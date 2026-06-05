إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي هي دمج الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والأتمتة في عمليات إدارة الأصول التقليدية.
تُحدِث إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في كيفية حفاظ مديري الأصول ومديري العمليات وفرق الصيانة على سير العمليات.
تشمل إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي مجموعة من المجالات، بما في ذلك إدارة محافظ الأصول، وإدارة الثروات، وإدارة المخاطر، وإدارة الاستثمارات، والامتثال. وتُعد حلول إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطبيق عبر محافظ الأصول، بما في ذلك العقارات والمرافق، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وأصول تكنولوجيا المعلومات، والأصول الرقمية. يمكن أن تشير إدارة الأصول إلى الخدمات المالية أو الجانب التشغيلي للأعمال. تهدف هذه المقالة إلى تغطية إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي للمعدات المادية والبنية التحتية المهمة.
تستخدم حلول إدارة الأصول والمرافق الموحدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة الأصول، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التقليدي، بهدف تحسين سير العمل، وأتمتة التتبع، والحد من قيود القوى العاملة. وتُبنى نماذج الأساس هذه على النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) ويُجرى تدريبها على كمية هائلة من البيانات.
تعمل هذه التقنية على تحويل المؤسسات من الصيانة المجدولة أو التفاعلية إلى الرقابة المستمرة على الأصول القائمة على البيانات. ومن خلال التحليلات التنبئية ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات تعزيز قيمة أصولها.
تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي للأصول المادية على تغيير معادلة الأعمال بأكملها في المؤسسات وتساعد المديرين التنفيذيين على تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية.
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تواجه المؤسسات الحديثة المزيد من التعقيد، وتكاليف باهظة ناتجة عن فترات التعطل المفاجئ، بالإضافة إلى البيانات الضخمة. وتجعل ظروف السوق المضطربة والاتجاهات غير المتوقعة من الصعب على المؤسسات التخطيط للمستقبل. يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد على التخفيف من هذه التحديات والوقاية منها قبل أن تتحول إلى مشكلات تشغيلية من خلال تعزيز العمليات المهمة، مثل إدارة سلامة الأصول (AIM) وتتبع الأصول.
في السنوات الأخيرة، أصبح واضحًا أن المزيد من المؤسسات بدأت تدرك قيمة منصات الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقرير صادر عن IBM Institute for Business Value، يقول 71% من المديرين التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير بشكل جذري طريقة إدارتهم للأصول. وبالمثل، يقول 72% إنه يزيد من القيمة الإستراتيجية لإدارة الأصول المادية في مؤسساتهم.
عبر مختلف المجالات، يُعد تعطل المعدات من أكثر التحديات التشغيلية التي قد يواجهها الفريق إرباكًا وتكلفة. ويمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المساعدة على الحد من أعطال المعدات من خلال إجراء الصيانة التنبئية والتنبؤ بالانقطاعات المحتملة.
تنتج معدات العمليات الحديثة بيانات أجهزة استشعار أكثر مما يمكن لفرق الصيانة معالجتها. يمكن لحلول إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي تبسيط معالجة هذه البيانات واستخدامها لتعزيز صناعة قرار إستراتيجية واستثمارية أكثر ذكاءً.
وتشمل التحديات الأخرى تقادم البنية التحتية ونقص المعرفة المؤسسية نتيجة تقاعد الموظفين ذوي الخبرة. توفر أدوات الذكاء الاصطناعي خيارات تقنية قابلة للتوسع يمكنها معالجة هذه الفجوات وتطبيق تلك المعرفة على نطاق واسع.
تشمل إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي عدة خطوات رئيسية وتقنيات ذكاء اصطناعي أساسية لتعزيز العملية.
تنتج أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الاستشعار والطائرات من دون طيار كميات كبيرة من البيانات باستمرار. وتُعد هذه البيانات ضرورية لعملية إدارة أداء الأصول لأنها مصدر القوة الذي يعتمد عليه كل شيء آخر.
تسجل أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار أنواعًا مختلفة من البيانات، مثل الاهتزازات ودرجة الحرارة والضغط والمؤثرات الصوتية ومستويات السوائل. ومن المهم أن ندرك أن بيانات أجهزة الاستشعار تعمل كطبقة إدخال لعملية إدارة الأصول. ترتبط مخرجات الذكاء الاصطناعي ارتباطًا مباشرًا بالبيانات النظيفة والمستمرة.
