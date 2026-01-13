يقدم مزودو AIaaS نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات والمنتجات من خلال منصة سحابة يمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر الإنترنت. ويعمل AIaaS وفقًا لنفس النموذج المرتكز على السحابة مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث يصل المستخدمون إلى تطبيقات البرمجيات دون الحاجة لاستضافة كل شيء محليًا. تُعد Google Workspace وZoom وSlack أمثلة على تطبيقات SaaS.

يقوم موفرو AIaaS بتغطية استثمارات البنية التحتية اللازمة لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والمعالجات المتخصصة والطاقة التي تحتاجها. ثم يستردون هذه التكاليف من خلال المدفوعات من عملائهم. ويحصل المستخدمون على قدرات الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي يمكنهم زيادتها أو تقليلها حسب الحاجة.

وعادةً ما يتم تقديم حلول AIaaS بأسعار اشتراك أو الدفع حسب الاستخدام، بدلاً من شراء واحد مقدمًا. وتقدم منصات AIaaS نماذج مدربة مسبقًا يمكن للمستخدمين تخصيصها في كثير من الأحيان لتناسب احتياجاتهم الفريدة. ويصل المستخدمون إلى هذه النماذج من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs).