خلال العام المقبل أو نحو ذلك، أتوقع أن أرى الشركات تنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساعد من خلال فئة جديدة من حالات الاستخدام لتحقيق أهداف الاستدامة. وتعمل بعض الشركات عليها بالفعل.

أولها هو استخدام فهم المستندات الذكي لمعالجة معلومات الاستدامة. وتستخدم الشركات العديد من إطار العمل المختلفة للإبلاغ عن تأثيرها البيئي بطريقة موحدة. ويُعد جمع المعلومات ذات الصلة وإنتاج تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عملية تستغرق وقتًا طويلاً. ويقوم برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي باسترداد المعلومات النصية وتلخيصها من أنظمة الأعمال المختلفة، بما في ذلك أنظمة الموردين، وتعيينها إلى إطار العمل، مع خيار التقييمات البشرية.

على الجانب الآخر، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط معالجة المعلومات التي تم تجميعها بالفعل في تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويمكن للشركة أن تجمع معلومات طلب الشراء مع تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاص بالمورد. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أنك مسؤول عن نصف حجم مبيعات أحد الموردين، فيمكنك استخدام تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتقدير مسؤوليتك عن انبعاثات النطاق 3.

بالنسبة إلى المستثمرين المهتمين بالتمويل الأخضر، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل جماعي لإنشاء قائمة مختصرة موصى بها للشركات ذات الموقف البيئي الأقوى. وفي حالة الاستخدام المتقدمة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المضبوطة بدقة مع سياسات الاستدامة الخاصة بالشركة أن تدعم تطبيقًا استشاريًا لأنشطة مثل اختيار الموردين.

من المرجح أن تؤدي نماذج اللغة الكبيرة الأساسية (LLMs)، التي تم ضبطها باستخدام بيانات محددة للمجال، دورًا مهمًا في تطبيقات معالجة النصوص الذكية مثل هذه.

ومن المرجح أيضًا أن تترك نماذج الأساس التي تستخدم البيانات الجغرافية المكانية بصماتها في العام المقبل أو نحو ذلك. وستكون هذه النماذج مفيدة في التنبؤ بمناطق الفيضانات وحرائق الغابات ومخاطر المناخ الأخرى. كما ستتمكن الشركات في قطاعات تشمل الزراعة والبيع بالتجزئة ومرافق الخدمات والخدمات المالية من استخدام هذه النماذج لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها.

مع اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي في حالات الاستخدام الجديدة هذه، فإنها تحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى مجموعة جديدة من المخاطر التي بدأت تظهر، بدءًا من المخاوف المحتملة المتعلقة بالخصوصية إلى الافتقار إلى الواقعية. هناك حاجة إلى نهج الذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان وجود حواجز أمام الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي والتوليدي.

إن أهداف الاستدامة وأهداف العمل الأخرى تسير جنبًا إلى جنب. بالنسبة إلى العديد من حالات الاستخدام هذه، هناك علاقة وثيقة بين الاستدامة والتكلفة. إن الحد من استخدام الطاقة وتجنب الهدر وتحسين الموارد لها فوائد مالية بالإضافة إلى الفوائد البيئية. وباستخدام تطبيقات الاستدامة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستجد الشركات سهولة أكبر في اتخاذ القرارات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة الخاصة بها.