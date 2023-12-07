تطورت أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) بشكل كبير منذ إنشائها في أوائل التسعينيات. ففي البداية، تم تصميمها للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات متعددة الأبعاد، ما يُمكِّن الشركات من أداء المهام التحليلية المعقدة، مثل التعمق التفصيلي والتجميع والتقسيم والتصنيف.

كانت أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) المبكرة عبارة عن قواعد بيانات منفصلة ومتخصصة ذات هياكل تخزين بيانات ولغات استعلام فريدة من نوعها. غالبًا ما أدى هذا النهج المنعزل إلى تكرار البيانات وتعقيدها، ما أعاق التكامل مع أنظمة الأعمال الأخرى. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اكتسبت تقنيات المعالجة التحليلية العمودية عبر الإنترنت (C-OLAP) والمعالجة التحليلية عبر الإنترنت في الذاكرة (IM-OLAP) مكانة بارزة، حيث حسنت المعالجة التحليلية العمودية عبر الإنترنت تخزين البيانات من أجل معالجة الاستعلام بشكل أسرع، بينما خزنت المعالجة التحليلية عبر الإنترنت في الذاكرة البيانات في الذاكرة لتقليل زمن الوصول إلى البيانات وتمكين التحليلات الفورية. عززت هذه التطورات أداء أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) وقابليتها للتطوير.

واليوم، أصبحت أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) منصات شاملة ومتكاملة لتحليل البيانات، تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الحديثة. وهي تتكامل بسلاسة مع مستودعات البيانات المستندة إلى السحابة، ما يسهل جمع البيانات من مصادر مختلفة وتخزينها وتحليلها.