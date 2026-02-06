تبدأ المنافسة مبكرًا في مجال الذكاء الاصطناعي. في هذه الحلقة الطارئة من Mixture of Experts، تنضم المقدمة الضيفة Aili McConnon إلى كل من Chris Hay وMihai Criveti لتحليل المفاجآت المتتالية التي حدثت أمس: نموذج Claude Opus 4.6 من شركة Anthropic ونموذج GPT-5.3-Codex من شركة OpenAI، واللذان صَدرا بفارق زمني لم يتجاوز الساعة الواحدة بينهما. يقوم خبراؤنا بإجراء تحليل عميق لكلا النموذجين. فأيهما يقدم أداءً أفضل فعليًا في مهام البرمجة؟ بعد ذلك، سنقوم باستعراض ما تكشفه هذه الإصدارات عن الصراع المحتدم في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وأخيرًا، يشاركنا Chris وMihai سير عملهما الفعلي—فلماذا تكتفي باستخدام نموذج واحد بينما يمكنك الاستفادة من كليهما؟ بالإضافة إلى ذلك، نناقش التحول الجذري في التوجيهات: فمهام سير العمل متعددة الوكلاء ليس مجرد تقنية قادمة في المستقبل؛ بل هو واقع نعيشه بالفعل.

