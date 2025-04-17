عندما يتذكر الذكاء الاصطناعي كل شيء

يستطيع ChatGPT الآن أن يتذكر من أنت، وقد يغيّر هذا التحديث البسيط الطريقة التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي.
يمثِّل طرح ميزات الذاكرة من قِبل OpenAI أول مرة يستطيع فيها مساعد ذكاء اصطناعي مستخدم على نطاق واسع تذكُّر المعلومات بشكل مستمر عبر التفاعلات. على الرغم من أن هذه الميزة اختيارية، فإنها تعكس تحولًا أوسع: إذ يتم تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بما تتعلمه عن المستخدمين مع مرور الوقت. والهدف من ذلك هو جعل التفاعلات أكثر سلاسة وملاءمة وكفاءة. ولكن بناء الذاكرة في الذكاء الاصطناعي يطرح أيضًا أسئلة أكثر عمقًا - حول الخصوصية والشفافية ومستوى التحكم الذي يتمتع به المستخدمون.
تقول Payel Das، الباحثة الرئيسية في IBM Research، في مقابلة مع IBM Think: "الذاكرة خطوة حاسمة نحو جَعْل الذكاء الاصطناعي أكثر تكيفًا وفائدة وشبهًا بالبشر. يمكن لذاكرة الذكاء الاصطناعي أن توفِّر دقة وتكيفًا أفضل، خاصةً عند دمجها مع آليات مثل وحدات الذاكرة المستمرة والذاكرة الحلقية".
على عكس الذاكرة البشرية، التي غالبًا ما تكون ذاتية وانتقائية، تُعَد ذاكرة الذكاء الاصطناعي بنية تقنية - مخزن منظم للمعلومات داخل الشبكات العصبية أو قواعد البيانات الخارجية. تحتفظ الذاكرة الدائمة بالحقائق طويلة الأمد، مثل المسمّى الوظيفي للمستخدم، بينما تخزِّن الذاكرة الحلقية التفاعلات الحديثة أو المعلومات السياقية.
يمنح تنفيذ الذاكرة في OpenAI المستخدمين بعض الصلاحية، ما يسمح لهم بمراجعة وحذف ما يتم تخزينه. وتسعى شركات أخرى، بما في ذلك Anthropic Google DeepMind، إلى تحقيق قدرات مماثلة. على الرغم من الاختلافات في التنفيذ، فإن التوجُّه مشترك: أصبحت الذاكرة ميزة أساسية في الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي.
يرى المؤيدون أن هذه الميزة أساسية لتحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد استجابات ثابتة ومرة واحدة إلى تفاعلات أكثر ديناميكية. يمكن للمساعد المزوَّد بالذاكرة متابعة المحادثات على المدى الطويل، والمتابعة بشأن المهام غير المكتملة، وتخصيص الردود وفقًا لتفضيلات كل فرد. في حالات الاستخدام الواقعية، مثل دعم العملاء أو التدريس أو الرعاية الصحية، يمكن أن تؤدي هذه الاستمرارية إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الفعالية.
تستكشف شركة IBM هذه الاحتمالات من منظور المؤسسة. تقول Das: "نحن نستكشف الذاكرة طويلة المدى بطرق تتوافق مع معايير السلامة المؤسسية. "يركِّز عملنا على الذاكرة المستمرة والمتقطعة على منح المستخدمين الوضوح والإشراف على ما يتم الاحتفاظ به وكيفية استخدامه".
ومع ذلك، لا يعتقد الجميع أن هذا المسار يخلو من المخاطر. يرى Vasant Dhar، أستاذ في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك وخبير طويل الأمد في حوكمة البيانات، أن هذا الاتجاه جزء من نمط أوسع.
يقول Dhar في مقابلة مع IBM Think: إنها بمثابة الغرب المتوحش - الشركات تجمع البيانات بلا قواعد، والمستخدمون لديهم سيطرة حقيقية محدودة. وحذَّر من أن ميزات الذاكرة تزيد من عمق المخاطر القائمة المرتبطة بالمراقبة والموافقة. يقول: "إذا كنت قادرًا على التنبؤ بشكل أفضل، يصبح النموذج أكثر قيمة. باختصار، هذا ما يحدث".
