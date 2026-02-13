هل يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي لديك اختراق التقييم الخاص به؟هذا الأسبوع في Mixture of Experts، ينضم إلى Tim Hwang كلٌّ من Ambhi Ganesan وKaoutar El Maghraoui وSandi Besen لتحليل إطلاق OpenAI لخدمة Codex Security. بعد ذلك، نستكشف الوعي بالتقييم حيث كشفت Anthropic أن Opus 4.6 اكتشَف أنه قيد الاختبار، وحدَّد مفتاح الإجابة وتمكَّن من فك تشفيره. ثم، استحواذ Meta على Moltbook، الشبكة الاجتماعية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، كما نناقش الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل. أخيرًا، أعلنت Alibaba أن أحد الوكلاء كسر الحواجز وبدأ بتعدين العملات المشفرة. هل يحاول وكلاء الذكاء الاصطناعي بجهد كبير لزيادة المكافآت؟ كل ذلك وأكثر في حلقة اليوم من Mixture of Experts.
ما الذي حدث في [un]prompted عام 2026؟ كيف غيَّر مؤتمر أمن الذكاء الاصطناعي الأبرز هذا العام أفكارنا حول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى: إرهاق العاملين في الأمن الإلكتروني، ووكلاء ذكاء اصطناعي يكتبون تدوينات مسيئة، و"انهيار Zero Day".
أطلقت Perplexity Computer منصة تنسيق الوكلاء، واستوردت Claude الذاكرة، وقللت NullClaw عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي، وأصبحت Tilly Norwood أول ممثلة ذكاء اصطناعي.
الذكاء الاصطناعي بوصفه "مطوّرًا" مقابل كونه "أداة"، وتحديث الكمبيوتر المركزي باستخدام COBOL، ومعوقات تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، وتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر عمليات الوكلاء.
صفقة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من Google في الهند، وبناء Claude لمترجم C خلال أسبوعين، وثغرات أمان تخص وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومشكلة عائد الاستثمار لدى المؤسسات.
يكشف تقرير استخدام Copilot من Microsoft عن اتجاهات مفاجئة في تبني الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موجِّهات Ralph Wiggum، وقمة الذكاء الاصطناعي في الهند، وحملة الإعلانات الكثيفة للذكاء الاصطناعي خلال Super Bowl.
طُرح كل من Claude Opus 4.6 من Anthropic و GPT-5.3-Codex من OpenAI في غضون ساعة. ونحلل معركة الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات وما الذي تعنيه للمطورين.
تم إطلاق التطبيق OpenAI Codex للبرمجة، بينما تكشف Moltbook – الشبكة الاجتماعية المخصصة للوكلاء فقط – عن مخاطر أمنية. تابع حلقة Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
يشعل Moltbot (سابقًا Clawdbot) ثورة الوكلاء مفتوحة المصدر، ومقال Dario Amodei عن "مراهقة الذكاء الاصطناعي"، وIBM Grammy IQ، والكشف عن شريحة Maia 200 من Microsoft.
تُدخل OpenAI الإعلانات إلى ChatGPT، ويشهد Claude Code لحظته الفارقة، ويكشف تقرير IBV "Enterprise 2030" عن مستقبل ابتكار الذكاء الاصطناعي. استمع إلى Mixture of Experts اليوم!
يُتيح Claude Cowork وكلاء الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، وتتحول Apple إلى Google Gemini من أجل Siri، ويتبنى Linus Torvalds برمجة vibe. كل ذلك وأكثر في Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
يَعِد Rubin من NVIDIA بمكاسب أداء تصل إلى خمسة أضعاف، وتستحوذ Meta على Manus AI مقابل ملياري دولار أمريكي، وتعيد بنية MHC من DeepSeek تعريف كفاءة تدريب النماذج.