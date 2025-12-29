2025: العام الذي احتل فيه الذكاء الاصطناعي الوكيل مفتوح المصدر مركز الصدارة

من القدرات القائمة على الوكلاء في نماذج الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى النشر في العالم الحقيقي، كان عام 2025 هو العام الذي جذب فيه الذكاء الاصطناعي الوكيل مفتوح المصدر الانتباه. بالنسبة إلى IBM، يتجسد هذا التطور في BeeAI وAgent Stack، وهما مبادرتان مفتوحتا المصدر أعادا تشكيل كيفية تطوير الوكلاء الأذكياء ونشرهم.

بدأ مشروع BeeAI كمشروع داخلي في أوائل عام 2024، عندما توقعت IBM Research تحولاً محوريًا نحو الأنظمة القائمة على وكلاء . صرحت Kate Blair، مديرة قسم حاضنات الأعمال والتجارب التقنية في IBM Research، في مقابلة مع IBM Think: "بدأنا العمل على ذلك مع اقتراب عام 2024 وأصبح كل شيء يبدو قديمًا جدًا الآن." "لكننا ركزنا على كيفية استخدام المستخدمين النهائيين للوكلاء".

في البداية، استكشف الفريق أنظمة الحوار وأطلق نسخة تجريبية مفتوحة تسمى BeeAI للأعمال. لكن الزخم لم يكن مناسبًا. حول الفريق تركيزه نحو جعل BeeAI مفتوح المصدر وركز على المطورين.

قالت Blair: "بدأنا نتلقى تعليقات من المطورين". "ربما بدلاً من التركيز على واجهة المستخدم النهائي للوكلاء المستهلكين، يجب أن نركز واجهة مطوري الوكلاء. ومن هنا نشأ إطار العمل".

اليوم، يعد إطار عمل BeeAI مجموعة أدوات مفتوحة المصدر لتطوير الوكلاء، مع التركيز على تجربة المكور وقابلية التشغيل البيني. يدعم هذا الإطار التنسيق متعدد الوكلاء، والاستدلال القائم على القواعد والتكامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. تحت إدارة Linux Foundation، اكتسب BeeAI زخمًا؛ وحصل على أكثر من 3000 نجمة على GitHub.