يربط Dhar بين ذلك وموجات سابقة من التخصيص على منصات مثل Facebook وGoogle، التي اعتمدت على تتبُّع السلوك لتحسين المحتوى والإعلانات. لكن مع الذكاء الاصطناعي، يكون إدخال المستخدم أكثر دقة. قد تكشف المحادثات عن أكثر من مجرد نقرات - وقد تستمر لفترة أطول.
يقول Dhar: "بالتأكيد، يجب أن يشعر الناس بالقلق". "ولكن ماذا سيفعلون؟ هل تريد إيقاف استخدامه؟ وحتى ذلك الحين، كيف نعرف أنه قد تم إيقافه حقًا؟".
تتجاوز الآثار المترتبة على ذلك سيطرة المستخدم. يحذِّر Dhar من أن الذاكرة قد تشكِّل النماذج نفسها. في بعض البنى، لا يتم تذكُّر تفاعلات المستخدم فحسب، بل يتم استخدامها لإعادة تدريب النموذج الأساسي أو تكييفه.
يقول Dhar: في بعض النواحي، يعمل النموذج اللغوي الكبير نفسه كنظام ذاكرة - حيث تقوم أوزانه بتشفير المعرفة المتراكمة، بما في ذلك الأنماط المحتملة من تفاعلات المستخدمين. الذاكرة طويلة المدى للنموذج لا تقتصر على الحقائق فقط؛ فقد تشمل معلومات عنك وما قلته له".
ويطرح هذا تساؤلات معقدة: ما الذي يُعَد بيانات تدريب؟ هل يمكن للذاكرة الشخصية أن تظل معزولة، أم أنها قد تؤثِّر في سلوك النموذج الأوسع نطاقًا؟
أكَّدت Das على أن شركة IBM تتعامل مع هذا التمييز بعناية. تقول: "تحتاج المؤسسات إلى ضمان أن المعلومات الملكية أو الشخصية لن تتسرب عن غير قصد إلى الأنظمة العامة. وتصميم الذاكرة لدينا يعكس تلك الأولوية".
تقول Das: "بعض الباحثين يستكشفون واجهات يتم فيها تنظيم الذاكرة على شكل أجزاء قابلة للقراءة والتعديل - مثل الملاحظات الرقمية. ويقوم آخرون بتطوير أنظمة ضمنية أكثر، حيث تسترشد الذاكرة بأهمية المرجعية أو تكرارها".
تقول Das: "هناك مقايضات بين الشفافية والحمل المعرفي. فزيادة الرؤية في الذاكرة قد تُثقل كاهل المستخدمين. ولكن القليل جدًا منها يقوِّض الثقة".
يمكن للذاكرة أيضًا أن تؤثِّر في كيفية تفكير الذكاء الاصطناعي. بفضل الذاكرة المستمرة، قد تتمكن الأنظمة من العمل عبر أنظمة عمل طويلة الأمد أو تتكيف بشكل أكثر سلاسة مع احتياجات المستخدم المتطورة. قد يفتح ذلك آفاقًا في مجالات مثل التعليم والعلاج أو الرعاية المزمنة.
لكن الخبراء يحذِّرون من افتراض أن الذاكرة تحسِّن الدقة أو العدالة بطبيعتها. إذا أخطأ النظام في التذكر -أو إذا تم الاحتفاظ بتفاعلات متحيّزة- يمكن أن تتفاقم هذه المشكلات.
بدأت الجهات التنظيمية في الاستجابة. يتضمن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي بنودًا للشفافية وحقوق المستخدمين المتعلقة بتخزين البيانات والذاكرة. في الولايات المتحدة، أعربت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن قلقها بشأن كيفية تعامل الشركات مع البيانات الشخصية في سياقات الذكاء الاصطناعي.
يقول المراقبون إن العديد من المستخدمين قد لا يدركون ما يحدث. يقول Dhar: "نحن ندخل مرحلة يفترض فيها الناس أن الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحهم، بينما في الواقع، هو يجمع البيانات عنهم".
رغم هذه المخاوف، يرى الكثيرون في هذا المجال فرصة كبيرة. ويؤكِّد Das: "إنه اتجاه مذهل. يكمن السر في جَعْل الذاكرة مسؤولة وقابلة للتفسير ومتوافقة مع القيم الإنسانية. هذا هو التحدي الذي ينتظرنا".
