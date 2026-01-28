هل تتسرَّع المؤسسات في اعتماد الذكاء الاصطناعي - وتعرِّض الأمن للخطر في الوقت نفسه؟

في هذه الحلقة من Security Intelligence، ينضم إلى المضيف Matt Kosinski كلٌّ من Sridhar Muppidi وNick Bradley وJeff Crume لتحليل لحظة مفصلية في الأمن الإلكتروني.

يستعرض الفريق الارتفاع السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي والمخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي الظلي في المؤسسات، مع مقارنة منصات الوكلاء مفتوحة المصدر مثل OpenClaw بالنماذج المملوكة مثل Claude Opus 4.6 وفِرق الوكلاء الجديدة الخاصة بها. نستكشف كيف يؤدي تبنّي الذكاء الاصطناعي بسرعة، وتنفيذ الوكلاء بشكل غير آمن، وضعف فصل المهام، إلى تشكيل أسطح هجوم جديدة - ولماذا قد يساهم المسؤولون عن غير قصد في تفاقم المشكلة.

تتناول المناقشة أيضًا اختراق سلسلة التوريد الأخير لتطبيق Notepad++‎ كإشارة تحذيرية لفشل أوسع في إدارة مخزون البرمجيات ومخاطر المورِّدين، وتحلل محاولة مجموعة DragonForce إعادة ابتكار برامج الفدية كرأسمال تجاري قابل للتوسع.

على طول الطريق، نعود إلى محور رئيسي: هل ركَّزنا على السرعة على حساب الأمن؟

00:00 - المقدمة

01:18 - المقارنة بين OpenClaw وClaude Opus 4.6

15:05 - السرعة أولًا. هل نخاطر بالأمن؟



27:29 - اختراق Notepad++‎

38:55 - كارتل برامج الفدية DragonForce

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.