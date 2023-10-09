تصميم خدمات حكومية تركِّز على المواطنين باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع استمرار الحكومات حول العالم في تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي واستكشاف طرق الاستفادة من نماذج الأساس التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، يبرز سؤال مهم: كيف سيستفيد المواطنون من هذه التكنولوجيا؟ يُطلق على القطاع العام هذا الاسم لسبب وجيه: يجب أن تكون الأولوية دائمًا للمواطنين. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المساعدة على تحسين بعض الخدمات التي يعتمد عليها الناس كل يوم فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا على سد الفجوة بين الحكومة المحلية وموظفيها وسكانها. ويمكنه تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال المساعدة على أتمتة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز الكفاءة في طريقة تواصل الوكالات داخليًا ومع الأفراد المستفيدين من الخدمات العامة.

في عالم الأعمال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح الشركات ميزة تنافسية مقارنةً بأقرانها الذين يتأخرون في اعتماد تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والقدرات التوليدية. بدأ الذكاء الاصطناعي أيضًا في تقديم حالات استخدام ملموسة توضِّح كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين خدمة العملاء بشكل واقعي. ولكن تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع العام قد يكون أعمق. عندما يتعلق الأمر بخدمة الأنواع المختلفة من المستفيدين لدى الحكومة، يوفر الذكاء الاصطناعي للوكالات الفرصة لتحليل البيانات بدقة وبشكل شامل، بهدف تقديم خدمات أكثر تخصيصًا وفاعلية للمواطنين بشكل استباقي. قد يشمل ذلك تقليل وقت الاستجابة لمعالجة المطالبات أو الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها الشركات أو المتعاقدون الذين يتعاملون مع الحكومات بانتظام.

تخيَّل سيناريو يحتاج فيه شخص ما إلى العثور على سكن ميسور التكلفة بالقرب من وظيفة جديدة. يمكن للجهة المحلية المعنية بالإسكان أن توظِّف جوانب مختلفة من الذكاء الاصطناعي لتحديد احتياجات هذا الشخص تلقائيًا، ومعرفة الخدمات التي يحق له الحصول عليها، حتى تتمكن الجهة من التواصل معه بمعلومات حول تلك الخدمات. على سبيل المثال، يمكن لروبوت محادثة ذكي أن يساعد هذا الشخص في العثور على نموذج تقديم الطلب، متجاوزًا العديد من الأسئلة حول المعلومات الأساسية التي يُطلب من المواطنين عادةً تقديمها؛ لأن النظام يمتلك هذه المعلومات مسبقًا. بهذه الطريقة، يمكن للأتمتة والكفاءة المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الوكالات الحكومية على أن تكون مركزًا لخدمة المواطنين.