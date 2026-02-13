هل يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي لديك اختراق التقييم الخاص به؟هذا الأسبوع في Mixture of Experts، ينضم إلى Tim Hwang كلٌّ من Ambhi Ganesan وKaoutar El Maghraoui وSandi Besen لتحليل إطلاق OpenAI لخدمة Codex Security. بعد ذلك، نستكشف الوعي بالتقييم حيث كشفت Anthropic أن Opus 4.6 اكتشَف أنه قيد الاختبار، وحدَّد مفتاح الإجابة وتمكَّن من فك تشفيره. ثم، استحواذ Meta على Moltbook، الشبكة الاجتماعية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، كما نناقش الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل. أخيرًا، أعلنت Alibaba أن أحد الوكلاء كسر الحواجز وبدأ بتعدين العملات المشفرة. هل يحاول وكلاء الذكاء الاصطناعي بجهد كبير لزيادة المكافآت؟ كل ذلك وأكثر في حلقة اليوم من Mixture of Experts.

00:00 – المقدمة

1:02 – إطلاق OpenAI لخدمة Codex Security

12:44 – استحواذ Meta على Moltbook

25:21 – أبحاث الوعي بالتقييم من Anthropic

38:06 – وكلاء Alibaba يتمكَّنون من تعدين العملات المشفرة