تتعلم نماذج التعلم الآلي (ML) من البيانات التاريخية كيف تبدو "الحالة الطبيعية" وتراقب البيانات الواردة بحثًا عن الانحرافات.
تدمج منصات إدارة الأصول المؤسسية (EAM) الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل أصلي للإبلاغ عن المشكلات الخفية واكتشاف الحالات الشاذة قبل أن تسبب في حدوث عطل مفاجئ. بشكل أساسي، يمنح التعلم الآلي (ML) كل قطعة من المعدات جهاز مراقبة سلامة مستمرة خاصًا بها، ويكون متناغمًا مع سلوك الأصول.
على غرار التعلم الآلي، تستخدم التحليلات التنبئية البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي للتنبؤ بالوقت الذي يكون الأصل أو العنصر على وشك التدهور أو التعطل.
تستخدم التحليلات التنبئية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وحساب العمر الافتراضي المتبقي للعناصر وجدولة مواعيد الصيانة المستهدفة حسب الحاجة. يسمح هذا المستوى من المعارف لفرق الصيانة بالتوقف عن الاعتماد على الجداول الزمنية الثابتة، وجدولة الأعمال بناءً على حالة الأصول الفعلية.
تقرأ معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتفسر البيانات غير المنظمة، مثل سجلات الصيانة، وملاحظات الفنيين، وأوامر العمل، وسجلات الأعطال. يمكن لهذه التقنية استخراج الأنماط عبر آلاف السجلات النصية وتحويلها إلى معارف كانت ستظل مدفونة لولا ذلك.
يمكن أن يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية إلى تمكين المستخدمين من البحث في سجلات الإصلاح والتوصية بالحلول بكل سهولة.
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فرق إدارة الأصول في المهام اليومية وسير العمل. لا يركز الذكاء الاصطناعي التوليدي على التنبؤ بقدر ما يركز على تقديم محتوى أصلي، مثل أوامر العمل أو تقارير الصيانة.
تساعد هذه التقنية مديري الأصول على التصرف بناءً على معارف مولدة بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وتقليل العبء الإداري. لا يُقصد بالذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحل محل الحكم البشري أو المهارات البشرية—بل يتولى جمع المعلومات ومهام التواصل الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً من أعمال الصيانة الفعلية.
الذكاء الاصطناعي الوكيل قادم لا محالة، ولكنه لم يصبح بعد تقنية رئيسية في مجال إدارة الأصول.
يستخدم مديرو الأصول الذكاء الاصطناعي طوال عملية إدارة الأصول لأتمتة المهام والتنبؤ بالأعطال. ومع ذلك، يُعد الذكاء الاصطناعي الوكيل نظام ذكاء اصطناعي متكاملاً يمكنه تنفيذ سلسلة من الإجراءات بشكل مستقل من البداية إلى النهاية. لا يزال هذا النوع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب رقابة وموافقة بشرية لاتخاذ القرارات الكبرى.
يمكن لفرق العمليات والصيانة الاستفادة من إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي طوال سير عملهم. تشمل بعض حالات الاستخدام الواقعية الشائعة أتمتة المهام، وتخصيص الميزانيات، والتخطيط للاستثمار في الأصول:
إدارة الأصول بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطبيق عبر الفرق والمجالات المختلفة. وسيعتمد الاستخدام على أهداف المؤسسة وغرضها:
يمكن أن تعود إدارة الأصول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بالنفع على العديد من الأطراف المعنية، سواء داخل المؤسسة أو خارجها. تُتيح التقنيات الجديدة فرصًا جديدة للنمو وتحقيق نتائج تشغيلية أفضل:
تشعل التقنيات الجديدة إثارة كبيرة، ولكن دمج نظام الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة الأصول التقليدية قد يكون أمرًا صعبًا:
يمكن للمؤسسات التي تسعى إلى تبني إدارة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي اتباع نهج مفصل. تختلف عملية التنفيذ قليلاً حسب المؤسسة، لكن يمكنك اتباع الخطوات العامة التالية للاستفادة الكاملة من المزايا:
قد لا تتغير الأصول، لكن طريقة إدارة المؤسسة لها بالتأكيد تتغير، وذلك بفضل الخيارات التقنية الجديدة التي تدخل مجال إدارة الأصول:
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