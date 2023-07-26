تستحوذ أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT على عناوين الأخبار، ولكن هناك تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى وأدواته المصممة خصوصًا للشركات تساعد الشركات بهدوء على تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي بالفعل على نطاق واسع اليوم في حالات الاستخدام، ويتطور الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة لمعالجة فئات جديدة من حالات الاستخدام.
لقد قمت سابقًا بقيادة فرق تقنية ساعدت العملاء على تنفيذ الذكاء الاصطناعي الخاص بهم. عندما بدأت العمل كقائد للاستدامة في Expert Labs، وهي مجموعة خدمات التقنيات الاحترافية، رأيت الإمكانات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي للمساعدة على زيادة كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والحد من النفايات. وقد اكتشفتُ حالات الاستخدام الحالية والناشئة للذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة النفايات وتحسين الأداء وخفض الطاقة وإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
خلال العام المقبل أو نحو ذلك، أتوقع أن أرى الشركات تنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساعد من خلال فئة جديدة من حالات الاستخدام لتحقيق أهداف الاستدامة. وتعمل بعض الشركات عليها بالفعل.
أولها هو استخدام فهم المستندات الذكي لمعالجة معلومات الاستدامة. وتستخدم الشركات العديد من إطار العمل المختلفة للإبلاغ عن تأثيرها البيئي بطريقة موحدة. ويُعد جمع المعلومات ذات الصلة وإنتاج تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عملية تستغرق وقتًا طويلاً. ويقوم برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي باسترداد المعلومات النصية وتلخيصها من أنظمة الأعمال المختلفة، بما في ذلك أنظمة الموردين، وتعيينها إلى إطار العمل، مع خيار التقييمات البشرية.
على الجانب الآخر، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط معالجة المعلومات التي تم تجميعها بالفعل في تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويمكن للشركة أن تجمع معلومات طلب الشراء مع تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاص بالمورد. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أنك مسؤول عن نصف حجم مبيعات أحد الموردين، فيمكنك استخدام تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتقدير مسؤوليتك عن انبعاثات النطاق 3.
بالنسبة إلى المستثمرين المهتمين بالتمويل الأخضر، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل جماعي لإنشاء قائمة مختصرة موصى بها للشركات ذات الموقف البيئي الأقوى. وفي حالة الاستخدام المتقدمة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المضبوطة بدقة مع سياسات الاستدامة الخاصة بالشركة أن تدعم تطبيقًا استشاريًا لأنشطة مثل اختيار الموردين.
من المرجح أن تؤدي نماذج اللغة الكبيرة الأساسية (LLMs)، التي تم ضبطها باستخدام بيانات محددة للمجال، دورًا مهمًا في تطبيقات معالجة النصوص الذكية مثل هذه.
ومن المرجح أيضًا أن تترك نماذج الأساس التي تستخدم البيانات الجغرافية المكانية بصماتها في العام المقبل أو نحو ذلك. وستكون هذه النماذج مفيدة في التنبؤ بمناطق الفيضانات وحرائق الغابات ومخاطر المناخ الأخرى. كما ستتمكن الشركات في قطاعات تشمل الزراعة والبيع بالتجزئة ومرافق الخدمات والخدمات المالية من استخدام هذه النماذج لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها.
مع اعتماد الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي في حالات الاستخدام الجديدة هذه، فإنها تحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى مجموعة جديدة من المخاطر التي بدأت تظهر، بدءًا من المخاوف المحتملة المتعلقة بالخصوصية إلى الافتقار إلى الواقعية. هناك حاجة إلى نهج الذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان وجود حواجز أمام الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي والتوليدي.
إن أهداف الاستدامة وأهداف العمل الأخرى تسير جنبًا إلى جنب. بالنسبة إلى العديد من حالات الاستخدام هذه، هناك علاقة وثيقة بين الاستدامة والتكلفة. إن الحد من استخدام الطاقة وتجنب الهدر وتحسين الموارد لها فوائد مالية بالإضافة إلى الفوائد البيئية. وباستخدام تطبيقات الاستدامة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستجد الشركات سهولة أكبر في اتخاذ القرارات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة الخاصة بها.
اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرّف على كيفية تحقيق مستخدمي IBM Turbonomic تقنية المعلومات المستدامة وتقليلهم البصمة البيئية مع ضمان أداء التطبيقات.
اكتشف كيف يمكن أن يساعد برنامج ibm maximo في تحسين قيمة الأصول طوال دورة حياتها.
تعرف على كيفية تحقيق المديرين التنفيذيين للاستدامة ورواد الصافي الصفري للامتثال إلى توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD).
تعرف على كيفية قيام المنظمات بوضع أهداف واضحة للاستدامة وتحقيقها بما يحقق ميزة تنافسية.
حسّن كيفية تخصيص الموارد للتطبيقات في جميع جوانب نظامك البنائي باستخدام منصة IBM Turbonomic.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
استخدم خدمات IBM الاستشارية للاستدامة لكي تحول طموحاتك في مجال الاستدامة إلى أفعال ملموسة، ويصبح عملك أكثر مسؤولية وربحية.