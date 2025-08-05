لماذا يُعد عام 2025 عامًا محوريًا في مجال الروبوتات

إنه لطيف وصغير ومظهره مضحك ويمكن برمجته بلغة Python. تعرّف على Reachy Mini، وهو روبوت صغير الحجم ومفتوح المصدر من Hugging Face مصمم للاستخدام من قبل المطورين والمستهلكين العاديين وحتى الأطفال. ومنذ أن أعلنت Hugging Face عن إطلاقه في يوليو، تجاوز Reachy Mini، المتوفر للبيع المسبق، التوقعات، وفقًا لشركة Pollen Robotics، وهي شركة روبوتات استحوذت عليها مؤخرًا شركة الذكاء الاصطناعي.
يبدو أن عام 2025 سيكون عام الذكاء الاصطناعي المادي. وفقًا لمؤشر NASDAQ، من المتوقع أن ينمو السوق من 12.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 124.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما أعلنت NVIDIA عن أول نموذج أساس مفتوح للروبوتات الشبيهة بالبشر، GROOT N1. وقد بدأ بالفعل استخدام الروبوتات في العمل: فقد نشرت Amazon روبوتها المليون في يوليو 2025، ووصَّلت خدمة Waymo التابعة لشركة Google أكثر من 10 ملايين رحلة بحلول مايو 2025.
ولكن هل الروبوتات جاهزة للحياة اليومية؟ التقت IBM Think بالمؤسسين الذين يعملون على بناء هذا المستقبل.
ترك Anto Patrex وظيفته في إحدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي هذا العام لينشئ CosmicBrain، وهي شركة ناشئة تتصدى لأحد أكبر تحديات الروبوتات: البيانات.
قال في مقابلة مع IBM Think: "بدأ الكثير من الناس في بناء الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتحسين الروبوتات. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى ترك وظيفتي. شعرت أنني إذا لم أكن في هذا المجال اليوم، فسأفقد الكثير".
تبني CosmicBrain نماذج محاكاة لتدريب الروبوتات باستخدام بيانات المهام البشرية، التي تُجمع عبر أي نظارات ذكية قابلة للارتداء. وأوضح Patrex قائلاً: "إذا نظرت إلى الروبوتات من شركات الذكاء المادي، فستجد أنها تُدرب باستخدام التشغيل عن بُعد. وهذه ليست طريقة قابلة للتطوير، لذلك عندما تُنشر في مستودع فعلي أو حقل زراعي، فإنها لا تمتلك مجموعة بيانات متنوعة".
فما الفكرة؟ متجر تطبيقات بآلية "التوصيل والتشغيل" للروبوتات، ومتاح للجميع: المطورين والطلاب أو الشركات الراغبة في تدريب روبوتاتها. وقال: "نحن ننشئ متجر Google Play أو متجر تطبيقات للروبوتات. الأمر أشبه بفيلم Matrix في العصر الحديث. سيكون لدينا مئات الآلاف من المهارات التي يمكنك فقط إدخالها مباشرة، وسيعرف الروبوت ما يجب فعله".
ذكر Patrex أن الخطة تتضمن جمع أكثر من 50 مليون ساعة من الفيديو في العامين المقبلين. وستكون الخطوة التالية هي استخدام هذه البيانات لتوليد بيانات اصطناعية.
وأضاف: "هناك الكثير من الأعمال التي لا يمكننا فعلها في العالم الحقيقي. ماذا يحدث إذا أسقط الروبوت طردًا؟ كيف يلتقطه؟ يمكننا تعليم هذه الروبوتات فعل ذلك، أو التعرف على 100 نوع من الفواكه المختلفة، مثل التقاط الكرز مقابل الطماطم والتفاح والبرتقال".
ترى CosmicBrain أن تأثيرها المحتمل في نظام الروبوتات مشابه لتأثير Scale AI، التي تخصصت في وسم البيانات، وتأثير Google وMicrosoft وMeta وOpenAI وAnthropic على ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال: "لقد باعت Scale AI بياناتها. أما نحن فلن نبيع بياناتنا. بل سنبيع مجموعات المهارات كواجهات برمجة تطبيقات، بحيث تظل البيانات ملكًا للشركة".
قبل بضعة أيام، توقع Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، أن روبوتات Optimus من Tesla يمكن أن تحقق إيرادات بقيمة 30 تريليون دولار أمريكي، وPatrex يؤيد هذا الرأي. قال Patrex: "قريبًا، سترى [الجميع] ... يصنعون الروبوتات ويصلحونها ويرسمونها ويدربونها". سيكون هناك اقتصاد ضخم".
هذا المستقبل أصبح حقيقة بالفعل بالنسبة إلى Jan Liphardt، الأستاذ المشارك في الهندسة الحيوية في جامعة ستانفورد ومؤسس OpenMind، وهي مجموعة برمجيات مفتوحة المصدر ومخصصة للذكاء الاصطناعي للروبوتات تخطط لافتتاح أول متجر لها في سان فرانسيسكو هذا العام.
قال Liphardt لمجلة IBM Think: "هذا سيحدث هذا العام، وليس في عام 2037. والأمر لا يقتصر علينا فقط".
