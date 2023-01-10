الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين التنوع في التجارب السريرية

لا يخدم النظام الطبي الحديث جميع مرضاه بالتساوي—ولا حتى تقريبًا. لقد اعترف بوجود تفاوتات كبيرة في النتائج الصحية وقد استمرت تلك التفاوتات لعقود. إن الأسباب معقدة، وتتضمن الحلول تغييرات سياسية واجتماعية وتعليمية، ومع ذلك يمكن معالجة بعض العوامل على الفور من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لضمان التنوع في التجارب السريرية.

لقد أسهم نقص التنوع في مرضى التجارب السريرية في وجود ثغرات في فهمنا للأمراض والعوامل الوقائية وفعالية العلاج. تشمل عوامل التنوع الجنس والفئة العمرية والعرق والسمات الإثنية والسمات الوراثية والإعاقة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية وظروف نمط الحياة. كما تنص خطة عمل قانون السلامة والابتكار التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بإيجاز: "ستكون المنتجات الطبية أكثر أمانًا وفعالية للجميع عندما يشمل البحث السريري مجموعات سكانية متنوعة". لكن هناك مجموعات سكانية معينة ممثلة تمثيلاً ضعيفًا في التجارب السريرية بسبب العوائق المالية ونقص الوعي وعدم القدرة على الوصول إلى مواقع التجارب. وبالإضافة إلى هذه العوامل، فإن الثقة والشفافية والموافقة تشكل تحديات مستمرة عند اختيار المشاركين في التجربة من الفئات المحرومة أو الأقليات.

وهناك عواقب أخلاقية واجتماعية واقتصادية لهذا التفاوت. توقع تقرير صدر في شهر أغسطس لعام 2022 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) من الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن مئات المليارات من الدولارات سوف تُفقد على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة بسبب انخفاض متوسط العمر المتوقع، وقصر الحياة الخالية من الإعاقة، وقلة سنوات العمل بين الفئات التي تمثل تمثيلاً ضعيفًا في التجارب السريرية.

في الولايات المتحدة، يعد التنوع في التجارب ضرورة قانونية. يوفر مكتب صحة الأقليات والمساواة الصحية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إرشادات وموارد تفصيلية للتجارب وإرشادات صدرت مؤخرًا لتحسين مشاركة الفئات الممثلة تمثيلاً ضعيفًا.

من المنظور الأخلاقي والعلمي والاقتصادي، يُعد إعداد تجارب سريرية أكثر تنوعًا وشمولية هدفًا متزايد الأهمية في قطاع علوم الحياة. يمكن أن يساعد النهج القائم على البيانات، المدعوم بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI)، على دعم هذه الجهود.

الفرصة

تطالب لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) شركات علوم الحياة بتقديم فعالية الأدوية الجديدة حسب الخصائص الديموغرافية مثل الفئة العمرية والجنس والعرق. وفي العقود القادمة، سيزيد تركيز إدارة الغذاء والدواء (FDA) على التأثيرات الجينية والبيولوجية التي تؤثر في المرض والاستجابة للعلاج. وكما جاء في تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعام 2013، فإن "التقدم العلمي في فهم المتغيرات الجينية المحددة التي تكمن وراء المرض والاستجابة للعلاج أصبح محور التركيز في تطوير المنتجات الطبية الحديثة على نحو متزايد بالتزامن مع سعينا نحو الهدف النهائي المتمثل في تصميم العلاجات لتناسب فرد أو فئة من الأفراد من خلال الطب الشخصي".

بالإضافة إلى البيانات الديموغرافية والوراثية، هناك مجموعة كبيرة من البيانات الأخرى الجديرة بالتحليل، بما في ذلك بيانات السجلات الطبية الإلكترونية (EMR)، وبيانات المطالبات، والمؤلفات العلمية، وبيانات التجارب السريرية السابقة.

