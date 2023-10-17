من السهل فهم سبب لماذا يمثِّل قطاعا التجزئة والسلع الاستهلاكية هدفًا جذابًا للمهاجمين. مع توقُّع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 8.1 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2026، تعمل الشركات على تجميع كميات هائلة من البيانات الحساسة، بما في ذلك معلومات الدفع الخاصة بعملائها.

تُعَد هذه الثروة من البيانات هدفًا جذابًا للمجرمين الإلكترونيين لاستغلالها من أجل المكاسب المالية. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2023 من IBM Security، استخدَم المجرمون الإلكترونيون هجمات مثل التصيد الاحتيالي أو الاعتماد على بيانات اعتماد مخترقة -والتي تمثِّل 16% و15% من حالات اختراقات أمن البيانات التي تمت دراستها على التوالي- لتجاوز العديد من الحدود الأمنية، ما يؤدي غالبًا إلى فقدان أو اختراق البيانات.

كما أظهر مؤشر Threat Intelligence Index أن الاختراقات في قطاعَي البيع بالتجزئة والجملة شكّلت 8.7% من جميع الهجمات التي تمت دراستها بين أفضل عشرة قطاعات في عام 2022، مقارنةً بنحو 7.3% في عام 2021. وقد كان أداء قطاع التصنيع أسوأ من ذلك، حيث قد تسعى المؤسسات الخبيثة إلى تعطيل سلاسل التوريد أو الكشف عن الملكية الفكرية، من بين أمور أخرى. في الواقع، وجد Threat Intelligence Index أن التصنيع كان أكثر القطاعات المستهدفة بشكل عام في عام 2022.

شهد تقرير تكلفة خرق البيانات أن التكاليف على مستوى الصناعة لكل خرق وصلت إلى مستويات قياسية العام الماضي. بالنسبة إلى قطاع البيع بالتجزئة، بلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات الذي شملته الدراسة 2.96 مليون دولار أمريكي؛ أما بالنسبة إلى السلع الاستهلاكية فقد كان أكثر التكلفة أكبر، حيث بلغت 3.8 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثِّل المرتبة العاشرة بين القطاعات التي شملتها الدراسة. كما تجاوز كِلا القطاعين المتوسط العالمي لوقت احتواء الاختراق. علاوةً على ذلك، استغرقت مؤسسات البيع بالتجزئة 10 أيام إضافية لاكتشاف الاختراق و9 أيام إضافية للحد منه، في حين استغرقت شركات السلع الاستهلاكية 8 أيام إضافية لاكتشاف الاختراق و10 أيام إضافية للحد منه مقارنةً بالمتوسط العالمي.