كان Liphardt، وهو من المعجبين القدامى بالروبوتات الخيالية، يلاحظ الفجوة بين الروبوتات الخيالية والآلات الصناعية في الحياة الواقعية. قال: "لقد شاهد الكثير منا أفلامًا يتفاعل فيها الناس مع الروبوتات. وحتى قبل بضع سنوات، كانت الروبوتات تُصنع لتحريك قطعة معدنية ولحامها بقطعة معدنية أخرى، لأغراض صناعية. وكانت هناك فجوة هائلة بين نوع الروبوتات التي شاهدناها في الأفلام وقرأنا عنها في الخيال العلمي، ونوع الروبوتات التي رأيناها حولنا".
تغير ذلك خلال طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
قال: "كنت أدرس النماذج اللغوية الكبيرة قبل بضع سنوات. وكنت أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان من الممكن توسيع نطاق المخرجات من النصوص لتشمل أفعالاً في العالم الحقيقي".
بدأ في كتابة برامج للتحكم في الروبوتات المنزلية — لمساعدة الأطفال في واجباتهم المدرسية، والنباح على الضيوف غير المألوفين، وحتى رسم خرائط الحدائق. قال Liphardt: "لا تستطيع النماذج اللغوية الكبيرة كتابة تعليمات الكمبيوتر البرمجية فحسب، بل يمكنها أيضًا إصدار أوامر للأجهزة. كان ذلك مثيرًا للغاية بالنسبة إليّ".
ويعتقد أن النماذج اللغوية الكبيرة تحل التحديات الأساسية مثل دمج البيانات، وهي عملية دمج البيانات من مصادر متعددة لإنتاج مخرجات متماسكة وغنية بالمعلومات. "إحدى مزايا استخدام اللغة لوصف العالم المادي هي أنها تتناسب بشكل طبيعي مع طريقة عمل النماذج اللغوية الكبيرة، فهي رائعة في فهم القصص ومتابعتها وإنتاجها من تلك المدخلات".
ومع ذلك، لا يسير كل شيء كما هو مخطط له. على سبيل المثال، أحد روبوتاته يميل إلى النباح على المشردين. قال: "بالطبع، لم نبرمج ذلك. ولكن فكرة أن الشخص المشرد مخيف هي فكرة يجب أن تكون موجودة في بيانات التدريب".
وأضاف: "هذا [التحيز في بيانات التدريب] ليس خاصًا بالروبوتات. والمهم بالنسبة إليّ هو ببساطة ملاحظة ذلك ثم التفكير في طرق جيدة للتحكم في التقنية أو إدارتها. وهذه أيضًا مشكلة لم تُحل تمامًا. إذا فكرت في التقاطع بين إدارة المحاذاة والنماذج اللغوية الكبيرة، فستجد أن هذه مشكلة أكبر بكثير من أي جهد برمجي للروبوتات".
قد يكون تشجيع المطورين على اعتماد هذه التقنية هو ما سيدفع الروبوتات في النهاية إلى الانتشار. وهذا هو الرهان وراء دخول Hugging Face إلى هذا المجال. قال Clément Delangue، الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face، في حلقة بودكاست حديثة من TBPN: "مع وجود أجهزة أرخص ومصادر مفتوحة للذكاء الاصطناعي، نعتقد أن تأثير ذلك سيكون شبيهًا بتأثير ChatGPT في عالم الروبوتات".
تعمل K-Scale Labs، وهي شركة روبوتات شبيهة بالبشر مفتوحة المصدر مقرها في سان فرانسيسكو، على الفرضية نفسها. وستبدأ الشركة في شحن K-Bot، وهو روبوت شخصي سيتمتع بقدرات حركية أساسية وتحكم صوتي ومجموعة أوامر محددة سابقًا، في ديسمبر 2025.
قال Benjamin Bolte، مؤسس K-Scale Labs ورئيسها التنفيذي، في مقابلة: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن يكون لدينا أول منصة مفتوحة المصدر للمطورين".
يعتقد Bolte، المهندس السابق في Tesla وMeta، أن النمو الحقيقي سيأتي من المستخدمين والمطورين والهواة الأوائل، كما كان الحال في الأيام الأولى لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب.
تراهن K-Scale Labs على بعض حالات الاستخدام الرئيسية وعلى الانفتاح. قال Bolte: "محاولة فرض كيفية عمل كل شيء هو نهج خاطئ. إذا تمكنا من جعل الناس يجربون الروبوتات ويصنعون تجربة المنتج بأنفسهم، فأعتقد أن هناك نطاقًا تاليًا واسعًا، مثل نظام بنائي لمطوري التطبيقات للروبوتات الشبيهة بالبشر".
بناءً على الاهتمام الذي حظي به Reachy 2، وهو روبوت شبيه بالبشر مفتوح المصدر بالكامل طورته Pollen Robotics وصنعته، طورت الشركة Reachy Mini، وهو روبوت شخصي متاح فقط للطلب المسبق. وهذا ليس روبوتًا بشريًا كاملاً، ولكنه مساعد يومي محتمل يمكنه التحرك في منزلك والتحدث والاستماع وتصور بيئته.
قالت Anne-Charlotte Passanisi، مديرة المنتجات الأولية في Pollen Robotics، شركة الروبوتات التي استحوذت عليها Hugging Face في وقت سابق من هذا العام: "نطاق التطبيقات هائل. نحن نبني اللبنات الأساسية لتمكين الناس من صنع ابتكارات مذهلة. والهدف هو روبوت مناسب للعائلة يمكن لأي شخص برمجته. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن الإمكانات هائلة".