باستخدام التحليلات المتقدمة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي على السحابة، أصبح لدى المؤسسات الآن طرق قوية لـ:

تجميع مجموعة كبيرة ومعقدة ومتنوعة من الخصائص الديموغرافية للمرضى وملفاتهم الجينية وبيانات المرضى الأخرى

فهم الفئات الفرعية الممثلة تمثيلاً ضعيفًا

إنشاء نماذج تشمل فئات سكانية متنوعة

سد فجوة التنوع في عملية الاختيار في التجارب السريرية

التأكد من توافق إمكانية تتبع البيانات والشفافية مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولوائحها

تتكون عملية بداية التجربة السريرية من أربع خطوات:

فهم طبيعة المرض جمع بيانات المريض الموجودة وتحليلها إنشاء نموذج اختيار المريض تعيين المشاركين

إن العمل على تقليل الفجوات في التنوع خلال الخطوتين الثانية والثالثة من شأنه أن يساعد الباحثين على فهم آلية عمل الأدوية أو المواد البيولوجية بصورة أفضل، وأن يقصر وقت الموافقة على التجارب السريرية، ويزيد قبول التجارب بين المرضى، ويحقق أهداف المنتجات الطبية والأعمال التجارية.

إطار عمل قائم على البيانات من أجل التنوع

فيما يلي بعض الأمثلة التي قد تساعدنا على فهم فجوات التنوع. يشكل المرضى من أصل إسباني/لاتيني 18.5% من السكان ولكنهم يشكلون 1% فقط من المشاركين المعتادين في التجارب (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)؛ يشكل المرضى الأمريكيون من أصل إفريقي/المرضى أصحاب البشرة السمراء 13.4% من السكان ولكنهم يشكلون 5% فقط من المشاركين المعتادين في التجارب. بين عامي 2011 و2020، لم تشمل 60% من تجارب اللقاحات (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أي مرضى فوق سن 65 عامًا—رغم أن 16% من سكان الولايات المتحدة تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. ولملء فجوات التنوع مثل هذه، فإن السر يكمن في إدراج فئات سكانية غير ممثلة في عملية الاختيار في التجارب السريرية.

بالنسبة إلى الخطوات التي تؤدي إلى الاختيار، يمكننا تقييم المجموعة الكاملة لمصادر البيانات المذكورة أعلاه. وبحسب المرض أو الحالة، يمكننا تقييم معايير التنوع القابلة للتطبيق ومصادر البيانات ذات الصلة. وبعد ذلك، يمكن لفرق تصميم التجارب السريرية تحديد معايير أهلية المرضى، أو توسيع نطاق التجارب لتشمل مواقع إضافية لضمان تمثيل جميع الفئات تمثيلاً مناسبًا في مرحلة تصميم التجارب والتخطيط لها.

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

لتمكين التنوع في التجارب السريرية بصورة فعالة، لدى IBM حلول متنوعة، بما في ذلك إدارة البيانات، وإجراء تحليلات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة على السحابة، وإعداد إطار عمل لعمليات التعلم الآلي. فهي تساعد مصممي التجارب على توفير البيانات وإعدادها، ودمج الجوانب المختلفة لبيانات المريض، وتحديد معايير التنوع، والقضاء على التحيز في النمذجة. ويتم ذلك باستخدام عملية بمساعدة الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين اختيار المرضى من خلال تحديد معايير قبول المشاركين في التجارب السريرية واستبعادهم بصورة أفضل.

ونظرًا إلى أن العملية قابلة للتتبع وعادلة، فإنها عملية فعالة لاختيار المشاركين في التجربة. ومع تبنى شركات علوم الحياة مثل هذه الإطارات، يمكنها بناء الثقة في أن التجارب السريرية تضم مجموعات متنوعة من السكان، ومن ثَمَّ بناء الثقة في منتجاتها. كما تساعد هذه العمليات أيضًا ممارسي الرعاية الصحية على فهم التأثيرات المحتملة التي قد تحدثها المنتجات على فئات سكانية محددة وتوقعها، بدلاً من الاستجابة المخصصة، حيث قد يكون الأوان قد فات لعلاج تلك الحالات.

تنفيذي

يمكن لحلول IBM وخدماتها الاستشارية مساعدتك على الاستفادة من مصادر بيانات إضافية وتحديد معايير تنوع أكثر صلة بحيث يمكن إعادة فحص معايير قبول واستبعاد التجارب وتحسينها. يمكن أن تساعدك هذه الحلول أيضًا على تحديد ما إذا كانت عملية اختيار المرضى تعكس بدقة انتشار المرض وتحسِّن من اختيار المشاركين في التجارب السريرية. وبفضل استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يمكن بسهولة توسيع هذه العمليات عبر مجموعة من التجارب والفئات السكانية كجزء من مهام سير عمل مبسطة وآلية.

يمكن أن تساعد هذه الحلول شركات علوم الحياة على بناء الثقة مع المجتمعات التي لم تكن ممثلة تمثيلاً كافيًا في التجارب السريرية على مر التاريخ وتحسين النتائج الصحية.