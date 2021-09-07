يوسع الذكاء الاصطناعي (AI) أتمتة العمليات الآلية (RPA) ويزيد من كفاءة الأعمال.
الأتمتة الذكية (IA) — وهي حل أتمتة ذكي شامل يجمع بين أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن أن توفر العديد من الفوائد التي تساعد في التحول الرقمي للمجموعة.
يُعد الذكاء الاصطناعي مكملاً مثاليًا للأتمتة، حيث يوفران معًا أتمتة أكثر دقة وكفاءة مدعومة بقاعدة معرفة مستنيرة. يمثل الذكاء الاصطناعي العملية التي تهدف إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات، بينما تتم أتمتة العمليات التي تستخدم بيانات ومنطق منظم من خلال أتمتة العمليات الآلية.
تُعد الأتمتة الذكية (IA) مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مثل الأتمتة المعرفية، والتعلم الآلي، وأتمتة العمليات التجارية (BPA)، وأتمتة العمليات الآلية (RPA). تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات. يتيح هذا التبسيط للمستخدم التفكير في النتيجة أو الهدف بدلاً من العملية المستخدمة للحصول على تلك النتيجة أو الحدود بين التطبيقات.
يعمل استخدام الأدوات الذكية، مثل المساعد الافتراضي وروبوتات المحادثة، على تزويد مجموعة برؤى تساعد في رفع كفاءة الأتمتة والاستجابة الأسرع للعملاء. على سبيل المثال، تتيح أدوات مثل التعرف البصري على الحروف (OCR) الصناعات التي تعتمد على الورق بشكل كبير، مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المالية، أتمتة تحليل النصوص ودفع اتخاذ قرارات أفضل من خلال الصناعات.
هناك العديد من الاستخدامات للذكاء الاصطناعي، وكلها تساعد في النهاية على توفير تجربة أفضل للعملاء. فيما يلي بعض الاستخدامات:
فقد آمن أرسطو، في إشارة إلى الإدراك البشري، بأن “الكل أكبر من مجموع أجزائه”. يجسّد امتداد أتمتة العمليات الآلية قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة هذا البيان. يستخدم الذكاء الاصطناعي المعلومات التي يتم جمعها من مصادر مختلفة ويغذي تلك المعلومات للأدوات والمنتجات لزيادة قيمة تفاعلاتها. توفر أتمتة العمليات الآلية قيمة في أتمتة العمليات بناءً على البيانات المنظمة، والتي كان العديد منها يتطلب تدخلًا يدويًا في السابق. ويوفر كل منهما قيمة بمفرده. ولكن يوفر الجمع بين الاثنين (أي الذكاء الاصطناعي) قيمة هائلة في إنشاء حلول تستخدم قاعدة معرفية تكنولوجية لتبسيط العمليات والتفاعلات بين التطبيقات. والحلول التالية أسرع وأكثر دقة، وتساهم في تحقيق الكفاءات الأربعة التالية:
تهدد العديد من المفاهيم الخاطئة بإبطاء تبني الأتمتة الذكية، ولكن يمكن تبديدها بسهولة. تتضمن بعض هذه المفاهيم الخاطئة ما يلي:
لا يخلو اعتماد الأتمتة الذكية من التحديات. ومع ذلك، يمكن معالجة هذه التحديات بشكل فعال. وتشمل بعض التحديات ما يأتي:
تنتشر الأتمتة الذكية (IA) في جميع الصناعات لتبسيط العمليات وخلق كفاءات توفر دقة أكبر، وسرعة استجابة أسرع، وجودة منتج أعلى. فيما يلي بعض الأمثلة:
في صناعة العقارات، توفر الأتمتة الذكية خط الاستجابة الأول للمشترين المهتمين. تستخدم الروبوتات الأتمتة الذكية لتقديم ردود أسرع وأكثر اتساقًا وجذب المشترين قبل تدخل ممثل. كما تُستخدم الروبوتات أيضًا لتقييم العقارات من خلال مقارنة المنازل المتشابهة وإنشاء متوسط للمبيعات لتحديد سعر البيع الأمثل.
تتنبأ الروبوتات بتخلف عن سداد القروض، باستخدام التعلم الآلي وتحليل البيانات لإنشاء نماذج تتنبأ بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأتمتة العمليات الآلية (RPA) القيام بأتمتة عملية الموافقة على القروض والمساعدة في تقليل التحيز البشري.
أتمتة العمليات الآلية، في بيئة الإنتاج، تبسِّط العمليات التجارية وتقلل من خطر الأخطاء من خلال أتمتة المهام والعمليات المتكررة، بما في ذلك أي شيء بدءًا من إدارة مخزون قطع الغيار في المكتب الخلفي إلى خط التجميع. يمكن أيضًا استخدام أتمتة العمليات الآلية لتوقُّع المخزون باستخدام تحليلات البيانات لتقييم معدلات استخدام المخزون الحالية وجمع تلك المعلومات لتوليد توصية.
يمكن لبيئة الإنتاج، أو أي بيئة تعتمد على علاقات الموردين، أن تستفيد من عملية الأتمتة الذكية لتحليل الموردين واختيارهم. تستخدم الأتمتة الذكية تقنية التعرف على الحروف البصرية (OCR) لجمع وتحليل البيانات من إدخلات متعددة بصيغ مختلفة، وتستخدم تحليلات البيانات لمقارنة قدرات الموردين والموثوقية ومقارنة التسعير.
مستقبل الأتمتة الذكية لا حدود له. تُعد الأتمتة مثالاً على تقنيات جديدة يتم تطويرها تستخدم الأتمتة الذكية لتقديم قيمة أكبر لتفاعلاتنا اليومية مع التقنية. تُعد الأتمتة الإدراكية تطورًا للأتمتة الذكية التي تستخدم كميات كبيرة من البيانات، والأدوات المتصلة، والتشخيصات، والتحليلات التنبؤية لإنشاء حلول تحاكي السلوك البشري. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعرف على الصور، والشبكات العصبية، والتعلم العميق وأدوات أخرى، تحاول الأتمتة الإدراكية تقليد المزيد من السلوك البشري، بما في ذلك ردود الفعل العاطفية والتفاعلات البشرية الطبيعية الأخرى. ويتمثل مثال على الأتمتة الإدراكية المستخدمة في اعتماد التشغيل الآلي لدعم رعاية المرضى في دور رعاية المسنين والمستشفيات.
تأخذ الأتمتة الفائقة مجال الأتمتة الذكية إلى المستوى التالي، حيث تقوم بأتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات والتطبيقات، باستخدام أدوات مثل إدارة عمليات الأعمال لتوحيد نهج الأتمتة عبر المجموعة وخلق قيمة أعمال أكبر.
