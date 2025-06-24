لا يوجد لدى الوكيل الذكاء الاصطناعي في فريقك مكان مفضل لتناول الغداء أو القلق بشأن أيام الإجازات. لا يتشتت انتباهه في الاجتماعات أو يأخذ إجازة مرضية. ولكنه يتعامل مع المهام بشكل متزايد وبشكل جيد بما فيه الكفاية لفرض إعادة التفكير في شكل العمل.
عبر المجالات المختلفة، بدأت هذه الأنظمة تتولى أدوارا كانت تخص سابقاً صغار الموظفين. فتقوم بتلخيص البحث وإعداد التقارير وتحليل البيانات المالية. لم تعد مجرد أدوات سلبية، بل أصبحت من المساهمين المدمجين الذين يتطلبون الإشراف والتقييم والاستراتيجية.
مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي في الشركات، يواجه المديرون تحدياً جديداً: كيفية قيادة فريق يضم عمالاً من غير البشر. قد تكون هذه الأنظمة دؤوبة وفعّالة، لكنها لا تسأل عن التعليقات أو الملاحظات، ولا تشرح أسبابها ولا ترفع أيديها عندما تسوء الأمور. لم يعد السؤال هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في العمل الحقيقي، بل كيف ستدير الشركات المساءلة والموثوقية والأداء عندما يحدث ذلك.
قالت Mindy Shoss، أستاذة علم النفس في جامعة سنترال فلوريدا، في مقابلتها مع IBM Think: "سيحتاج المديرون إلى خطة لإدارة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على تصرفات كل من الذكاء الاصطناعي والبشر".
في IBM، يجري التحول بشكل جيد بالفعل. باستخدام أدوات مثل watsonx Orchestrate والبحث الداخلي حول التعاون بين وكلاء متعددين، أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من الأعمال الأساسية. وفي مجال الموارد البشرية، يقومون بمطابقة السيرة الذاتية مع أوصاف الوظائف وإنشاء قوائم مختصرة لمديري التوظيف. وفي مجال المشتريات، يقومون بمسح العقود لتصنيف الموردين وتحديد مخاطر الامتثال. وبينما لا يزال الأشخاص يتخذون القرارات النهائية، فإن الأعمال اليدوية المتعلقة بالإعدادات تتم بشكل متزايد في الخلفية.
قامت IBM Research بتدريب فرق من الوكلاء للتعامل مع مشاريع معقدة، مثل تحليل المستندات على نطاق واسع. وفي إحدى التجارب، تم تحليل الآلاف من وثائق السياسات التنظيمية لاستخراج البنود ومقارنة الاختصاصات القضائية. وقام النظام بتسليم مصفوفة من النتائج للمحللين لمراجعتها، وهي مهمة كانت تستغرق أسابيع في السابق، تم ضغطها الآن إلى ساعات تحت إشراف بشري.
قال Kunal Sawarkar، مهندس متميز في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "سيساعدنا وكلاء الذكاء الاصطناعي على البناء بشكل أسرع، والعمل مع فرق أصغر، وتفعيل المزيد من الأفكار على أرض الواقع". "إنهم يخففون عنا العبء الثقيل حتى نتمكن من التركيز على ما هو ذا قيمة. إنه تحول قوي حيث يمكن للجميع أن يصبحوا مبدعين، وليسوا مجرد منفذين".
وحتى مع هذه المكاسب، تبقى الأسئلة الشائكة حول الثقة والإشراف والمسؤولية. فالأخطاء تحدث. عندما يخطئ أحد الوكلاء في قراءة موجِّه أو يتجاهل متغيرًا، فيجب أن يكون هناك شخص آخر مسؤول.
يرى Stephen Casper، باحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي يركز على موثوقية الذكاء الاصطناعي، أن اللحظة الحالية هي مرحلة انتقالية أكثر من كونها مستقبلاً مستقرًا. قال في مقابلة مع IBM Think: "إذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي موثوقة بما يكفي للسماح بذلك، فقد يكون ذلك فرصة كبيرة، لكنه أيضاً عبء كبير جداً". "تحقيق شيء من هذا النوع على أرض الواقع سيكون عملية طويلة من التبني التدريجي والتجربة والخطأ".
