قادة التقنية ينظرون إلى "نماذج العالم" باعتبارها حلقة وصل إلى ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا

قد تكون قطتك المنزلية أذكى من ChatGPT. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي بات قادرًا اليوم على كتابة الشعر واجتياز اختبارات كليات الحقوق، فإنه لا يزال عاجزًا عن مجاراة قدرات الاستدلال الأساسية التي تمكّن قطتك من التحرك بثقة على حواف النوافذ والانقضاض بدقة على الفريسة.

هذه الفجوة ـ بين إحاطة الذكاء الاصطناعي بالمعرفة البشرية، وعجزه عن مضاهاة فهم الحيوانات للعالم المادي ـ برزت باعتبارها تحديًا محوريًا في السعي إلى تطوير آلات أكثر ذكاءً. وقد سلّط Yann LeCun، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta، الضوء على هذه المسألة الأسبوع الماضي في قمة لأمان الذكاء الاصطناعي في باريس، معتبرًا أن "النماذج العالمية" ـ وهي أنظمة للذكاء الاصطناعي تُكوِّن تمثيلات داخلية للبنية والديناميكيات والعلاقات السببية ـ يمكن أن تكون مفتاح دفع تطور الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يتساءل بعض الباحثين البارزين عمّا إذا كان هذا النهج ثوريًا بالقدر الذي يبدو عليه.

ويقول Stuart J. Russell، أستاذ علوم الكمبيوتر في University of California, Berkeley، في حديث مع IBM Think: "لقد استخدم الذكاء الاصطناعي نماذج للعالم منذ خمسينيات القرن الماضي، وتعتمد عدة مجالات فرعية في الذكاء الاصطناعي بالكامل على هذه النماذج." "لا ينطوي هذا الطرح على قدر من الجِدّة والابتكار يزيد عمّا في القول إن الرياضيات قد تكون مفيدة للفيزياء."