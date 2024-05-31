يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول أن يُحدث تغييرًا جذريًا في الوكالات الضريبية لتحسين خدمات المواطنين

تُعَد وكالات إدارة الضرائب أو الإيرادات جزءًا من القطاع العام، وقد تستفيد على الأرجح من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤول. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث تغييرًا جذريًا في إدارة الضرائب ويدفع نحو مستقبل أكثر تخصيصًا وأخلاقيّة. لكن يجب على الوكالات الضريبية اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي مع الإشراف والحوكمة الكافيين للتخفيف من المخاطر وبناء ثقة الجمهور.

تواجه هذه الوكالات العديد من التحديات المعقدة والفريدة في كل دولة، إلا إن معظمها يشترك في الهدف المتمثل في زيادة الكفاءة وتوفير الشفافية التي يطالب بها دافعو الضرائب.

في عالم الوكالات الحكومية، تظهر المخاطر المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، وغالبًا ما تكون التحديات فيها أكبر مقارنةً بالقطاع الخاص. تُعَد معالجة التحيّز في البيانات والاستخدام غير الأخلاقي للبيانات ونقص الشفافية أو انتهاكات الخصوصية أمرًا ضروريًا.

يمكن للحكومات المساعدة في إدارة هذه المخاطر والحدّ منها عبر الاستناد إلى الخصائص الخمس الأساسية لدى IBM للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: القابلية للتفسير، والعدالة، والشفافية، والمتانة، والخصوصية. كما يمكن للحكومات إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتصميم الذكاء الاصطناعي ونشره تضع الإنسان في صميم عملية اتخاذ القرار.