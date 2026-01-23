OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): وكلاء مفتوحو المصدر يدخلون التيار العام

هل دخل وكلاء الذكاء الاصطناعي مفتوحو المصدر التيار العام أخيرًا؟

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang كل من Kaoutar El Maghraoui وMarina Danilevsky وAaron Baughman. في البداية، سنغوص في Moltbot (المعروف سابقًا باسم Clawdbot)، وهو إطار عمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر أثار جنون شراء أجهزة Mac minis. ما الذي يجعل هذا الوكيل مختلفًا؟ بعد ذلك، يعود Dario Amodei، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، بمقال جديد يتناول هذه المرة مرحلة "مراهقة الذكاء الاصطناعي". ثم، بمناسبة حفل توزيع جوائز غرامي في نهاية هذا الأسبوع، سنتحدث عن تجربة المعلومات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM، والتي تحمل اسم GRAMMY IQ. سيأخذنا Aaron في جولة لمعرفة كيف قام الفريق بالتوسع في العمل باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فرصة الفوز بتذاكر لحضور حفل جوائز غرامي لعام 2027. وأخيرًا، كشفت Microsoft عن شريحة Maia 200، وهي أحدث شرائح الاستدلال الخاص بها، والتي يُزعم أنها توفر 30% من التكلفة مقارنةً بشرائح NVIDIA. ماذا يعني التكامل الرأسي لمستقبل حروب شرائح الذكاء الاصطناعي؟ كل ذلك وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من Mixture of Experts.

  • 00:00 – المقدمة
  • 01:11 – OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): ثورة الوكلاء مفتوحي المصدر
  • 12:59 – مقال Dario Amodei بعنوان "مراهقة التكنولوجيا"
  • 25:51 – IBM Grammy IQ: مسابقة معلومات عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في حفل توزيع جوائز غرامي
  • 35:05 – Microsoft Maia 200: اشتعال حرب شرائح الاستدلال

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
