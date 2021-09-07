تنتشر الأتمتة الذكية (IA) في جميع الصناعات لتبسيط العمليات وخلق كفاءات توفر دقة أكبر، وسرعة استجابة أسرع، وجودة منتج أعلى. فيما يلي بعض الأمثلة:

العقارات

في صناعة العقارات، توفر الأتمتة الذكية خط الاستجابة الأول للمشترين المهتمين. تستخدم الروبوتات الأتمتة الذكية لتقديم ردود أسرع وأكثر اتساقًا وجذب المشترين قبل تدخل ممثل. كما تُستخدم الروبوتات أيضًا لتقييم العقارات من خلال مقارنة المنازل المتشابهة وإنشاء متوسط للمبيعات لتحديد سعر البيع الأمثل.

تتنبأ الروبوتات بتخلف عن سداد القروض، باستخدام التعلم الآلي وتحليل البيانات لإنشاء نماذج تتنبأ بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأتمتة العمليات الآلية (RPA) القيام بأتمتة عملية الموافقة على القروض والمساعدة في تقليل التحيز البشري.

الإنتاج

أتمتة العمليات الآلية، في بيئة الإنتاج، تبسِّط العمليات التجارية وتقلل من خطر الأخطاء من خلال أتمتة المهام والعمليات المتكررة، بما في ذلك أي شيء بدءًا من إدارة مخزون قطع الغيار في المكتب الخلفي إلى خط التجميع. يمكن أيضًا استخدام أتمتة العمليات الآلية لتوقُّع المخزون باستخدام تحليلات البيانات لتقييم معدلات استخدام المخزون الحالية وجمع تلك المعلومات لتوليد توصية.

يمكن لبيئة الإنتاج، أو أي بيئة تعتمد على علاقات الموردين، أن تستفيد من عملية الأتمتة الذكية لتحليل الموردين واختيارهم. تستخدم الأتمتة الذكية تقنية التعرف على الحروف البصرية (OCR) لجمع وتحليل البيانات من إدخلات متعددة بصيغ مختلفة، وتستخدم تحليلات البيانات لمقارنة قدرات الموردين والموثوقية ومقارنة التسعير.

اتجاهات الأتمتة الذكية (IA) والاتجاه المستقبلي

مستقبل الأتمتة الذكية لا حدود له. تُعد الأتمتة مثالاً على تقنيات جديدة يتم تطويرها تستخدم الأتمتة الذكية لتقديم قيمة أكبر لتفاعلاتنا اليومية مع التقنية. تُعد الأتمتة الإدراكية تطورًا للأتمتة الذكية التي تستخدم كميات كبيرة من البيانات، والأدوات المتصلة، والتشخيصات، والتحليلات التنبؤية لإنشاء حلول تحاكي السلوك البشري. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعرف على الصور، والشبكات العصبية، والتعلم العميق وأدوات أخرى، تحاول الأتمتة الإدراكية تقليد المزيد من السلوك البشري، بما في ذلك ردود الفعل العاطفية والتفاعلات البشرية الطبيعية الأخرى. ويتمثل مثال على الأتمتة الإدراكية المستخدمة في اعتماد التشغيل الآلي لدعم رعاية المرضى في دور رعاية المسنين والمستشفيات.

تأخذ الأتمتة الفائقة مجال الأتمتة الذكية إلى المستوى التالي، حيث تقوم بأتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات والتطبيقات، باستخدام أدوات مثل إدارة عمليات الأعمال لتوحيد نهج الأتمتة عبر المجموعة وخلق قيمة أعمال أكبر.

