى خطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ.

دعم الأمان والامتثال

بالنسبة إلى فرق الأمن ومسؤولي الامتثال، تُعَد مراقبة المخاطر والاستجابة لها أولوية دائمة. تعتمد الأساليب التقليدية على المراقبة اليدوية أو البلاغات المتأخرة.

تسمح مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكشف والاستجابة بشكل أسرع من خلال المساعدة على رصد الأنشطة غير العادية وإدارة الطلبات المتعلقة بالامتثال. فعلى سبيل المثال، يمكن لمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة المتكررة عبر حسابات متعددة تشغيل التنبيهات وتوجيه المشكلة إلى الفريق الأمني للتحقيق فيها.

مزايا مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تؤثر مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في طريقة عمل المؤسسات من خلال تحسين سير الخدمات، وصناعة القرار، وقابلية التوسع. تشمل المزايا التي تطور عمليات الأعمال والعمل اليومي، وليس فقط الأداء، ما يلي:

  • تحسين استخدام البيانات: توفر التحليلات المدمجة معارف حول الاتجاهات والأداء والمشكلات المتكررة. ويمكن للفرق استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات والتخطيط بشكل أكثر فعالية.
  • تجربة خدمة متسقة: تُعالج الطلبات بطريقة منظمة وقابلة للتكرار، سواء كانت واردة عبر مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات أو مكتب مساعدة تقليدي لتكنولوجيا المعلومات. ويتلقى المستخدمون استجابات أكثر توحيدًا بغض النظر عن القناة أو وقت الطلب.
  • معالجة الطلبات بشكل أسرع: يقلل الذكاء الاصطناعي من التأخير في استقبال الطلبات وتوجيه التذاكر وحل المشكلات. وتُحل العديد من الطلبات على الفور من خلال الخدمة الذاتية أو الأتمتة.
  • تحسين إنتاجية الفريق: تخضع المهام الروتينية مثل الفرز والدعم الأساسي للأتمتة، وذلك غالبًا من خلال سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدعم صناعة القرار البشرية. تساعد مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة هذه على زيادة إنتاجية الوكلاء، ما يسمح لفريق الدعم بالتركيز على الأعمال الأكثر تعقيدًا التي تتطلب بصيرة وخبرة.
  • تقديم خدمة استباقية: يحدد الذكاء الاصطناعي الأنماط والمشكلات المتكررة قبل تفاقمها. وبذلك يمكن للفرق معالجة الأسباب الأساسية في وقت مبكر بدلاً من الاستجابة للتذاكر الفردية.
  • تقليل المشكلات التشغيلية: تلغي مهام سير العمل الآلية عمليات التسليم اليدوي والخطوات المتكررة. ويسير العمل بشكل أكثر سلاسة من مرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة الحل.
  • قابلية توسع العمليات: تتعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع زيادة حجم الطلبات من دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في عدد الموظفين. يمكن للمؤسسات توسيع نطاق الدعم من دون إضافة أعباء تشغيلية، مع الحفاظ على أسعار أكثر قابلية للتنبؤ مع زيادة الطلب على الخدمة.
  • تنسيق أقوى بين الفرق: تُوجّه الطلبات مع سياقها عبر الأقسام والأنظمة. ويصبح تقديم الخدمة أكثر ارتباطًا بدلاً من أن يكون منعزلاً.

الأسئلة الشائعة حول مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ما المقصود بمكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستقبال طلبات الخدمة وفهمها وتوجيهها وحلها عبر المؤسسة. ويعمل على أتمتة المهام مثل الاستقبال والتصنيف ومهام سير العمل لتحسين الكفاءة والاتساق والسرعة.

ما الفرق بين مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومكتب المساعدة المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

يدير مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجموعة أوسع من عمليات الخدمة، بما في ذلك مهام سير العمل والعمليات الداخلية. بينما يركز مكتب المساعدة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر على الإجابة عن الاستفسارات وحل المشكلات، وغالبًا ما يكون بمثابة طبقة دعم أمامية.

ما المشكلات التي يحلها مكتب الخدمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

يقلل من الجهد اليدوي ويسرِّع معالجة الطلبات ويحسن الدقة. كما أنه يساعد على إدارة كميات كبيرة من الطلبات، ويقلل من التأخير في التوجيه والحل، ويوفر خدمة أكثر اتساقًا عبر الفرق.

من يستخدم عادةً مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات، وأقسام الموارد البشرية، وفرق خدمة العملاء، ومجموعات العمليات مكاتب الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تدعم الموظفين والعملاء من خلال إدارة الطلبات وأتمتة مهام سير العمل وتحسين تقديم الخدمة بشكل عام.

المؤلفون

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
الحواشي

1 "أبرز الاتجاهات التقنية الإستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل"، Gartner، أكتوبر 2024.
2  "إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمة قائمة على التفهم"، دراسة حالة من IBM، حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation.