لماذا قد يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التفكير على نحو أقرب إلى النصف الآخر من الدماغ

وكان هناك أيضًا جانب حوسبي. فقد كان الفريق يعمل على Dense Associative Memory، وهو نوع متقدم من الشبكات يبني على نموذج Hopfield الأصلي ويوسّعه. وتُعرف هذه الأنظمة بسعة الذاكرة القوية وبقدرات استرجاع الأنماط العالية.

وقال Kozachkov: "للأسف، ما تكسبه شبكات Dense Associative Memory من سعة الذاكرة تخسره من حيث المعقولية البيولوجية. لذلك تساءلنا بطبيعة الحال عمّا إذا كان يمكن تنفيذ هذه الشبكات على عتاد بيولوجي".

ومع بدء التفكير في التنفيذ البيولوجي، برزت الخلايا النجمية سريعًا باعتبارها المرشح الأرجح. كان تركيبها التشريحي وتنظيمها المكاني وديناميكياتها الكيميائية الحيوية جميعها تشير إلى احتمال أن يكون لها دور في الذاكرة.

وبحسب طريقة ضبط النظام، يمكن للنموذج أن يعمل على نحو مشابه للذاكرة الترابطية الكثيفة (Dense Associative Memory) أو أن يتبنى خصائص المحوّل (Transformer). وتجعل هذه المرونة الأمر يتجاوز مقارنة عابرة بالذكاء الاصطناعي، إذ تطرح نهجًا عمليًا للتفكير في كيفية تعامل الدماغ وأنظمة التعلم الآلي الحديثة مع مشكلات متشابهة.

وقال Kozachkov: "إذا كانت نظريتنا صحيحة، حتى من حيث الفكرة العامة دون كل تفصيل، فستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الطريقة التي نفهم بها الذاكرة في الدماغ". وأضاف: "تشير نظريتنا إلى أن الذكريات يمكن أن تُشفَّر داخل مسارات الإشارات داخل الخلية في خلية نجمية واحدة. وتنشأ الأوزان المشبكية من التفاعلات داخل هذه المسارات، وكذلك من التفاعلات بين الخلايا النجمية والمشابك".

وللنظرية أيضًا دلالات لافتة على الذكاء الاصطناعي. فأنظمة التعلم الآلي الحالية تواجه صعوبة مع الذاكرة: إذ إن قدرة الشبكات العصبية على الاحتفاظ بمعلومات طويلة الأمد محدودة، وغالبًا ما يُلجأ إلى طبقات الانتباه أو وحدات ذاكرة خارجية للتغلب على ذلك. لكن هذه المكونات ترفع التكلفة الحوسبية وتزيد التعقيد.

ومن تنبؤات النموذج أن تعطيل الإشارات داخل الخلايا في الخلايا النجمية ينبغي أن يؤثر في استدعاء الذاكرة، وأن التدخل الانتقائي في شبكات الخلايا النجمية قد يضعف أنواعًا معينة من التعلم. وهذه أفكار قابلة للاختبار، وإن كانت صعبة تقنيًا، وقد ترشد أبحاثًا لاحقة في علم الأعصاب الأساسي والحوسبة المستوحاة من الدماغ.

ومع ذلك، يظل النموذج نظريًا. ويؤكد الباحثون أن ما يطرحونه إطار عمل لا خلاصة نهائية.

وقال Kozachkov: "أولًا وقبل كل شيء، سيكون رائعًا أن يبذل الباحثون التجريبيون جهدًا جادًا لدحض نموذجنا". "أي محاولة إثبات أنها خاطئة. وسأكون سعيدًا جدًا بالتعاون في هذا المسعى".

وفي الوقت الحالي، تدعو النظرية إلى إعادة نظر أوسع في الكيفية التي تُنظَّم بها بنية الذكاء.

وقال Kozachkov: "نحن عند بدايات الانفجار الكامبري للذكاء. وللمرة الأولى، نعرف كيف نبني كيانات ذكية ليست من عالم الحيوان. ولهذا تبعات هائلة على علم الأعصاب، ويصعب فعلًا الإحاطة بمدى اتساعها".

وأضاف أنه يرى أن علم الأعصاب لا يزال يملك الكثير ليقدمه إلى التعلم الآلي. وقال: "لا أعتقد أننا اقتربنا أصلًا من استنفاد الأفكار التي يمكن أن نستخلصها من الدماغ لبناء أنظمة أكثر ذكاءً. ما زال أمامنا طريق طويل".