3 حالات استخدام مثبتة للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني الوقائي

تشكل التعقيدات والترابطات المتزايدة تحديًّا متزايدًا لفِرق الأمن، وتتوسع أسطح الهجوم إلى ما هو أبعد بكثير مما يمكنهم مراقبته باستخدام الوسائل اليدوية وحدها. ومع قيام المؤسسات بتطوير استراتيجياتها متعددة السحابة واستخدام أدوات SaaS الجديدة والرموز الخاصة بجهات خارجية في تطوير البرامج ونشرها، فإن التحدي لا يزداد إلا صعوبة.

مع اتساع مساحات الهجوم هذه، تزداد تعقيدات تفاعلات الشبكة وتزداد احتمالية ظهور العديد من نقاط الدخول الجديدة التي يمكن للمهاجمين استغلالها. توفر إدارة سطح الهجوم(ASM) حماية في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبنى التحتية الرقمية، بغض النظر عن التعقيد الأساسي..

يعمل ASM المؤتمت على زيادة التدقيق اليدوي بشكل كبير من خلال توفير رؤية شاملة لأسطح الهجوم. علاوةً على ذلك، يتعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات التي يراقبها لتحسين نتائج الكشف في المستقبل، وإن كان ذلك بسرعة ونطاق لا يمكن للبشر وحدهم مجاراته.

ومع ذلك، على الرغم من أن أدوات ASM غالبًا ما يتم تقديمها كحلول جاهزة وعادةً ما تكون سهلة التنفيذ نسبيًا، فإن قدرة فِرق الأمن على تفسير التدفق الهائل للبيانات التي تولدها ضرورية لتحقيق أقصى قدر من التأثير.