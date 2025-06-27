عندما يفكر الذكاء الاصطناعي عنا، يصبح الدماغ أكثر هدوءًا

قد يتولى الذكاء الاصطناعي التحكم في دفة التوجيه الذهني بأكثر مما نتصور. في دراسة جديدة من مختبر MIT Media Lab، أظهر الطلاب الذين استخدموا ChatGPT لكتابة مقالات نشاطًا دماغيًا أقل بكثير مقارنة بمن لا يستخدمونه.
مع تحول أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT إلى جزء أساسي في الفصول الدراسية ومكان العمل، برز تساؤل جوهري: كيف تؤثر هذه الأدوات على عقولنا؟ يقدم بحث مختبر وسائل الإعلام التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دليلاً مبكراً وواقعياً. وعلى الرغم من أن النتائج لا تثبت أن الذكاء الاصطناعي يجعل الناس أقل ذكاءً، إلا أنها تثير أسئلة مهمة حول كيف أن التوقيت والتكرار والإفراط في الاستخدام قد يقلل من جهدنا المعرفي.
قالت Nataliya Kosmyna، الكاتبة الرئيسية للدراسة، في مقابلة مع IBM Think: "لا نعرف بعد ما هو التوازن الصحيح". "ولكن هذه إشارة قوية على أننا بحاجة إلى فهم أفضل حول توقيت وكيفية إدماجنا لهذه الأدوات".
استعان فريق كوسمينا بـ 54 طالباً جامعياً من منطقة بوسطن، وزوّدهم بقبعات تخطيط كهربية الدماغ (EEG caps)، التي تقيس النشاط الكهربائي في الدماغ. كان الهدف هو قياس التغيرات في الوقت الفعلي أثناء كتابة المشاركين لمقالات قصيرة باستخدام إحدى الأدوات الثلاثة: ChatGPT، أو محرك بحث Google مبسط، أو عدم استخدام أي أداة على الإطلاق. وانخرط كل طالب في جلسات كتابة متعددة، وعاد إلى المختبر في أيام مختلفة.
لم يكن الباحثون يختبرون المعرفة أو يصححون المقالات بناءً على الجودة. وبدلاً من ذلك، كانوا يقيسون ما يسميه علماء الأعصاب "الاتصال العصبي"، والذي يشير إلى مدى تواصل أجزاء الدماغ المختلفة مع بعضها البعض أثناء أداء مهمة ما.
قال Kosmyna: "لم نكن نتطلع إلى الذكاء". "لا يتعلق الأمر بالذكاء أو عدم الذكاء. لقد أردنا فقط أن نرى ما يحدث في الدماغ عند استخدام نموذج لغوي كبير لإكمال مهمة معرفية".
ما وجدوه كان مذهلًا. عندما استخدم الطلاب ChatGPT، أظهرت أدمغتهم اتصالاً أقل عبر المناطق الرئيسية المرتبطة بالتفكير النشط والذاكرة. وعندما عمل الطلاب دون أي أدوات، واعتمدوا على معارفهم فقط، أظهرت أدمغتهم تواصلاً أكبر بين المناطق المختلفة.
تضمنت التجربة لمسة غير متوقعة. في الجلسة الختامية، تم تغيير بعض المشاركين وتوزيعهم في مجموعات مختلفة. سيُطلب من الطالب الذي استخدم ChatGPT في جلسات سابقة الكتابة بدونه، والعكس صحيح.
عندها أصبحت الأمور أكثر إثارة للاهتمام. تقول كوسمينا: "لقد وجدنا أن الترتيب الذي استخدم الطلاب به الأدوات مهم بالفعل". "إذا بدأ الطلاب باستخدام ChatGPT ثم طُلب منهم الكتابة بمفردهم، كان نشاطهم الدماغي أدنى مما لو كانوا قد بدأوا دون أدوات واستخدموا الذكاء الاصطناعي لاحقاً فقط".
هذا الفرق، رغم أنه قائم على عينة صغيرة، يلمح إلى شيء أكثر عمقاً: قد يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر جداً من الحياة إلى مقاطعة العمليات المعرفية التي كان من الممكن أن تتطور بمرور الوقت. هذه الظاهرة تتشابه مع الأبحاث السابقة حول التفريغ المعرفي، وهو ميل الأفراد إلى تخزين المعلومات في أدوات خارجية، مثل الهواتف الذكية أو أنظمة الملاحة (GPS). ورقة بحثية عام 2011 وصفت كيف أن الناس ينخفض لديهم معدل حفظ الحقائق عندما يدركون أن بإمكانهم استرداد تلك الحقائق لاحقاً من خلال محركات البحث.. بعبارة أخرى، عندما نثق في أداة لتتذكر نيابة عنا، فإننا نتوقف عن المحاولة. وتوحي دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بأن ديناميكية مماثلة قد تنطبق على عمليات الكتابة والاستدلال المنطقي.
قالت Kosmyna: "من الناحية المنطقية، نتوقع أن تكون هناك اختلافات عندما تستخدم الأدوات مقارنة بعدم استخدامها". "وهذا ما لاحظناه بالفعل. إنه أمر مختلف".
لإعادة اختبار الاحتفاظ بالمعلومات، طلب الباحثون من الطلاب العودة إلى موضوع مقالة تم تخصيصها سابقاً من جزء مبكر من الدراسة ومحاولة إعادة صياغة المقالة التي كتبوها، كان البعض قد كتب المقال في الأصل باستخدام ChatGPT، بينما الآخرون لم يستعينوا به. ولكن هذه المرة، كان على الجميع العمل بالاعتماد على الذاكرة.