وبدلاً من تصور مستقبل أقران الذكاء الاصطناعي، يرى Casper ذكاءً أبطأ وأكثر محدودية. فقد تصبح الأنظمة أكثر قدرة، ولكنها ستستمر في العمل تحت إشراف الإنسان. وقال: "إن بعض التطبيقات الأكثر تأثيرًا للذكاء الاصطناعي المستقل، مثل القيادة أو البرمجة، تحدث في بيئة يتحكم فيها الإنسان ولكنه قادر على تفويض المهام إلى نظام الذكاء الاصطناعي".
قد يتوسع التفويض، لكن التقدير سيظل بشريًا. وأضاف: "حتى لو كان من الممكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تقوم بنسبة 90% من العمل الذي يقوم به البشر في بعض الوظائف"، "فإن الـ 10% الأخيرة ستكون الأصعب في الأتمتة إلى حد بعيد."
يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بجد بالفعل، ففي خلف الكواليس في شركات الخدمات اللوجستية، يقوم وكلاء التوجيه المدعومين بالذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الطقس وحركة المرور والأساطيل في الوقت الفعلي. وعندما تتشكل عاصفة أو يتم إغلاق طريق سريع، يقترح الوكيل عمليات إعادة التوجيه وإعادة التعيين قبل أن يقوم المرسل البشري بسكب فنجان آخر من القهوة. ولا تزال المكالمة النهائية تخص شخصًا، ولكن التنبيه الأول غالبًا ما يأتي من الكود.
وقد تحذو الهياكل التنظيمية حذوها. وبحسب Shoss: "سيتم تقييم البشر بطريقة مماثلة لكيفية إشراف القادة في المستويات العليا من التسلسل الهرمي للمؤسسات على القادة في المستويات الأدنى". وكلاء الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنهم ليسوا موظفين، إلا أنهم ينتجون عملاً يجب إدارته. وأضافت أن "المساءلة مع الذكاء الاصطناعي لا تعني الشيء نفسه كما هو الحال مع البشر".
وافق Casper على أنه حتى في مكان عمل غني بالوكلاء، لن تختفي الرقابة. وقال "نحن أبعد كثيرًا عن زملاء العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مقارنةً بما توحي به العديد من العروض التوضيحية والدعاية."
كانت إدارة الأشخاص صعبة بما فيه الكفاية. والآن، مع وجود الوكلاء في هذا المزيج، يقوم قادة المؤسسات بإعادة تصور الدليل بأكمله.
يقول Tianyi Peng، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كولومبيا، في مقابلة مع موقع IBM Think: "يجب على القادة تبني عقلية مزدوجة المسار: توخي الحذر في تنفيذ التغييرات التشغيلية الرئيسية لتجنب الاضطراب، ولكن يجب أن يكونوا جريئين في التجريب لاستكشاف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة". وأضاف: "الهدف ليس الاستبدال الشامل". "إنه التكامل التدريجي."
يساعد النشر المُقاس على تجنب ما يسميه Peng مصيدة رد الفعل العكسي. وقال: "تعتمد الثقة والأداء على المدى الطويل على التكامل المدروس ومشاركة الموظفين".
ومع تزايد الوكلاء، تتطور ممارسات الإدارة. وكما قال Peng، "كن سريع التعلم، وليس خبيرًا"، فالمعرفة التقنية ليست مطلوبة، ولكن الإلمام بمهارات صياغة الموجِّهات، وتفسير النتائج، وتحسينها أمر ضروري.
"إدارة فريق هجين تعني تنظيم سير عمل يتعاون فيه البشر والوكلاء". وهذا يعني فهم القدرات وتوجيه المهام بشكل استراتيجي ومعرفة متى يتم تجاوزها أو إعادة التدريب.
المقاييس تتغير أيضًا. وأشار بينج إلى أن "الأداء يشمل الفعالية من حيث التكلفة". وهذا يعني مطابقة تعقيد النموذج للمهمة - باستخدام أنظمة خفيفة الوزن للملخصات وتخصيص نماذج أكثر قوة للقرارات ذات القيمة العالية.
وقال: "يجب على الفرق تتبع عائد الاستثمار الذي يحققه الوكيل، ومطابقة حجم النموذج مع المهمة وتحسين سير العمل ليس فقط من أجل الدقة، ولكن من أجل قابلية التوسع والقيمة". "حتى لو اتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات، فإن البشر يصممون النظام ويوافقون على مخرجاته."
قال Peng إنه بالنظر إلى المستقبل، ستحتاج الشركات التي تأمل في الحصول على الدليل إلى قبول مسار أكثر مرونة للمضي قدمًا. وقال "الجميع ينتظرون الدليل". "ولكن في الحقيقة، نحن نكتبه أثناء سيرنا."
