تكمل أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) والذكاء الاصطناعي (AI) بعضها ويمكن أن تساعد على تعزيز تحليل البيانات وصناعة القرار عند استخدامها جنبًا إلى جنب. صُممت أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد وتحليلها بكفاءة، في حين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخلص الرؤى والتنبؤات من بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP). مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع ظهور تطبيقات مبتكرة في مجال المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP).
تطورت أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) بشكل كبير منذ إنشائها في أوائل التسعينيات. ففي البداية، تم تصميمها للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات متعددة الأبعاد، ما يُمكِّن الشركات من أداء المهام التحليلية المعقدة، مثل التعمق التفصيلي والتجميع والتقسيم والتصنيف.
كانت أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) المبكرة عبارة عن قواعد بيانات منفصلة ومتخصصة ذات هياكل تخزين بيانات ولغات استعلام فريدة من نوعها. غالبًا ما أدى هذا النهج المنعزل إلى تكرار البيانات وتعقيدها، ما أعاق التكامل مع أنظمة الأعمال الأخرى. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اكتسبت تقنيات المعالجة التحليلية العمودية عبر الإنترنت (C-OLAP) والمعالجة التحليلية عبر الإنترنت في الذاكرة (IM-OLAP) مكانة بارزة، حيث حسنت المعالجة التحليلية العمودية عبر الإنترنت تخزين البيانات من أجل معالجة الاستعلام بشكل أسرع، بينما خزنت المعالجة التحليلية عبر الإنترنت في الذاكرة البيانات في الذاكرة لتقليل زمن الوصول إلى البيانات وتمكين التحليلات الفورية. عززت هذه التطورات أداء أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) وقابليتها للتطوير.
واليوم، أصبحت أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) منصات شاملة ومتكاملة لتحليل البيانات، تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الحديثة. وهي تتكامل بسلاسة مع مستودعات البيانات المستندة إلى السحابة، ما يسهل جمع البيانات من مصادر مختلفة وتخزينها وتحليلها.
أصبح اعتماد السحابة لقواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) شائعًا بسبب مزايا قابلية التوسع والمرونة والفعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، تواجه المؤسسات تحديات عند اعتماد حلول المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) المستندة إلى السحابة، مثل:
في مجال المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP)، أصبح دور الذكاء الاصطناعي مهمًا بشكل متزايد. لبناء نظام معالجة تحليلية عبر الإنترنت (OLAP) قوي، يجب أن يوفر إمكانية الوصول بغض النظر عن الموقع ونوع البيانات. كما يجب أن يدعم تنسيقات التخزين المختلفة، مثل block storage وobject storage وتنسيقات الملفات مثل Parquet وAvro وORC.
لقد تطورت أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) من كونها أدوات تحليلية متخصصة لتصبح منصات شاملة لتحليل البيانات، ما يُمكِّن الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى مستنيرة من مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة. يمكن أن تتوقع المؤسسات جني الفوائد التالية من تطبيق حلول المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP)، بما في ذلك ما يلي.
يمكن أن يوفر التنفيذ الفعال لحلول المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) للشركات ميزة تنافسية من خلال تمكينها من اكتساب فهم أعمق لاتجاهات السوق وسلوك العملاء وتحديد فرص الأعمال الجديدة وشرائح السوق والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وطلبات العملاء واتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تطوير المنتجات والتسعير والإستراتيجيات.
من المتوقع أن تحقق محركات قاعدة بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) السحابية من الجيل التالي تطورات كبيرة. فيما يلي نظرة عامة على الخصائص الرئيسية:
باختصار، إن مستقبل أنظمة قواعد بيانات المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) مشرق. فبفضل تصميمها المتوائم مع البيئات السحابية الأصلية، فهي تَعِد الشركات باتخاذ قرارات أكثر كفاءة وقائمة على البيانات، ما يبشر بعصر جديد من المرونة والرؤى.
™IBM® watsonx.data عبارة عن مخزن بيانات جاهز للمؤسسات مبني على بنية مستودع بحيرة البيانات التي تُمكِّن أحمال تشغيل تحليلات السحابة الهجينة مثل هندسة البيانات وعلم البيانات وذكاء الأعمال، من خلال مكونات مفتوحة المصدر مع ابتكارات متكاملة من IBM. IBM watsonx.data هو الجيل التالي من نظام المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) الذي يمكن أن يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من بياناتك.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.