المجموعة التي بدأت بالذكاء الاصطناعي واجهت صعوبة أكبر. تقول Kosmyna: "لم نقم بتصويره على أنه اختبار للذاكرة". "لكننا رأينا فروقات حقيقية في مدى تذكرهم لأطروحاتهم السابقة، ووكمية المحتوى الأصلي التي تمكنوا من استرجاعها".
ولم يكن أداء مجموعة الذكاء الاصطناعي أسوأ بالفعل فحسب، بل بدوا أيضًا أقل اهتمامًا بكتاباتهم.
وأضافت قائلة: "بدأنا نتساءل عن الملكية". "إذا استخدمت أداة لإنشاء المحتوى، فهل تشعر حقًا أنها ملكك؟ هل تتذكر ما كتبته بالكيفية نفسها؟"
أصبح التساؤل حول ماذا يعني أن تتعلم عندما تقوم الأداة بالعبء الأكبر موضوع قلق متزايد في الأوساط التعليمية. بينما يبنى العديد من المعلمين الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار أو دعم اللغة، يخشى آخرون من أن سهولة استخدامه قد تؤدي إلى إعاقة التعلم الأعمق.
لم تصل النتائج التي توصلت إليها Kosmyna إلى حد إعلان الضرر، على الرغم من أنها تشير إلى أن التوقيت قد يكون حساسًا. عندما بدأ الطلاب المشاركين في الدراسة بالكتابة بمفردهم، ثم استخدموا ChatGPT، ظلت أدمغتهم أكثر نشاطًا، حتى أثناء الجلسات التي تمت بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت قائلة: "من المحتمل أن بناء هذا الأساس أولاً ساعد في بقائهم منخرطين". "لا نعرف على وجه اليقين، ولكنه هذا يشير إلى أن فكرة توقيت الاستعانة بهذه الأدوات مهم فعلاً".
على الرغم من أن الدراسة ركزت على طلاب جامعيين، إلا أن آثارها أوسع نطاقًا بكثير. في عالم يدمج فيه الذكاء الاصطناعي نفسه بسرعة في أدوات الإنتاجية، ومحركات البحث، والبريد الإلكتروني ومنصات البرمجة، فإن تقييم مخاطر الاعتماد المفرط لم يعد أمراً افتراضياً.
تقوم Kosmyna بالفعل بتوسيع البحث إلى مجالات أخرى، بما في ذلك هندسة البرمجيات. على الرغم من أنها امتنعت عن مشاركة النتائج الأولية قبل مراجعة الأقران، إلا أنها أكدت أن أنماطاً مماثلة بدأت تظهر. وأوضحت أن "الدراسة التالية قد أُجريت بالفعل". "ونحن نشهد بعضًا من الأنماط نفسها".
تشير دراسات أخرى إلى أنه قد تكون هناك عواقب معرفية ناجمة عن الأتمتة. لقد أظهرت أبحاث من جامعة University College London أن الإفراط في استخدام نظام الملاحة (GPS) يمكن أن يؤدي إلى انكماش الحصين، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن الذاكرة المكانية والتعلم.
قلق Kosmyna ليس أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الناس أغبياء. بل يكمن في أننا لا نفهم بعد كيفية استخدامه على النحو الأمثل. وأضافت أن "الذكاء الاصطناعي أداة قوية، وهو باقٍ معنا". "ولكننا ندمجها بسرعة كبيرة، من دون امتلاك البيانات الإرشادية اللازمة التي تحدد كيفية وموعد الاستعانة بها".
وهي تعتقد أن الأطفال قد يكونون عرضة للخطر على نحو خاص، ليس بسبب محتوى ChatGPT، ولكن لأن أدمغتهم لا تزال في مرحلة التطور. "وقالت: "هناك فرق بين تزويد طالب في التاسعة عشرة بأداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وطفل في التاسعة. "ولكن في الوقت الحالي، لا نميز بين تلك السيناريوهات".
وبينما تجرب المدارس برامج التعليم التكيفي ومدرّسي الذكاء الاصطناعي، تحث Kosmyna على توخي الحذر. حيث تقول: "نحن بحاجة إلى إشراك المعلمين في هذه المناقشة". "ولكننا نحتاج أيضًا إلى دعمهم ببيانات حقيقية، وليس مجرد افتراضات".
قد يحتاج هذا الدعم إلى تضمين بروتوكولات ترشدنا إلى متى يجب على المعلمين تشجيع الطلاب على الكفاح بمفردهم ومتى يجب أن يسمحوا لهم باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي، فمن دون هذا الدعم، فإن الخطر يكمن في نشأة جيل من المتعلمين يعرفون كيف يوجّهون النموذج، لكنهم لا يعرفون كيف يفكرون لحل مشكلة صعبة بأنفسهم.
ومع ذلك، تؤكد Kosmyna على أن هذه الدراسة مجرد بداية، فالعينة كانت صغيرة. وكانت مهمة كتابة المقالات ضيقة النطاق. وقالت إن الخطوات التالية لفريقها البحثي ستشمل دراسات تتبعية أطول وأشمل تغطي شرائح مجتمعية أوسع وتنوعاً أكبر في أنواع المهام.
فقالت: "لا نريد أن نصاب بالذعر". "نريد طرح أسئلة أفضل".
توقفت، ثم أضافت فكرة واحدة أخيرة.
"إذا كان الذكاء الاصطناعي جزءا من طريقة تفكيرنا، فعلينا أن نفهم ما الذي يغيره قبل أن يغيرنا".
