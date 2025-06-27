عندما يفكر الذكاء الاصطناعي عنا، يصبح الدماغ أكثر هدوءًا

استعان فريق كوسمينا بـ 54 طالباً جامعياً من منطقة بوسطن، وزوّدهم بقبعات تخطيط كهربية الدماغ (EEG caps)، التي تقيس النشاط الكهربائي في الدماغ. كان الهدف هو قياس التغيرات في الوقت الفعلي أثناء كتابة المشاركين لمقالات قصيرة باستخدام إحدى الأدوات الثلاثة: ChatGPT، أو محرك بحث Google مبسط، أو عدم استخدام أي أداة على الإطلاق. وانخرط كل طالب في جلسات كتابة متعددة، وعاد إلى المختبر في أيام مختلفة.

لم يكن الباحثون يختبرون المعرفة أو يصححون المقالات بناءً على الجودة. وبدلاً من ذلك، كانوا يقيسون ما يسميه علماء الأعصاب "الاتصال العصبي"، والذي يشير إلى مدى تواصل أجزاء الدماغ المختلفة مع بعضها البعض أثناء أداء مهمة ما.

قال Kosmyna: "لم نكن نتطلع إلى الذكاء". "لا يتعلق الأمر بالذكاء أو عدم الذكاء. لقد أردنا فقط أن نرى ما يحدث في الدماغ عند استخدام نموذج لغوي كبير لإكمال مهمة معرفية".

ما وجدوه كان مذهلًا. عندما استخدم الطلاب ChatGPT، أظهرت أدمغتهم اتصالاً أقل عبر المناطق الرئيسية المرتبطة بالتفكير النشط والذاكرة. وعندما عمل الطلاب دون أي أدوات، واعتمدوا على معارفهم فقط، أظهرت أدمغتهم تواصلاً أكبر بين المناطق المختلفة.

تضمنت التجربة لمسة غير متوقعة. في الجلسة الختامية، تم تغيير بعض المشاركين وتوزيعهم في مجموعات مختلفة. سيُطلب من الطالب الذي استخدم ChatGPT في جلسات سابقة الكتابة بدونه، والعكس صحيح.

عندها أصبحت الأمور أكثر إثارة للاهتمام. تقول كوسمينا: "لقد وجدنا أن الترتيب الذي استخدم الطلاب به الأدوات مهم بالفعل". "إذا بدأ الطلاب باستخدام ChatGPT ثم طُلب منهم الكتابة بمفردهم، كان نشاطهم الدماغي أدنى مما لو كانوا قد بدأوا دون أدوات واستخدموا الذكاء الاصطناعي لاحقاً فقط".

هذا الفرق، رغم أنه قائم على عينة صغيرة، يلمح إلى شيء أكثر عمقاً: قد يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر جداً من الحياة إلى مقاطعة العمليات المعرفية التي كان من الممكن أن تتطور بمرور الوقت. هذه الظاهرة تتشابه مع الأبحاث السابقة حول التفريغ المعرفي، وهو ميل الأفراد إلى تخزين المعلومات في أدوات خارجية، مثل الهواتف الذكية أو أنظمة الملاحة (GPS). ورقة بحثية عام 2011 وصفت كيف أن الناس ينخفض لديهم معدل حفظ الحقائق عندما يدركون أن بإمكانهم استرداد تلك الحقائق لاحقاً من خلال محركات البحث.. بعبارة أخرى، عندما نثق في أداة لتتذكر نيابة عنا، فإننا نتوقف عن المحاولة. وتوحي دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بأن ديناميكية مماثلة قد تنطبق على عمليات الكتابة والاستدلال المنطقي.

قالت Kosmyna: "من الناحية المنطقية، نتوقع أن تكون هناك اختلافات عندما تستخدم الأدوات مقارنة بعدم استخدامها". "وهذا ما لاحظناه بالفعل. إنه أمر مختلف".