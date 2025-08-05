لماذا يُعد عام 2025 عامًا محوريًا في مجال الروبوتات

ترك Anto Patrex وظيفته في إحدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي هذا العام لينشئ CosmicBrain، وهي شركة ناشئة تتصدى لأحد أكبر تحديات الروبوتات: البيانات.

قال في مقابلة مع IBM Think: "بدأ الكثير من الناس في بناء الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتحسين الروبوتات. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى ترك وظيفتي. شعرت أنني إذا لم أكن في هذا المجال اليوم، فسأفقد الكثير".

تبني CosmicBrain نماذج محاكاة لتدريب الروبوتات باستخدام بيانات المهام البشرية، التي تُجمع عبر أي نظارات ذكية قابلة للارتداء. وأوضح Patrex قائلاً: "إذا نظرت إلى الروبوتات من شركات الذكاء المادي، فستجد أنها تُدرب باستخدام التشغيل عن بُعد. وهذه ليست طريقة قابلة للتطوير، لذلك عندما تُنشر في مستودع فعلي أو حقل زراعي، فإنها لا تمتلك مجموعة بيانات متنوعة".

فما الفكرة؟ متجر تطبيقات بآلية "التوصيل والتشغيل" للروبوتات، ومتاح للجميع: المطورين والطلاب أو الشركات الراغبة في تدريب روبوتاتها. وقال: "نحن ننشئ متجر Google Play أو متجر تطبيقات للروبوتات. الأمر أشبه بفيلم Matrix في العصر الحديث. سيكون لدينا مئات الآلاف من المهارات التي يمكنك فقط إدخالها مباشرة، وسيعرف الروبوت ما يجب فعله".

ذكر Patrex أن الخطة تتضمن جمع أكثر من 50 مليون ساعة من الفيديو في العامين المقبلين. وستكون الخطوة التالية هي استخدام هذه البيانات لتوليد بيانات اصطناعية.

وأضاف: "هناك الكثير من الأعمال التي لا يمكننا فعلها في العالم الحقيقي. ماذا يحدث إذا أسقط الروبوت طردًا؟ كيف يلتقطه؟ يمكننا تعليم هذه الروبوتات فعل ذلك، أو التعرف على 100 نوع من الفواكه المختلفة، مثل التقاط الكرز مقابل الطماطم والتفاح والبرتقال".

ترى CosmicBrain أن تأثيرها المحتمل في نظام الروبوتات مشابه لتأثير Scale AI، التي تخصصت في وسم البيانات، وتأثير Google وMicrosoft وMeta وOpenAI وAnthropic على ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال: "لقد باعت Scale AI بياناتها. أما نحن فلن نبيع بياناتنا. بل سنبيع مجموعات المهارات كواجهات برمجة تطبيقات، بحيث تظل البيانات ملكًا للشركة".

قبل بضعة أيام، توقع Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، أن روبوتات Optimus من Tesla يمكن أن تحقق إيرادات بقيمة 30 تريليون دولار أمريكي، وPatrex يؤيد هذا الرأي. قال Patrex: "قريبًا، سترى [الجميع] ... يصنعون الروبوتات ويصلحونها ويرسمونها ويدربونها". سيكون هناك اقتصاد ضخم".