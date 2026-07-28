يلتقي Malcolm Gladwell في جلسة حوارية مباشرة على منصة VivaTech مع Ana Paula Assis من IBM وGiovanni D'Aniello، مدير المعلومات التنفيذي في AXA، لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الابتكار والتحكم والثقة والمرونة في عصر الذكاء الاصطناعي.
تناقش الدكتورة Lara Jehi وMalcolm Gladwell كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية تشكيل مستقبل الأبحاث الطبية الحيوية. من محاكاة الجزيئات إلى تسريع اكتشاف الأدوية، تعرَّف على ما يعنيه هذا التحول لمستقبل الرعاية الصحية.
معظم ما يحدث داخل حلبة UFC أسرع من أن تلتقطه العين البشرية. وهنا يأتي دور Alon Cohen، الذي أمضى 15 عامًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على رصد تلك اللحظات. يجلس Malcolm Gladwell معه ليوضح كيف تقدم UFC وIBM رؤية ووضوحًا لأسرع لحظات هذه الرياضة.
في الحلقة الافتتاحية للموسم السابع من برنامج Smart Talks with IBM، يجري Malcolm Gladwell حوارًا أمام جمهور مباشر في SXSW مع Surajeet Ghosh، رئيس الذكاء الاصطناعي في HEINEKEN، لاستكشاف كيفية استخدام الشركة للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل عملياتها التشغيلية وتصبح أكثر شركات التخمير ترابطًا على مستوى العالم.
طوَّرت NASA وIBM نماذج أساسية متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وكشف الأنماط على الأرض وما وراءها. تُحدث هذه الأدوات تأثيرًا فعليًا في أرض الواقع، بدءًا من مساعدة كينيا في التخطيط لزراعة 15 مليار شجرة، ووصولًا إلى تمكين المملكة المتحدة من تتبُّع تفتحات الطحالب الضارة. توفِّر هذه الشراكة رؤى استراتيجية للعمل المناخي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للطوارئ.
يتوجَّه Malcolm Gladwell إلى أسبوع التكنولوجيا في سان فرانسيسكو ليُجري حديثًا مع Jay Gambetta، المدير الجديد للأبحاث في IBM، أمام جمهور مباشر. يناقشان خطط IBM لتوسيع قدرات الحوسبة الكمية، والتجارب الرائدة الجارية بالفعل، والتأثير المحتمل لهذه الحواسيب الجديدة في الكيمياء والطب وحتى التمويل.
يُجري Malcolm Gladwell حوارًا مع Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، في حلقة مباشرة خاصة لمناقشة الإمكانات الثورية للحوسبة الكمية، والتأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في الأعمال، وكيف أنَّ تنبؤات Krishna الاستشرافية منذ التسعينيات ما زالت توجِّه ابتكارات IBM حتى اليوم.
تُعيد كلٌّ من Scuderia Ferrari وIBM تعريف تفاعل الجماهير من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية متقدمة. اكتشِف كيف تساعد IBM فريق Scuderia Ferrari على تعزيز التواصل مع نحو 400 مليون معجب حول العالم، ودفع الابتكار وبناء المجتمع في العصر الرقمي.
تنتقل الحلقة إلى مركز البحث والابتكار التابع لدى L’Oréal في نيوجيرسي، حيث يستكشف Malcolm Gladwell تعقيدات صياغة مستحضرات التجميل وشراكة L’Oréal مع IBM في مجال الذكاء الاصطناعي. اكتشِف كيف يغيِّر الذكاء الاصطناعي صناعة الجمال، ما يجعل المنتجات أكثر استدامة وابتكارًا.
يزور Malcolm Gladwell جامعة Kennesaw State للتعرُّف على Jiwoo، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المعلمين المستقبليين على ممارسة التعليم التفاعلي من خلال محاكاة التفاعلات الصفية مع الطلاب. اكتشِف تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب التدريس لتحضير المعلمين للصف الدراسي.